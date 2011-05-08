Trucchi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2

Valido in tutte le console:Burter: Sconfiggilo nello Story ModeCaptain Ginyu: Sconfiggilo nello Story ModeFrieza: Sconfiggilo nello Story ModeGuldo: Sconfiggilo nello Story ModeJeice: Sconfiggilo nello Story ModeMaster Roshi: Sconfiggi Raditz con GokuNappa: Sconfiggilo nello Story ModePerfect Cell: Termina con successo la Cell sagaRaditz: Sconfiggilo nello Story ModeRecoome: Sconfiggilo nello Story ModeSSJ 2 Goku: Sconfiggi Majin VegetaSSJ 3 Goku: Sconfiggi Fat BuuSSJ Adult Gohan: Termina con successo la History of trunksSSJ Goku: sconfiggi Freeza nei panni di SSJ GokuSSJ trunks (with sword) : Termina con successo History of trunksVegeta (android saga) : Termina con successo Metal-cooler movie/android sagaSbloccare Androide 16: Dovete sconfiggere Cell con Lui nella Z-BattleSbloccare Androide 17: Dovete sconfiggerlo con Piccolo nella Z-BattleSbloccare Androide 18: Dovete sconfiggirlo con Ssj Vegeta nella Z-BattleSbloccare Androide 19: Dovete sconfiggerlo con Ssj Vegeta nella Z-BattleBase Long Haired Trunks Completare la Z-Battle con successoSbloccare Burter: Dovete sconfiggerlo con Goku nella Z-BattleSbloccare Captain Ginyu: Dovete sconfiggerlo con GokuSbloccare Cell Jr.: Dovete sconfiggerlo con Super Saiyan Teen GohanSbloccare Dabura: Dovete sconfiggerlo con Gohan nella Z-BattleSbloccare Dodoria: Dovete sconfiggerlo con Vegeta nella Z-BattleSbloccare Frieza evoluzione 2: Dovete sconfiggerlo con Kid Gohan nella Z-BattleSbloccare Frieza evoluzione 3: Dovete sconfiggerlo con Vegeta nella Z-BattleSbloccare Frieza evoluzione Finale: Dovete sconfiggerlo con Vegeta nella Z-BattleSbloccare General Tao, Kid Goku, Master Roshi e Oozaru: Collezionare le 7 Sfere del Drago nella Z-BattleSbloccare Ginyu: Dovete sconfiggerlo con Goku nella Z-BattleSbloccare Goten: Dovete sconfiggere Adult Gohan con Goten nella Z-BattleSbloccare Gotenks: Dovete sconfiggere Super Buu con Ssj Gotenks nella Z-BattleSbloccare Guldo: Dovete sconfiggerlo con Chaozu nella Z-BattleSbloccare Jeice: Dovete sconfiggerlo con Vegeta nella Z-BattleSbloccare Kid Buu: Dovete sconfiggerlo con Goku nella Z-BattleSbloccare Kid Trunks: Dovete sconfiggere Vegeta con Kid Trunks nella Z-BattleSbloccare Majin Buu: Dovete sconfiggere Super Buu Gohan con Vegeto nella Z-BattleSbloccare Monster Zarbon: Dovete sconfiggere Monster Zarbon con VegetaSbloccare Nappa: Dovete sconfiggerlo con Goku nella Z-BattleSbloccare Perfect Cell: Dovete sconfiggerlo con Ssj2 Gohan nella Z-BattleSbloccare Recoome: Dovete sconfiggerlo con Goku nella Z-BattleSbloccare Saibaman: Dovete sconfiggere Saibaman con KrillinSbloccare Saibamen: Completare la saga di Radditz al 100%Sbloccare Semi Perfect Cell: Dovete sconfiggere Semi Perfect Cell con SSJ2 GohanSbloccare SSJ Adult Gohan e SSJ2 Adult Gohan: Dovete sconfiggire BuuSbloccare SSJ Long Haired Future Trunks, SSJ Teen Gohan e SSJ2 Teen Gohan: Completare con successo lo Z-Battle GateSbloccare SSJ2 Vegeta: Sopravvivire per 2 minuti contro Kid Buu nella Z-BattleSbloccare SSJ4 Vegeta: Dovete sconfiggere Broly con USSJ VegetaSbloccare Super Buu: Dovete sconfiggere Super Buu dopo aver assorbito GohanSbloccare Super Saiyan 2 Goku: Dovete sconfiggere Perfect Cell nella Z-BattleSbloccare Super Saiyan 3 Goku: Dovete sconfiggere Majin Buu con Goku nella Z-BattleSbloccare Super Saiyan 4 Goku: Dovete sconfiggere Super Android 17 con Goku nella Z-BattleSbloccare Super Saiyan 4 Vegeta: Dovete sconfiggere Super Saiyan 2 Vegeta con BrolySuper Saiyan Future Trunks: Dovete sconfiggere Mecha Frieza con Future Trunks nella Z-BattleSuper Saiyan Goku: Dovete sconfiggere Frieza con Super Sayan Goku nella Z-BattleSuper Saiyan Goten: Dovete sconfiggerlo con Kid Trunks nella Z-BattleSuper Saiyan Gotenks: Dovete sconfiggere Super Buu with Ssj3 Gotenks nella Z-BattleSuper Saiyan Kid Trunks: Dovete