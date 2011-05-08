Trucchi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2
di Redazione
08/05/2011
Valido in tutte le console:
Burter: Sconfiggilo nello Story Mode
Captain Ginyu: Sconfiggilo nello Story Mode
Frieza: Sconfiggilo nello Story Mode
Guldo: Sconfiggilo nello Story Mode
Jeice: Sconfiggilo nello Story Mode
Master Roshi: Sconfiggi Raditz con Goku
Nappa: Sconfiggilo nello Story Mode
Perfect Cell: Termina con successo la Cell saga
Raditz: Sconfiggilo nello Story Mode
Recoome: Sconfiggilo nello Story Mode
SSJ 2 Goku: Sconfiggi Majin Vegeta
SSJ 3 Goku: Sconfiggi Fat Buu
SSJ Adult Gohan: Termina con successo la History of trunks
SSJ Goku: sconfiggi Freeza nei panni di SSJ Goku
SSJ trunks (with sword) : Termina con successo History of trunks
Vegeta (android saga) : Termina con successo Metal-cooler movie/android saga
Sbloccare Androide 16: Dovete sconfiggere Cell con Lui nella Z-Battle
Sbloccare Androide 17: Dovete sconfiggerlo con Piccolo nella Z-Battle
Sbloccare Androide 18: Dovete sconfiggirlo con Ssj Vegeta nella Z-Battle
Sbloccare Androide 19: Dovete sconfiggerlo con Ssj Vegeta nella Z-Battle
Base Long Haired Trunks Completare la Z-Battle con successo
Sbloccare Burter: Dovete sconfiggerlo con Goku nella Z-Battle
Sbloccare Captain Ginyu: Dovete sconfiggerlo con Goku
Sbloccare Cell Jr.: Dovete sconfiggerlo con Super Saiyan Teen Gohan
Sbloccare Dabura: Dovete sconfiggerlo con Gohan nella Z-Battle
Sbloccare Dodoria: Dovete sconfiggerlo con Vegeta nella Z-Battle
Sbloccare Frieza evoluzione 2: Dovete sconfiggerlo con Kid Gohan nella Z-Battle
Sbloccare Frieza evoluzione 3: Dovete sconfiggerlo con Vegeta nella Z-Battle
Sbloccare Frieza evoluzione Finale: Dovete sconfiggerlo con Vegeta nella Z-Battle
Sbloccare General Tao, Kid Goku, Master Roshi e Oozaru: Collezionare le 7 Sfere del Drago nella Z-Battle
Sbloccare Ginyu: Dovete sconfiggerlo con Goku nella Z-Battle
Sbloccare Goten: Dovete sconfiggere Adult Gohan con Goten nella Z-Battle
Sbloccare Gotenks: Dovete sconfiggere Super Buu con Ssj Gotenks nella Z-Battle
Sbloccare Guldo: Dovete sconfiggerlo con Chaozu nella Z-Battle
Sbloccare Jeice: Dovete sconfiggerlo con Vegeta nella Z-Battle
Sbloccare Kid Buu: Dovete sconfiggerlo con Goku nella Z-Battle
Sbloccare Kid Trunks: Dovete sconfiggere Vegeta con Kid Trunks nella Z-Battle
Sbloccare Majin Buu: Dovete sconfiggere Super Buu Gohan con Vegeto nella Z-Battle
Sbloccare Monster Zarbon: Dovete sconfiggere Monster Zarbon con Vegeta
Sbloccare Nappa: Dovete sconfiggerlo con Goku nella Z-Battle
Sbloccare Perfect Cell: Dovete sconfiggerlo con Ssj2 Gohan nella Z-Battle
Sbloccare Recoome: Dovete sconfiggerlo con Goku nella Z-Battle
Sbloccare Saibaman: Dovete sconfiggere Saibaman con Krillin
Sbloccare Saibamen: Completare la saga di Radditz al 100%
Sbloccare Semi Perfect Cell: Dovete sconfiggere Semi Perfect Cell con SSJ2 Gohan
Sbloccare SSJ Adult Gohan e SSJ2 Adult Gohan: Dovete sconfiggire Buu
Sbloccare SSJ Long Haired Future Trunks, SSJ Teen Gohan e SSJ2 Teen Gohan: Completare con successo lo Z-Battle Gate
Sbloccare SSJ2 Vegeta: Sopravvivire per 2 minuti contro Kid Buu nella Z-Battle
Sbloccare SSJ4 Vegeta: Dovete sconfiggere Broly con USSJ Vegeta
