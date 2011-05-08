Trucchi GTA IV
08/05/2011
Trucchi per tutte le console:
-Salute al massimo 4825550100
Porterete la salute di Niko al massimo.
-Armatura al massimo 3625550100
Porterete l'armatura di Niko al massimo.
-Set di armi #1 4865550100
Set di armi #1: Mazza da baseball, Pistola, Shotgun, Mp5, M4, Fucile da cecchino, Lanciarazzi, Granate.
-Set di armi #2 4865550150
Set di armi #2: Coltello, Pistola, Shotgun, Uzi, AK47, Fucile da cecchino, Lanciarazzi, Molotovs.
-Azzera livello di ricercato 2675550100
Azzererete il vostro livello di ricercato, annullando tutte le stelline (N.B. Blocca l'obbiettivo "Walked free").
-Aumenta livello di ricercato 2675550150
Aumenterete il vostro livello di ricercato di una stellina.
-Cambia luminosità 4685550100
Cambierete la luminosità del gioco.
-Spawna un Annihilator 3595550100
Farete comparire davanti a Niko un Annihilator.
-Spawna un Jetmax 9385550100
Farete comparire davanti a Niko un motoscafo Jetmax.
-Spawna una NRG-900 6255550100
Farete comparire davanti a Niko una NRG-900.
-Spawna una Sanchez 6255550150
Farete comparire davanti a Niko una Sanchez.
-Spawna una FIB Buffalo 2275550100
Farete comparire davanti a Niko una FIB Buffalo.
-Spawna una Comet 2275550175
Farete comparire davanti a Niko una Comet.
-Spawna una Turismo 2275550147
Farete comparire davanti a Niko una Turismo.
-Spawna una Cognoscenti 2275550142
Farete comparire davanti a Niko una Cognoscenti.
-Spawna una SuperGT 2275550168
Farete comparire davanti a Niko una SuperGT.