sconfiggere Hercule con Kid Trunks nella Z-BattleSuper Saiyan Vegeta: Dovete sconfiggere Android 18 con Super Sayan Vegeta nella Z-BattleSbloccare USSJ Vegeta: Dovete sconfiggere Perfect Cell con USSJ Vegeta nella Z-BattleNappa --> Sconfiggilo nella modalità StoriaRaditz --> Sconfiggilo nella modalità StoriaI comandi di gioco:si corredifesalancia aurapugno standardsblocca (cioè trova ) il personaggiosalta (a scatto ripetuto voli)caricati l'aura+ slancio del drago (utile per distruggere gli oggetti senza sprecare molta aura)in qualunque caso altri comandi sono disponibili nella guida o comuqnue nella modalità allenamento. by tostoOttenere le ultime due purple Potaras!:Devi avere prima di tutti tutti i personaggi sbloccati, poi cambiare il livello di difficoltà in Normale ed andare a Ultimate Battle. Selezione allenamento invece dei 100 combattimenti e...Miracle --> Sconfiggi tutti e 20 i personaggi in fila.Dragon Power --> Sconfiggi 10 personaggi e poi esci.Master Skills --> Fuse the purple Potaras Miracle + Dragon PowerWorld TournamentsAll'inizio c'è solo la modalità Novice del World Tournament, ma puoi sbloccare altri 3 livelli.Adept Tournament --> Completa con successo la modalità Novice con ogni personaggiAdvanced Tournament --> Completa con successo la modalità con ogni personaggiCell Games --> Completa con successo la modalità Advanced con ogni personaggiby figoman_yeahCome sbloccare True world tournament battle gate e password entry in ranking mode:Devi ottenere le 7 Sfere del Drago in battle gate mode per esprimere un desiderio, un modo semplice per ottenere le Sfere del Drago è di giocare il battle gate "Majin Buu saga" e selezionare la battaglia con Gotenks ssj 3 vs Super buu. Distruggi il grande tempio al centro dell'arena, la casa di Kami e una sfera del drago cadrà, raccogli nello stesso modo le altre sfere ed potrai esprimere un desiderio.Story "True world Tournament" --> Ottieni tutte le 7 Sfere del Drago ed esprimi il desiderio.Password mode --> Ottieni tutte le 7 Sfere del Drago ed esprimi il desiderio.Personaggi:Saibaman --> Sconfiggi Saibaman con KrillinBase Long Haired Trunks --> Completa con successo Z-Battle Gate per sbloccare Base Future Trunks coi capelli lunchi.Captain Ginyu --> Sconfiggi Captain Ginyu con Goku per sbloccarlo.Monster Zarbon --> Sconfiggi Monster Zarbon con Vegeta per sbloccarlo.Saibamen --> Completa con successo Radditz Saga 100% per sbloccare Saibamen.Semi Perfect Cell --> Sconfiggi Semi Perfect Cell con SSJ2 Gohan per sbloccarlo.SSJ Adult Gohan --> Sconfiggi Buu per sbloccare SSJ Adult Gohan.SSJ Long Haired Future Trunks --> Completa con successo Z-Battle Gate per sbloccare SSJ Future Trunks coi capelli lunchi.SSJ Teen Gohan --> Completa con successo Z-Battle Gate per sbloccare SSJ Giovane Gohan.SSJ2 Adult Gohan --> Sconfiggi Buu per sbloccare SSJ2 Adult Gohan.SSJ2 Teen Gohan --> Completa con successo Z-Battle Gate per sbloccare SSJ2 Giovane Gohan.SSJ4 Vegeta --> Sconfiggi Broly con USSJ Vegeta per sbloccare SSJ4 Vegeta.Super Buu --> Sconfiggi Super Buu in the fight absorbed Gohan per sbloccarlo.Super Saiyan Future Trunks --> Sconfiggi Mecha Frieza con lui in Z Battle GateAndroid 16 --> Sconfiggi Cell con lui in Z Battle GateAndroid 17 --> Sconfiggilo con Piccolo in Z Battle GateAndroid 18 --> Sconfiggila con Ssj Vegeta in Z Battle GateAndroid 19 --> Sconfiggilo con Ssj Vegeta in Z Battle GateAndroid 20 (Dr. Gero) --> Sconfiggilo con Piccolo in Z Battle GatePerfect Cell --> Sconfiggilo con Ssj2 Gohan in Z Battle GateHercule --> Sconfiggi Perfect Cell con lui in Z Battle GateVidel --> Hercule vs Kid Buu (fai finire il timer)Goten --> Sconfiggi Adult Gohan con lui in Z Battle GateSuper Saiyan Goten --> Sconfiggilo con Kid Trunks in Z Battle GateKid Trunks --> Sconfiggi Vegeta con lui in Z Battle GateSuper Saiyan Kid Trunks --> Sconfiggi Hercule con Kid Trunks in Z Battle GateGotenks --> Sconfiggi Super Buu con Ssj Gotenks in Z Battle GateSuper Saiyan Gotenks --> Sconfiggi Super Buu con Ssj3 Gotenks in Z Battle GateDabura --> Sconfiggilo con Gohan in Z Battle GateMajin Buu --> Sconfiggi Super Buu Gohan con Vegeto in Z Battle GateVegito --> Majin Buu vs Kid Buu (fai finire il timer)Oozaru Vegeta --> Collezziona le 7 Sfere del Drago in Z Battle GateKid Buu --> Sconfiggilo con Goku in Z Battle GateJeice --> Sconfiggilo con Vegeta in Z Battle GateKid Goku --> Collezziona le 7 Sfere del Drago in Z Battle GateOozaru --> Collezziona le 7 Sfere del Drago in Z Battle GateSuper Saiyan Goku --> Sconfiggi Frieza con lui in Z Battle GateMaster Roshi --> Collezziona le 7 Sfere del Drago in Z Battle GateGeneral Tao --> Collezziona le 7 Sfere del Drago in Z Battle GateSuper Saiyan 2 Goku --> Sconfiggi Perfect Cell in Z Battle GateSuper Saiyan 3 Goku --> Sconfiggi Majin Buu con lui in Z Battle GateSuper Saiyan 4 Goku --> Sconfiggi Super Android 17 con lui in Z Battle GateSuper Saiyan Vegeta --> Sconfiggi Android 18 con lui in Z Battle GateUltra Super Saiyan Vegeta (Super Vegeta) --> Ussj Vegeta vs Kid Buu (fai finire il timer)Raditz --> Sconfiggilo con Piccolo in Z Battle GateNappa --> Sconfiggilo con Goku in Z Battle GateDodoria --> Sconfiggilo con Vegeta in Z Battle GateGuldo --> Sconfiggilo con Chaozu in Z Battle GateRecoome --> Sconfiggilo con Goku in Z Battle GateBurter --> Sconfiggilo con Goku in Z Battle GateGinyu --> Sconfiggilo con Goku in Z Battle GateFrieza 2nd Forma --> Sconfiggilo con Kid Gohan in Z Battle GateFrieza 3rd --> Sconfiggilo con Vegeta in Z Battle GateFrieza Forma Finale --> Sconfiggilo con Vegeta in Z Battle GateSSJ2 Vegeta --> Resta vivo per 2 minuti contro Kid Buu in Z Battle GateUSSJ Vegeta --> Sconfiggi PErfect Cell con USSJ Vegeta in Z Battle GateCell Jr. --> Sconfiggilo con Super Saiyan Teen Gohan.Super Saiyan 4 Vegeta --> Sconfiggi Super Saiyan 2 Vegeta con Broly byIl modo ancora più semplice per avere le sfere del drago è questo:andate nel primo portale z (quello dei sayan) e fate quella sfida dove potrete scegliere fra: Jaozi vs tensinan e viceversa Krillin vs Tensinan e viceversa.Allora, andata in quella specie di cella vicino al centro del Palazzo (quello dell'osservatorio di Dio), distuggetelo e su una base, troverete la sfera! by tostoOnda esplosiva dopo una serie di pugni:premi alcune volte e dopo premi . Verrà una specie di onda esplosiva ma alcuni ne fanno un altra con la mano by petro95Come avere gli ultimi 2 oggetti gialli:fare torneo di cell con cell super perfetto e dopo rifatelo con un personaggio che volete ma con difficolta massima. by tommyplayCome sconfiggere con sicurezza qualsiasi personaggio:In combattimento ravvicinato ,o corpo a corpo ,bisogna alternare il pugno normale con il pugno basso , , in continuazione facendo al massimo due colpi con il ,anche se sconsigliato a certi livelli. Cosi il nemico non si riesce a difenderePersonaggi di BUDOKAI 3:prendete le sfere del drago e prendete il desiderio chiamato "PASSWORD",poi andate nella nuova modalità,inserite le password che avete preso nell'universo del drago di budokai 3 e potrete combattere con i prsonaggi con i parametri che avete in budokai 3Sbloccare tutti i personaggi mancanti:prendete le sfere del drago e potrete avere uno dei personaggi tra Goku bambino,Taobaibai,Maestro Muten,Scimmione e Vegeta scimmioneSbloccare scimmione:sconfigere tutti e infine fare start select insieme e poi e così avrete lo scimmioneCome avere gli ultimi 2 oggetti z viola:bisogna fare add. guerriero vincere 10 battaglie di seguito e mettere annulla allenamento, per il secondo bisogna vincere 25 battaglie di seguitoCome sconfiggere con sicurezza qualsiasi personaggio:In combattimento ravvicinato ,o corpo a corpo ,bisogna alternare il pugno normale con il pugno basso ,cioè quadrato e X, in continuazione facendo al massimo due colpi con il quadrato,anche se sconsigliato a certi livelli.Cosi il nemico non si riesce a difenderePer ricevere facilmente un oggetti evoluzione z:bisogna fare il