Sbloccare Super Buu: Dovete sconfiggere Super Buu dopo aver assorbito Gohan
Sbloccare Super Saiyan 2 Goku: Dovete sconfiggere Perfect Cell nella Z-Battle
Sbloccare Super Saiyan 3 Goku: Dovete sconfiggere Majin Buu con Goku nella Z-Battle
Sbloccare Super Saiyan 4 Goku: Dovete sconfiggere Super Android 17 con Goku nella Z-Battle
Sbloccare Super Saiyan 4 Vegeta: Dovete sconfiggere Super Saiyan 2 Vegeta con Broly
Super Saiyan Future Trunks: Dovete sconfiggere Mecha Frieza con Future Trunks nella Z-Battle
Super Saiyan Goku: Dovete sconfiggere Frieza con Super Sayan Goku nella Z-Battle
Super Saiyan Goten: Dovete sconfiggerlo con Kid Trunks nella Z-Battle
Super Saiyan Gotenks: Dovete sconfiggere Super Buu with Ssj3 Gotenks nella Z-Battle
Super Saiyan Kid Trunks: Dovete sconfiggere Hercule con Kid Trunks nella Z-Battle
Super Saiyan Vegeta: Dovete sconfiggere Android 18 con Super Sayan Vegeta nella Z-Battle
Sbloccare USSJ Vegeta: Dovete sconfiggere Perfect Cell con USSJ Vegeta nella Z-Battle
Nappa --> Sconfiggilo nella modalità Storia
Raditz --> Sconfiggilo nella modalità Storia
I comandi di gioco:
si corre
difesa
lancia aura
pugno standard
sblocca (cioè trova ) il personaggio
salta (a scatto ripetuto voli)
caricati l'aura
+ slancio del drago (utile per distruggere gli oggetti senza sprecare molta aura)
in qualunque caso altri comandi sono disponibili nella guida o comuqnue nella modalità allenamento. by tosto
Ottenere le ultime due purple Potaras!:
Devi avere prima di tutti tutti i personaggi sbloccati, poi cambiare il livello di difficoltà in Normale ed andare a Ultimate Battle. Selezione allenamento invece dei 100 combattimenti e...
Miracle --> Sconfiggi tutti e 20 i personaggi in fila.
Dragon Power --> Sconfiggi 10 personaggi e poi esci.
Master Skills --> Fuse the purple Potaras Miracle + Dragon Power
World Tournaments
All'inizio c'è solo la modalità Novice del World Tournament, ma puoi sbloccare altri 3 livelli.
Adept Tournament --> Completa con successo la modalità Novice con ogni personaggi
Advanced Tournament --> Completa con successo la modalità con ogni personaggi
Cell Games --> Completa con successo la modalità Advanced con ogni personaggi
by figoman_yeah
Come sbloccare True world tournament battle gate e password entry in ranking mode:
Devi ottenere le 7 Sfere del Drago in battle gate mode per esprimere un desiderio, un modo semplice per ottenere le Sfere del Drago è di giocare il battle gate "Majin Buu saga" e selezionare la battaglia con Gotenks ssj 3 vs Super buu. Distruggi il grande tempio al centro dell'arena, la casa di Kami e una sfera del drago cadrà, raccogli nello stesso modo le altre sfere ed potrai esprimere un desiderio.
Story "True world Tournament" --> Ottieni tutte le 7 Sfere del Drago ed esprimi il desiderio.
Password mode --> Ottieni tutte le 7 Sfere del Drago ed esprimi il desiderio.
Personaggi:
Saibaman --> Sconfiggi Saibaman con Krillin
Base Long Haired Trunks --> Completa con successo Z-Battle Gate per sbloccare Base Future Trunks coi capelli lunchi.
Captain Ginyu --> Sconfiggi Captain Ginyu con Goku per sbloccarlo.
Monster Zarbon --> Sconfiggi Monster Zarbon con Vegeta per sbloccarlo.
Saibamen --> Completa con successo Radditz Saga 100% per sbloccare Saibamen.