combattimento nella saga dei sayan tra crilin e yamcha.e ogni volta che lo rifarete vi verra dato un oggetto evoluzione zGrande kiezan:Mentre usate Crillin caricatevi tutta l'aura blu e premete + +Mini kiezan:Mentre usate Clillin tenete premuto per qualche secondo.Per ottenere le sfere del drago in modo semplice e veloce:Andate nella modalità z, poi saga sayan ed entrate nel duello tra chaozu(ilpiccolo dagli zigomi rossi) e tensiyan. mi raccomando il vostro personaggiodeve essere chaozu e nn il contrario. a questo punto distruggete il palazzocentrale nella stanza dello spirito e del tempo, nel mezzo ci sarà la sfera!dopo averla presa sconfiggete l avversario ed avrete ottenuto 1 delle 7sfere! ripetete il tutto finchè nn avrete espresso tutti i desideri. by riccardxJanemba viola e Janemba blu:Selezionate la modalità 2 giocatori,selezionate entrambi janemba,selezionate il livello e avviate la partita.A questo punto il primo giocatore avrà gianemba viola e il secondo avrà janemba bluIl secondo giocatore ha con Crilliin con la tunica gialla:Selezionate la modalità 2 giocatori,selezionate entrambi Crillin,selezionate il livello e avviate la partitaIl secondo giocatore avrà Cooler con alcune parti del corpo d' oro:Selezionate la modalità 2 giocatori,selezionate entrambi Cooler selezionate il livello e avviate la partita.Usare kaiokhen con Goku:Aspetta che si carichino tutti e tre i pallini dell'aura e caricati fino al massimo,poi premi tenendoli premuti per qualche secondo e poi Goku userà il kaiokenSentire un fortissimo boato:Selezionate la modalità multigiocatori e selezionate entrambi Geniw.Dopo aver selezionato il livello e di aver iniziato la partita caricatevi al massimo,e poi allontanatevi e usate contemporaneamente la mossa scambio dei corpi.Se avete fatto bene si sentirà un fortissimo boatoExtra:Usare la kamehameha x10 con Goku ssj4: caricatevi fino al massimo con Goku ssj4 e premete .Fare un campo di forza gigante con Goku ssj4: caricatevi fino alla fine della prima barra di aura e premete .Questo campo di forza è in grado bloccare alcuni attacchi nemici.Fare un campo di forza con Goku ssj4: aspettate che si carichi un pallino di aura e premete .Teletrasporto con Goku ssj4: aspettate che si carichino due pallini di aura e premete .Fare una piroetta in aria o ballare in discesa:Premete e girate la levetta analogica sinistra in senso orario o in senso anti-orario per fare una piroetta in aria.Selezionate il livello dell'osservatorio di dio e scendete fino al limite,Premete e girate la levetta analogica sinistra in senso orario o in senso anti-orario e ballare in discesa.Per far funzionare la piroetta in aria e ballare in discesa dovete togliere la mira contro il vostro nemico.Extra:Usare Bojack con i capelli blu:Selezionate la modalità multigiocatori,selezionate tutti e due Bojack e selezionate il livello che preferite,a questo punto il 2° giocatore avrà Bojack con i capelli blu.Baby Vegeta argentato:Selezionate la modalità multigiocatori,selezionate tutti e due Baby vegeta e selezionate il livello che preferite,a questo punto il 2° giocatore avrà Baby vegeta argentato.Gogeta ssj4 grigio:Selezionate la modalità multigiocatori,selezionate tutti e due Gogeta ssj4 e selezionate il livello che preferite,a questo punto il 2° giocatore avrà Gogeta ssj4 grigio.Great sayaman con i vestiti blu:Selezionate la modalità multigiocatori,selezionate tutti e due Great sayaman e selezionate il livello che preferite,a questo punto il 2° giocatore avrà Great sayaman con i vestiti blu.Grande scimmione colore blu notte:Selezionate la modalità multigiocatori,selezionate tutti e due il Grande scimmione e selezionate il livello che preferite,a questo punto il 2° giocatore avrà il Grande scimmione con il colore blu notte.Sottotitoli in giapponese: (agg. 07-11-2005)Perdete nella modalità torneo di cell e vedrete dei sottotitoli in giapponeseCell azzurro: (agg. 07-11-2005)Giocate una partita in multigiocatori,poi selezionate col primo e col secondo giocatore cell,selezionate qualsiasi livello e avviate la partita,a questo punto il cell del secondo giocatore sarà azzurroSbloccare l'ultimo portale z: (agg. 07-11-2005)Radunate le sette sfere ed esprimete il desiderio "Vero torneo mondiale" e sarà vostroLe sfere del drago si trovano nei portali z: (agg. 22-10-2005)per prenderle bisognadistruggere le montagne durante il combattimento, e questa apparirà sulradar con un colore arancione, dopo averla presa bisogna sconfiggerel'aversario e la sfera sarà vostra!!Per ottenere goku ssj4: (agg. 22-10-2005)bisogna sconfiggere super c17 nel portale zSbloccare vegeth: (agg. 22-10-2005)Finire la saga di majin buu al 100%Sbloccabili: (agg. 19-10-2005)Rikum - Sconfiggi Rikum nello Story Mode con GokuDodoria - Sconfiggi Dodoria nello Story Mode con VegetaBurta - Sconfiggi Burta nello Story Mode con GokuJace - Sconfiggi Jace nello Story Mode con VegetaGuldo - Sconfiggi Guldo nello Story ModeZarbon Forma 1 - Sconfiggi Zarbon nello Story Mode con Vegeta, durante il primo incontro, quando lui si trasformaGotenks ssj3: (agg. 19-10-2005)Andare nell' evolution z e entrare nelle opzioni di fusione,poi selezionare le fusioni viola e fondere Gotenks ssj con Super sayanPersonaggi Sbloccabili. Usare nella modalità evolution z vai poi, alle opzioni di fusione , da qui scegliere le fusioni viola e compiere queste azioni: (agg. 18-10-2005)Baby Vegeta - Tuffles + Diffondi onda artificialeBardock - Kakarot + Odio dei SaiyanBojack (Dopo Transformazione) - Guerrieri galattici + Sigilli di liberazioneBroly - Super Saiyan + BrolyForma finale Cooler - Vecchio fratello di Frieza + Super TransformazioneForma finale Frieza (Pieno potere) - Forma finale Frieza + Super TransformazioneGrande Saiyaman - Gohan + trasforma set eroiJanemba - Psyche Orge + cattiveria delle personeMajin Buu(Gotenks Assorbimento) - Super Saiyan 3 Gotenks + AssorbimentoMajin Buu(Pure Evil) - Majin Buu(Buono) + Proiettile di persone cattiveMajin Buu(Ultimo Gohan Assorbimento)- Ultimo Gohan + AssorbimentoMajin Vegeta - Super Saiyan 2 Vegeta + BabidiMecha Frieza - Forma finale Frieza (Pieni poteri) + Ricostruzione chirurgicaCell perfetto (Forma Perfetta) - Super Saiyan Goku + Cell forma perfettaSuper 17 - Android 17 + Android 17Super Saiyan 3 Gotenks - Super Saiyan + Super Saiyan GotenksSuper Saiyan 4 Gogeta - Fusione di SS4 Goku + Fusione di SS4 GokuSuper Saiyan Gogeta - Goku Fusione + Vegeta FusioneSuper Saiyan Super Trunks - Super Saiyan + Super Saiyan TrunksSuper Vegito - Super Saiyan + VegitoUltimo Gohan - Super Saiyan 2 Gohan + Elder Sumpremo kaiVegeta (Scouter) - Vegeta + ScouterSbloccabili: (agg. 18-10-2005)Sbloccare C-18:Battere C-18 con cell nel portale z.Sbloccare Dr.Gero:Battere Dr.Gero con piccolo nel portale z.Sbloccare Ginyu:Barrete Ginyu con Goku nel portale z.Sbloccare Darbula:Battere Darbula con Gohan nel portale z.GUIDA DI BUDOKAI TENKAICHI 2Soluzioni per ottenere tutti i personaggi:Gli Oggetti Z che sono quelli dei personaggi si possono sempre riutilizzare, non avrete bisogno di rifare il pezzo di storia dove avete ottenuto per la prima volta quei potara.Le fusioni e le soluzioni per ottenere tutti i personaggi sono:soldato di freezer + rivale di vegeta = Kiuicav.corr.+soldato di freezer = Sauzermakyo star + zona morta = Garlic jr.saiyan infimo + frutto alb. vita = Turlesmutazione + namecciano = Slugcomputer + odio = andr. 13pezzi 14 & 15 + and.13 = Super 13Slug + forma gigante = Super Slugfratello di freezer + odio di goku = CoolerBig Getestar + Cooler = Metal CoolerCooler + trasf. suprema = Cooler perfectforma gigante + garlic jr. = Super Garlic Jr.Zarbon + liberato = Super ZarbonFrat. Eremita Gru + campagna comm. = TaobaibaiMuten + serietà = Muten maxVegeta scouter + sfera di potenza = Vegeta OhzaruNappa + sfera di potenza = Nappa OhzaruRaditz + sfera di potenza = Raditz OhzaruBardack + sfera di potenza = Bardack OhzaruCell + autodistruzione = Superperfect CellFreezer perfetto + trasformazione suprema = Freezer maxFreezer max + chirurgia ristrutt. = Mecha Freezerpersuasione di babidy + cuore malvagio = sigillo di majinodio di Goku + figlio di Paragas = BrolyBroly + super saiyan = Broly super saiyanBroly super saiyan + oltre il limite = Broly SSJ leggendarioGuerriero galattico + i fiori del male = Zangyaliberato + guerriero galattico = BojackTrasform.suprema + Bojack = Bojack maxMajin Buu + pistola per umano = Majin buu pura malvagitàSuper Buu + assorbi gotenks = Super bu 1Super Buu + assorbi gohan = Super bu 2Kibitoshin + Kaiohsin = KibitoshinTurles + sfera di potenza (se ve ne mancano basta rifare il livello 16 della saga dei saiyan) = Turles OhzaruDemone Saike + En.neg.della gente = JanenbaJanenba + trasf. suprema = Super JanenbaMetà sup. Hildegarn + Metà inf. Hildegarn= HildegarnVegeta 2a trasf. + Baby = Baby VegetaBaby vegeta + Saiyan infimo = Super baby 1Super baby 1 + potenza da liv. inferiore = Super baby 2Super Baby 2 + onda blutz artif. = grande scimmia babycombat. aldilà n°17 + androide n°17 = Super 17Drago malvagio + energia negativa = Syn ShenronSfera del drago sup. + Syn Shenron = Super IshinlonPer ottenere Goku bambino dovete:Dopo lo scontro tra Mr. Satan e 18 avrete il livello " 03 Scontro predestinato " dove, prima di andare sul segnalino rosso, dovete recarvi sull'osservatorio di Dio che vi porterà sul pianeta di Re Kaioh.Parlate con Re Kaioh e sfidate il nonno Gohan al torneo Tenkaichi. Una volta sconfitto otterrete il personaggio di Goku bambino.Per ottenere l'Ohzaru:Una volta che sarete proseguiti con la storia di " Rivali predestinati " giungerete al livello " 08 I due guerrieri supremi ", dove una volta che avrete sconfitto definitivamente Vegeta usando Goku verrà sbloccato l'Ohzaru.Per ottenere Nonno Gohan:Al punto 5 vi viene anche data l'abilità " Allievo M.Muten ", fondetelo con " Maschera della volpe " ed il gioco è fatto.Lista del fusibile del carattere:Purple 1 + Purple 2 = ? Yellow PotaraPurple 3 + Purple 4 = ? Yellow PotaraPurple 5 + Purple 6 = ? Yellow PotaraPurple 8 + ??? = ???Purple 9 + ??? = ???Purple 10 + ??? = ???Purple 11 + ??? = ???Purple 12 + Green 3 = Zarbon form 2Purple 12 + Purple 18 = Bojack form 1Purple 13 + Green 4 = Full Power Freeza Final FormPurple 13 + Green 15 = Cooler final formPurple 13 + Green 19 = Bojack form 2Purple 13 + Green 20 = Janemba(skinny)Purple 14 + Green 5 = Mecha FreezaPurple 15 + Green 17 = RSSJ BrolyPurple 16 + Green 8 = Evil BuuPurple 17 + Purple 35 = Cooler base formPurple 18 + Purple 40 = ZangyaPurple 19 + Purple 20 = Janempa(fat)Purple 21 + Green 12 = Golden Oozaru Bebi VegetaPurple 22 + Green 18 = LSSJ BrolyPurple 23 + Green 7 = Super Perfect CellPurple 24 + Green 1 = Oozaru RaditzPurple 24 + Green 2 = Oozaru NappaPurple 24 + Green 11 = Oozaru VegetaPurple 24 + Green ?? = Oozaru BardackPurple 24 + Green 24 = Oozaru TurlesPurple 25 + Purple 53 = TurlesPurple 26 + Green 6 = Super 17Purple 27 + Green 21 = Bebi Vegeta Form 2Purple 28 + Green 9 = Super Buu Gotenks AbsorbedPurple 29 + Green 9 = Super Buu Gohan AbsorbedPurple 30 + Purple 31 = Tao Pai PaiPurple 32 + Purple 33 = Garlic JrPurple 34 + Green 14 = Super Garlic JrPurple 34 + Green 16 = Super SlugPurple 35 + Purple 43 - Broly Base formPurple 36 + Green 15 = Metal CoolerPurple 37 + Green 13 = Max Power RoshiPurple 38 + Purple 39 = Lord SlugPurple 41 + Purple 42 = SauzaaPurple 44 + green 28 = Bebi Vegeta Form 1Purple 45 + Purple 46 = CuiPurple 47 + Purple 48 = Syn ShenronPurple 49 + Green 22 = Omega ShenronPurple 50 + Purple 51 = Android 13Purple 52 + Green 23 = Super 13Purple 54 + Green 25 = KibitoshinPurple 55 + Purple 56 = HildegarnPurple 57 + Purple 58 = Grandpa GohanPurple 59 + Green 26 = Bebi Vegeta base formPER I FAMIGERATI001.Kid Goku002.Great Ape003.Grandpa GohanFATE COSI' SCONFIGGETE GOHAN CON GOTEN QUANDO SI ALLENANO PER IL TORNEO SAGA DI BUU.QUESTO SBLOCCHERA' UNA NUOVA STORIA.FATE LA NUOVA STORIA E FINITELA COMPLETAMENTE VI SI