Semi Perfect Cell --> Sconfiggi Semi Perfect Cell con SSJ2 Gohan per sbloccarlo.
SSJ Adult Gohan --> Sconfiggi Buu per sbloccare SSJ Adult Gohan.
SSJ Long Haired Future Trunks --> Completa con successo Z-Battle Gate per sbloccare SSJ Future Trunks coi capelli lunchi.
SSJ Teen Gohan --> Completa con successo Z-Battle Gate per sbloccare SSJ Giovane Gohan.
SSJ2 Adult Gohan --> Sconfiggi Buu per sbloccare SSJ2 Adult Gohan.
SSJ2 Teen Gohan --> Completa con successo Z-Battle Gate per sbloccare SSJ2 Giovane Gohan.
SSJ4 Vegeta --> Sconfiggi Broly con USSJ Vegeta per sbloccare SSJ4 Vegeta.
Super Buu --> Sconfiggi Super Buu in the fight absorbed Gohan per sbloccarlo.
Super Saiyan Future Trunks --> Sconfiggi Mecha Frieza con lui in Z Battle Gate
Android 16 --> Sconfiggi Cell con lui in Z Battle Gate
Android 17 --> Sconfiggilo con Piccolo in Z Battle Gate
Android 18 --> Sconfiggila con Ssj Vegeta in Z Battle Gate
Android 19 --> Sconfiggilo con Ssj Vegeta in Z Battle Gate
Android 20 (Dr. Gero) --> Sconfiggilo con Piccolo in Z Battle Gate
Perfect Cell --> Sconfiggilo con Ssj2 Gohan in Z Battle Gate
Hercule --> Sconfiggi Perfect Cell con lui in Z Battle Gate
Videl --> Hercule vs Kid Buu (fai finire il timer)
Goten --> Sconfiggi Adult Gohan con lui in Z Battle Gate
Super Saiyan Goten --> Sconfiggilo con Kid Trunks in Z Battle Gate
Kid Trunks --> Sconfiggi Vegeta con lui in Z Battle Gate
Super Saiyan Kid Trunks --> Sconfiggi Hercule con Kid Trunks in Z Battle Gate
Gotenks --> Sconfiggi Super Buu con Ssj Gotenks in Z Battle Gate
Super Saiyan Gotenks --> Sconfiggi Super Buu con Ssj3 Gotenks in Z Battle Gate
Dabura --> Sconfiggilo con Gohan in Z Battle Gate
Majin Buu --> Sconfiggi Super Buu Gohan con Vegeto in Z Battle Gate
Vegito --> Majin Buu vs Kid Buu (fai finire il timer)
Oozaru Vegeta --> Collezziona le 7 Sfere del Drago in Z Battle Gate
Kid Buu --> Sconfiggilo con Goku in Z Battle Gate
Jeice --> Sconfiggilo con Vegeta in Z Battle Gate
Kid Goku --> Collezziona le 7 Sfere del Drago in Z Battle Gate
Oozaru --> Collezziona le 7 Sfere del Drago in Z Battle Gate
Super Saiyan Goku --> Sconfiggi Frieza con lui in Z Battle Gate
Master Roshi --> Collezziona le 7 Sfere del Drago in Z Battle Gate
General Tao --> Collezziona le 7 Sfere del Drago in Z Battle Gate
Super Saiyan 2 Goku --> Sconfiggi Perfect Cell in Z Battle Gate
Super Saiyan 3 Goku --> Sconfiggi Majin Buu con lui in Z Battle Gate
Super Saiyan 4 Goku --> Sconfiggi Super Android 17 con lui in Z Battle Gate
Super Saiyan Vegeta --> Sconfiggi Android 18 con lui in Z Battle Gate
Ultra Super Saiyan Vegeta (Super Vegeta) --> Ussj Vegeta vs Kid Buu (fai finire il timer)
Raditz --> Sconfiggilo con Piccolo in Z Battle Gate
Nappa --> Sconfiggilo con Goku in Z Battle Gate
Dodoria --> Sconfiggilo con Vegeta in Z Battle Gate
Guldo --> Sconfiggilo con Chaozu in Z Battle Gate
Recoome --> Sconfiggilo con Goku in Z Battle Gate
Burter --> Sconfiggilo con Goku in Z Battle Gate
Ginyu --> Sconfiggilo con Goku in Z Battle Gate
Frieza 2nd Forma --> Sconfiggilo con Kid Gohan in Z Battle Gate
Frieza 3rd --> Sconfiggilo con Vegeta in Z Battle Gate
Frieza Forma Finale --> Sconfiggilo con Vegeta in Z Battle Gate
SSJ2 Vegeta --> Resta vivo per 2 minuti contro Kid Buu in Z Battle Gate
USSJ Vegeta --> Sconfiggi PErfect Cell con USSJ Vegeta in Z Battle Gate
Cell Jr. --> Sconfiggilo con Super Saiyan Teen Gohan.