SBLOCCHERANNO DEI POTARA.PRIMA DI ANDARE DA KAIO A FONDERLI VE NE SERVE UN'ALTRO SAGA DI BUU EPISODIO 11 ANDATE NEL PALLINO GIALLO SULLE MONTAGNE E COMBATTETE CONTRO YHAMCIA (LIV 228)UNA VOLTA BATTUTO VI DARA UN POTARA VIOLA.ANDATE DA KAIO E FONDETELI.DOVRESTE AVERE I PG MANCANDI.PER POTENZIARE I PG.:ANDATE DA BABA E COMPRATE I POTARA AZZURRI COME NEL TENKA1 I PRIMI SONO LA VITA POI IL KI POI L'ATTACCO E COSI' VIA.SE ANDATE DA BABA E COMPRATE I POTARA ARANCIONI SONO DELLE ABILITA MA NON SAPREI DIRVI QUALI.PER POTER FAR LE FUSIONI DOVETE COMPRARE DA BABA IL PRIMO POTARA VIOLA.OPPURE FATE LA TORRE DI KARIN E AUMENTA IL LIVELLO DEL PG.PER I SOLDI IL SOLITO O RIFATE LA STORIA O I TORNEI.PER SBLOCCARE I TORNEI DOVETE FINIRE I LIVELLI DI TUTTI E TRE E SI SBLOCCANO I LIVELLI SUCCESSIVI.ELENCO COMPLETO DELLE ABILITA':Drago Mirato usa + 1Drago Mirato usa + 2Ingrandimento portata bloccoAbilità del maestroCapacità di RigenerazioneCenni su arti marzialiAumento tensioneSono un campione!Razza guerrieraSpirito IndomitoElevazione spirito combattivoControllo auraMiracolo ZDispositivo di gravitàBelva Yakon magicaMAX POTENZA plusEssenza abbandonoEssenza danniMiracolo z plusMente freddaModalità furtivaBarriera di auraSensi potenziatiStile potenteFrantuma energiaCarisma combattim.Pressione pesanteCuore attivoSpacca cervelloAttacco conversioneDisperazioneGuardia perfettaRipresa rapidaUragano furiosoMinaccia inevitabileCura di DendeArti segrete di KibitoshinSicurezzaEssenza maestroSpirito maestroPressione maestroPresenza maestroCarta vincente maestroPiano segreto maestroProtezione maestroTecnica di successioneSperanze collettiveAloneSigillo di MajinDispositivo dell'energia eternaTitolo [Tenkaichi]Titolo[Miglior Combatt.]Titolo [Elite]Titolo [super combatt.]Dio della giustiziaMistero di SheronL’Acqua sacraCapolavoro [Muten]Capolavoro [Eremita gru]Supporto di PualSupporto di OlongSupporto di ChichiSupporto di BulmaSupporto di MuriSupporto di Re ColdBacio di N°18SpopovichYamuPuipuiBarba di ZuunamaMicrobendaLa pietra tartarugaDesiderio MalignoAura dell’imperatoreVita eternaPatto guerrieri zPatto squadra GinewPotenza genuinaEsito allenamentoAura!Furia!Carica!Coraggio!Colpo finale!Energia potenziale!Attacco incredibile!Grande salvatore!Niente scherzi!Non ti perdonerò!Orgoglio CombattentePiù forte che maiColpo veloce e forteLibera auraPotenza furiosaUniforme M. MutenUniforme di PiccoloGiubba combattenteLa spada impavidaEnergia illimitataRecord sheronDati Lab. Di GeloMagia di BabidyMagia di BibidiInsegnate di GohanPosa perfettaPASSWORD PERSONAGGI:Ub al lv. 112: zl!&$ZzOYv)fPhtmnvRbxQx&bgTGTWerBojak al lv. 115: +Qnv CG+w sqmY p@F %Frp I&Im NLCI +J@HFreezer al lv. 115: IFQmLhoSjWkwAJQi(K@SZRaMNEQxgw($Goku al lv 116: a%­ye &QmH ?IZU Ox$m QMAO EQ$M KCw- v-zGc°18 al lv.67: )?w%fKXTNraXXT+?y%­NYgTT)@pbuRsDcGoku ssj4 al lv. 125: aD%­I ScdS Pur! Az?$ AUWp xivR !hVU -vxzGoku al lv 125: *Tbs #Qyx p@BR $Trp g@?D fW@HL%*t edY?Goku al lv.160: t!zf!m@MsuIZcIWiIbXC#+q@t?KzsEzZGoku ssj4 al lv.160: t&y%+AlI+#M#zQDd%­v?wGEvjJXV@dgDWGoku ssj4 al lv.160: $D%­s ?@#P W)@B MGX- pgDp BqY$ S?vL aJ@BGogeta al lv.160: t&y%+AlI+#M#zQDd%­v?wGEvjJXV@dgDWTapion al lv.160: !Vjs GBBF SGc* qxQL w-M% sH)d QjSL QlWdTien al lv.160: mt!x H$e? quEI %$zA R(jA co%­y sh@O #nVBTrunks al lv.160: vlLB qLDA NTHD @TPa IjED FjY! hPKu ySQITrunks con spada al lv.160: FixJ Rd-R NkBA Zn?E ?uTZ ZDmI UbBp TgI+Turles al lv.160: CvZG nbNb GspW XcXo LAsY %­tw- vzo@ &erwTeen Gohan al lv.160: +((D efKl AmEk *Xro %­oMu BUEe sdXe alCDUltimate Gohan al lv.160: gQVg )Gvl vDFX VStx iptI &&wb eNZQ pCVhVidel al lv.160: !auD jzHS vDTG )EUw yfwq eLwu einy zdXmGohan al lv.123: mAswRArfGAJPFI$#VV*qs!