Super Saiyan 4 Vegeta --> Sconfiggi Super Saiyan 2 Vegeta con Broly by
Il modo ancora più semplice per avere le sfere del drago è questo:
andate nel primo portale z (quello dei sayan) e fate quella sfida dove potrete scegliere fra: Jaozi vs tensinan e viceversa Krillin vs Tensinan e viceversa.
Allora, andata in quella specie di cella vicino al centro del Palazzo (quello dell'osservatorio di Dio), distuggetelo e su una base, troverete la sfera! by tosto
Onda esplosiva dopo una serie di pugni:
premi alcune volte e dopo premi . Verrà una specie di onda esplosiva ma alcuni ne fanno un altra con la mano by petro95
Come avere gli ultimi 2 oggetti gialli:
fare torneo di cell con cell super perfetto e dopo rifatelo con un personaggio che volete ma con difficolta massima. by tommyplay
Come sconfiggere con sicurezza qualsiasi personaggio:
In combattimento ravvicinato ,o corpo a corpo ,bisogna alternare il pugno normale con il pugno basso , , in continuazione facendo al massimo due colpi con il ,anche se sconsigliato a certi livelli. Cosi il nemico non si riesce a difendere
Personaggi di BUDOKAI 3:
prendete le sfere del drago e prendete il desiderio chiamato "PASSWORD",poi andate nella nuova modalità,inserite le password che avete preso nell'universo del drago di budokai 3 e potrete combattere con i prsonaggi con i parametri che avete in budokai 3
Sbloccare tutti i personaggi mancanti:
prendete le sfere del drago e potrete avere uno dei personaggi tra Goku bambino,Taobaibai,Maestro Muten,Scimmione e Vegeta scimmione
Sbloccare scimmione:
sconfigere tutti e infine fare start select insieme e poi e così avrete lo scimmione
Come avere gli ultimi 2 oggetti z viola:
bisogna fare add. guerriero vincere 10 battaglie di seguito e mettere annulla allenamento, per il secondo bisogna vincere 25 battaglie di seguito
Come sconfiggere con sicurezza qualsiasi personaggio:
In combattimento ravvicinato ,o corpo a corpo ,bisogna alternare il pugno normale con il pugno basso ,cioè quadrato e X, in continuazione facendo al massimo due colpi con il quadrato,anche se sconsigliato a certi livelli.Cosi il nemico non si riesce a difendere
Per ricevere facilmente un oggetti evoluzione z:
bisogna fare il combattimento nella saga dei sayan tra crilin e yamcha.
e ogni volta che lo rifarete vi verra dato un oggetto evoluzione z
Grande kiezan:
Mentre usate Crillin caricatevi tutta l'aura blu e premete + +
Mini kiezan:
Mentre usate Clillin tenete premuto per qualche secondo.
Per ottenere le sfere del drago in modo semplice e veloce:
Andate nella modalità z, poi saga sayan ed entrate nel duello tra chaozu(il
piccolo dagli zigomi rossi) e tensiyan. mi raccomando il vostro personaggio
deve essere chaozu e nn il contrario. a questo punto distruggete il palazzo
centrale nella stanza dello spirito e del tempo, nel mezzo ci sarà la sfera!
dopo averla presa sconfiggete l avversario ed avrete ottenuto 1 delle 7
sfere! ripetete il tutto finchè nn avrete espresso tutti i desideri. by riccardx
Janemba viola e Janemba blu:
Selezionate la modalità 2 giocatori,selezionate entrambi janemba,selezionate il livello e avviate la partita.A questo punto il primo giocatore avrà gianemba viola e il secondo avrà janemba blu
Il secondo giocatore ha con Crilliin con la tunica gialla:
Selezionate la modalità 2 giocatori,selezionate entrambi Crillin,selezionate il livello e avviate la partita
Il secondo giocatore avrà Cooler con alcune parti del corpo d' oro:
Selezionate la modalità 2 giocatori,selezionate entrambi Cooler selezionate il livello e avviate la partita.