+NPdB%$N--Gohan: UXnUtE xlfmRs SNDD+& %­nHNRM OJDCEv oWWdwbGoku: $-U?qI oiwkeu lvOVhH eiLziv YnRMpj KNBkm YVegeta: QntGi* !GPpJ) $WuwTd ZPbNJM zlS#!G VZqLqcVegeta 2^trasformazione: Q%­Yo B$*n IcoA LHbW &ytJ h*O) BAUO UVC?Vegeta 2^trasformazione al lv.160: etap #$dw syrL sprtLv 99 Goku$-U?qI oiwkeu lvOVhHeiLziv YnRMpj KNBkmYLv 99 VegetaQntGi* !GPpJ) $WuwTdZPbNJM zlS#!G VZqLqcLv 99 brolyV?FVvN aLUPZm qHRmSGdX-xNl zVjMOH eZWevHLv 99 GohanUXnUtE xlfmRs SNDD+&%­nHNRM OJDCEv oWWdwbLv 99 Omega Shenronhqg$bP ONnXHG r)cPcx!UZ)t# FCmtnb tp*n@!Kid BuubQfRkY Kpwk#K l$@EU(%%­zfc$ VqtUwy dyyYahSuper Buugo$Xib %­sA+fs Mpd%­jjYWdfVS +Mmvae yMTtxCGoku ( Gogeta )PZGMvu fJPHrC cqfciX#C!YmT zN&tt! k!ZbdSVegetaIoFsoo ?#!@(u RuVpvFssTtV- iRzOff u%­XjT%Broly#d$Za% ON&bVV QowUSHromnU& XtxZwx RHZ$PVLi Shenlong!Hi@A# D#cy)z @FNDNnP@qGdl r&yN+% B$zd$!Trunks lv.99%­R@TyC JpvGJe VKdSDpNPok#p URbe+p HXdzXITourny Trunks lv.99ATpJMN dt+!$R %­hVFcG$x##(l @$N%%­t Zi%­hJ#Lvl 99 Gokut?Jsku YpEqt+ MrXJyDZI!?Xb +krMTn pmkYizLvl 99 BrolyZFYEkF P%­q$zY d+bzV)T%­yWdQ %*rreu @CNnjoLvl 99 Goku update!!!rrkkiy @$E$k$ eoxI@kLKLY+p +qZqdS jYr?OKKid Buu - QQN+re SNRGeC #NNapv dvx&Y! yU!ysY (D+u#WSuper Buu- WKIgrY x%* )TR aWf(Xl bNUKzG eveuij Smpw)PTeen Gohan- )A?wTG eTBI?$ Fnv#xE R$XwhW L)eQY& LNj$#oKid Goku- poMnnj b%­xs@l FvXLLO Zj*smr afhGsD JGwxk*Goku- Q(NLQ! g$(VFG &zF$zRtHjiJH L)e&ot Tu#zOn17#- %clYFO PXezYvnBPn(a IxuHE!fs+X@j qnk+lIDabura- ToTG@@ XCqGDl x#eGVjAvdeX uamnaT x+DN!dVidel- Ts?++G (oZoa$ V)dmNaCakthn FEn#ix Y-ZwEiBroly- ShG?qb KaMonT -mFlvZRXVxV% ojztNM TibS+NShenron- dgdYmh ##q$eG d&%%­GNd-yOzs NuVyxp VebWHKNappa- @J?Pb@ dE&DPH nW&E&kdL&WmL DyVlKe UjBY&hCooler- B-&k+U TOZu@X yUn!@tfzAWfq @ImWDx $FdRR-18#- tqJjqL +AF#)W kGkdNH G&U)NG yvNzse )URwIuBardock- itrD(-&!@Z#T!WjotpeGDuU%(-dWC*!UMzK-Trunks- v+k(n@NlbHqwxEmddDLl(hLUGBphTPNBSaZNGoten- MM(Gv(Q!#VrWee(K%­SxoGqhE#ltM(G(lnIvAFat buu- QtOnt- PJjGgs +tXOxXvQQufl ZNHTNL V$FjIoMy cheap Uub:oP%­XRW V@dIPr T$gV@!Znkzkv mQinlx YDuxx#Lv. 99 Brolly - UWAg)Q t#aMym XlcUd) h-Uc$? TG)@(* zO*ndmLv. 99 Goku - yH-s?r kTbAcL FGJ-zu WyZZHC Xk!(ry XAiWURVegeta: PbzZcZRM@)OOaUaS$d@MGJbdWkkYhUoZ+EKSBroly:GWl@Z# fc(TBX eE%­kFZ $FU%­XT r#cPTG d%­L(C&Goku lv 99 cueHZd +mTF*P d!JC+p AzNqWV tykUap TJF?XNGoku bambino lv 99 PNxoC# ?lr(GN !#h!B% snTudm dl?ome ApaDaJGohan bambino lv 99 U)csmI kybkh- @V@Gzk zzq@Wl dM%­Pd@ B$fyk$COME OTTENERE I 3 PERSONAGGI SEGRETI, GOKU BAMBINO, GRANDE SCIMMIA NONNO GHOAN:Le 3 Saghe Segrete• I due Fratelli: ottenibile battendo Radish, utilizzando Piccolo, nella battaglia speciale presente nella Saga dei Saiyan; in questa nuova saga impersonerete Radish, a cui capita una cosa che stravolge tutti i suoi piani....• Il meraviglioso Inganno: ottenibile battendo Dodoria, usando Crilin e Gohan Bambino, nella battaglia speciale presente nella Saga di Frieza; in questa nuova saga impersonerete Zarbon, disposto a tutto pur di... beh scopritelo da soli.• Rivali Predestinati: ottenibile battendo Gohan, usando Goten, nella battaglia speciale presente nella Saga di Majin Bu; in questa saga vedrete cosa sarebbe successo se Goku e Vegeta si fossero affrontati al Torneo Tenkaichi..I 3 Personaggi Nascosti• Nonno Gohan: si ottiene fondendo il potara viola "Maschera da Volpe" + il potara viola "Allievo del Maestro Muten".- Mascera da Volpe: ottenibile nell'episodio 11 della saga di Majin Bu: in questo capitolo impersonerete Majn Bu Grasso/Mr. Satan. Prima di andare al vostro obbiettivo, noterete ke sulla "Strada Montana" vi è un punto giallo: atterrateci; parlerete con Yamcha che vi sfiderà: sebbene la sfida dica di resistere fino alla fine, bisogna vincerla per sbloccare la "Maschera da Volpe", e qualche Zenie in più, invece dei 10.000 messi in palio.- Allievo del Maestro Muten: ottenibile nell'episodio 3 della saga dei Rivali Predestinati: in questo capitolo impersonerete Goku; vi è un punto giallo al'osservatorio di Dio: andateci; vi ritroverete sul pianete di Re Kaioh, e parlando con questo, vi troverete a sfidare nonno Gohan nell'arena del Torneo Tenkaichi. Battendolo sbloccherete il famigerato potara viola, ed un potara verde "Goku Bambino ".• Goku Bambino: ottenibile assieme al potara viola "Allievo del Maestro Muten".• Grande Scimmia: ottenibile completando la saga dei Rivali Predestinati.