Usare kaiokhen con Goku:
Aspetta che si carichino tutti e tre i pallini dell'aura e caricati fino al massimo,poi premi tenendoli premuti per qualche secondo e poi Goku userà il kaioken
Sentire un fortissimo boato:
Selezionate la modalità multigiocatori e selezionate entrambi Geniw.Dopo aver selezionato il livello e di aver iniziato la partita caricatevi al massimo,e poi allontanatevi e usate contemporaneamente la mossa scambio dei corpi.Se avete fatto bene si sentirà un fortissimo boato
Extra:
Usare la kamehameha x10 con Goku ssj4: caricatevi fino al massimo con Goku ssj4 e premete .
Fare un campo di forza gigante con Goku ssj4: caricatevi fino alla fine della prima barra di aura e premete .
Questo campo di forza è in grado bloccare alcuni attacchi nemici.
Fare un campo di forza con Goku ssj4: aspettate che si carichi un pallino di aura e premete .
Teletrasporto con Goku ssj4: aspettate che si carichino due pallini di aura e premete .
Fare una piroetta in aria o ballare in discesa:
Premete e girate la levetta analogica sinistra in senso orario o in senso anti-orario per fare una piroetta in aria.Selezionate il livello dell'osservatorio di dio e scendete fino al limite,Premete e girate la levetta analogica sinistra in senso orario o in senso anti-orario e ballare in discesa.Per far funzionare la piroetta in aria e ballare in discesa dovete togliere la mira contro il vostro nemico.
Extra:
Usare Bojack con i capelli blu:
Selezionate la modalità multigiocatori,selezionate tutti e due Bojack e selezionate il livello che preferite,a questo punto il 2° giocatore avrà Bojack con i capelli blu.
Baby Vegeta argentato:
Selezionate la modalità multigiocatori,selezionate tutti e due Baby vegeta e selezionate il livello che preferite,a questo punto il 2° giocatore avrà Baby vegeta argentato.
Gogeta ssj4 grigio:
Selezionate la modalità multigiocatori,selezionate tutti e due Gogeta ssj4 e selezionate il livello che preferite,a questo punto il 2° giocatore avrà Gogeta ssj4 grigio.
Great sayaman con i vestiti blu:
Selezionate la modalità multigiocatori,selezionate tutti e due Great sayaman e selezionate il livello che preferite,a questo punto il 2° giocatore avrà Great sayaman con i vestiti blu.
Grande scimmione colore blu notte:
Selezionate la modalità multigiocatori,selezionate tutti e due il Grande scimmione e selezionate il livello che preferite,a questo punto il 2° giocatore avrà il Grande scimmione con il colore blu notte.
Sottotitoli in giapponese: (agg. 07-11-2005)
Perdete nella modalità torneo di cell e vedrete dei sottotitoli in giapponese
Cell azzurro: (agg. 07-11-2005)
Giocate una partita in multigiocatori,poi selezionate col primo e col secondo giocatore cell,selezionate qualsiasi livello e avviate la partita,a questo punto il cell del secondo giocatore sarà azzurro
Sbloccare l'ultimo portale z: (agg. 07-11-2005)
Radunate le sette sfere ed esprimete il desiderio "Vero torneo mondiale" e sarà vostro
Le sfere del drago si trovano nei portali z: (agg. 22-10-2005)
per prenderle bisogna
distruggere le montagne durante il combattimento, e questa apparirà sul
radar con un colore arancione, dopo averla presa bisogna sconfiggere
l'aversario e la sfera sarà vostra!!
Per ottenere goku ssj4: (agg. 22-10-2005)
bisogna sconfiggere super c17 nel portale z
Sbloccare vegeth: (agg. 22-10-2005)
Finire la saga di majin buu al 100%
Sbloccabili: (agg. 19-10-2005)
Rikum - Sconfiggi Rikum nello Story Mode con Goku
Dodoria - Sconfiggi Dodoria nello Story Mode con Vegeta
Burta - Sconfiggi Burta nello Story Mode con Goku
Jace - Sconfiggi Jace nello Story Mode con Vegeta
Guldo - Sconfiggi Guldo nello Story Mode
Zarbon Forma 1 - Sconfiggi Zarbon nello Story Mode con Vegeta, durante il primo incontro, quando lui si trasforma
Gotenks ssj3: (agg. 19-10-2005)
Andare nell' evolution z e entrare nelle opzioni di fusione,poi selezionare le fusioni viola e fondere Gotenks ssj con Super sayan
Personaggi Sbloccabili. Usare nella modalità evolution z vai poi, alle opzioni di fusione , da qui scegliere le fusioni viola e compiere queste azioni: (agg. 18-10-2005)
Baby Vegeta - Tuffles + Diffondi onda artificiale
Bardock - Kakarot + Odio dei Saiyan
Bojack (Dopo Transformazione) - Guerrieri galattici + Sigilli di liberazione
Broly - Super Saiyan + Broly
Forma finale Cooler - Vecchio fratello di Frieza + Super Transformazione
Forma finale Frieza (Pieno potere) - Forma finale Frieza + Super Transformazione
Grande Saiyaman - Gohan + trasforma set eroi
Janemba - Psyche Orge + cattiveria delle persone
Majin Buu(Gotenks Assorbimento) - Super Saiyan 3 Gotenks + Assorbimento
Majin Buu(Pure Evil) - Majin Buu(Buono) + Proiettile di persone cattive
Majin Buu(Ultimo Gohan Assorbimento)- Ultimo Gohan + Assorbimento
Majin Vegeta - Super Saiyan 2 Vegeta + Babidi
Mecha Frieza - Forma finale Frieza (Pieni poteri) + Ricostruzione chirurgica
Cell perfetto (Forma Perfetta) - Super Saiyan Goku + Cell forma perfetta
Super 17 - Android 17 + Android 17
Super Saiyan 3 Gotenks - Super Saiyan + Super Saiyan Gotenks
Super Saiyan 4 Gogeta - Fusione di SS4 Goku + Fusione di SS4 Goku
Super Saiyan Gogeta - Goku Fusione + Vegeta Fusione
Super Saiyan Super Trunks - Super Saiyan + Super Saiyan Trunks
Super Vegito - Super Saiyan + Vegito
Ultimo Gohan - Super Saiyan 2 Gohan + Elder Sumpremo kai
Vegeta (Scouter) - Vegeta + Scouter
Sbloccabili: (agg. 18-10-2005)
Sbloccare C-18:
Battere C-18 con cell nel portale z.
Sbloccare Dr.Gero:
Battere Dr.Gero con piccolo nel portale z.
Sbloccare Ginyu:
Barrete Ginyu con Goku nel portale z.
Sbloccare Darbula:
Battere Darbula con Gohan nel portale z.
GUIDA DI BUDOKAI TENKAICHI 2
Soluzioni per ottenere tutti i personaggi:
Gli Oggetti Z che sono quelli dei personaggi si possono sempre riutilizzare, non avrete bisogno di rifare il pezzo di storia dove avete ottenuto per la prima volta quei potara.
Le fusioni e le soluzioni per ottenere tutti i personaggi sono:
soldato di freezer + rivale di vegeta = Kiui
cav.corr.+soldato di freezer = Sauzer
makyo star + zona morta = Garlic jr.
saiyan infimo + frutto alb. vita = Turles
mutazione + namecciano = Slug
computer + odio = andr. 13
pezzi 14 & 15 + and.13 = Super 13
Slug + forma gigante = Super Slug
fratello di freezer + odio di goku = Cooler
Big Getestar + Cooler = Metal Cooler
Cooler + trasf. suprema = Cooler perfect
forma gigante + garlic jr. = Super Garlic Jr.
Zarbon + liberato = Super Zarbon
Frat. Eremita Gru + campagna comm. = Taobaibai
Muten + serietà = Muten max
Vegeta scouter + sfera di potenza = Vegeta Ohzaru
Nappa + sfera di potenza = Nappa Ohzaru
Raditz + sfera di potenza = Raditz Ohzaru
Bardack + sfera di potenza = Bardack Ohzaru
Cell + autodistruzione = Superperfect Cell
Freezer perfetto + trasformazione suprema = Freezer max
Freezer max + chirurgia ristrutt. = Mecha Freezer
persuasione di babidy + cuore malvagio = sigillo di majin
odio di Goku + figlio di Paragas = Broly
Broly + super saiyan = Broly super saiyan
Broly super saiyan + oltre il limite = Broly SSJ leggendario
Guerriero galattico + i fiori del male = Zangya
liberato + guerriero galattico = Bojack
Trasform.suprema + Bojack = Bojack max
Majin Buu + pistola per umano = Majin buu pura malvagità
Super Buu + assorbi gotenks = Super bu 1
Super Buu + assorbi gohan = Super bu 2
Kibitoshin + Kaiohsin = Kibitoshin
Turles + sfera di potenza (se ve ne mancano basta rifare il livello 16 della saga dei saiyan) = Turles Ohzaru
Demone Saike + En.neg.della gente = Janenba
Janenba + trasf. suprema = Super Janenba
Metà sup. Hildegarn + Metà inf. Hildegarn= Hildegarn
Vegeta 2a trasf. + Baby = Baby Vegeta
Baby vegeta + Saiyan infimo = Super baby 1
Super baby 1 + potenza da liv. inferiore = Super baby 2
Super Baby 2 + onda blutz artif. = grande scimmia baby
combat. aldilà n°17 + androide n°17 = Super 17
Drago malvagio + energia negativa = Syn Shenron
Sfera del drago sup. + Syn Shenron = Super Ishinlon
Per ottenere Goku bambino dovete:
Dopo lo scontro tra Mr. Satan e 18 avrete il livello " 03 Scontro predestinato " dove, prima di andare sul segnalino rosso, dovete recarvi sull'osservatorio di Dio che vi porterà sul pianeta di Re Kaioh.
Parlate con Re Kaioh e sfidate il nonno Gohan al torneo Tenkaichi. Una volta sconfitto otterrete il personaggio di Goku bambino.
Per ottenere l'Ohzaru:
Una volta che sarete proseguiti con la storia di " Rivali predestinati " giungerete al livello " 08 I due guerrieri supremi ", dove una volta che avrete sconfitto definitivamente Vegeta usando Goku verrà sbloccato l'Ohzaru.
Per ottenere Nonno Gohan:
Al punto 5 vi viene anche data l'abilità " Allievo M.Muten ", fondetelo con " Maschera della volpe " ed il gioco è fatto.
Lista del fusibile del carattere:
Purple 1 + Purple 2 = ? Yellow Potara
Purple 3 + Purple 4 = ? Yellow Potara
Purple 5 + Purple 6 = ? Yellow Potara
Purple 8 + ??? = ???
Purple 9 + ??? = ???
Purple 10 + ??? = ???
Purple 11 + ??? = ???
Purple 12 + Green 3 = Zarbon form 2
Purple 12 + Purple 18 = Bojack form 1
Purple 13 + Green 4 = Full Power Freeza Final Form
Purple 13 + Green 15 = Cooler final form
Purple 13 + Green 19 = Bojack form 2
Purple 13 + Green 20 = Janemba(skinny)
Purple 14 + Green 5 = Mecha Freeza
Purple 15 + Green 17 = RSSJ Broly
Purple 16 + Green 8 = Evil Buu
Purple 17 + Purple 35 = Cooler base form
Purple 18 + Purple 40 = Zangya
Purple 19 + Purple 20 = Janempa(fat)
Purple 21 + Green 12 = Golden Oozaru Bebi Vegeta
Purple 22 + Green 18 = LSSJ Broly
Purple 23 + Green 7 = Super Perfect Cell
Purple 24 + Green 1 = Oozaru Raditz
Purple 24 + Green 2 = Oozaru Nappa
Purple 24 + Green 11 = Oozaru Vegeta
Purple 24 + Green ?? = Oozaru Bardack
Purple 24 + Green 24 = Oozaru Turles
Purple 25 + Purple 53 = Turles
Purple 26 + Green 6 = Super 17
Purple 27 + Green 21 = Bebi Vegeta Form 2
Purple 28 + Green 9 = Super Buu Gotenks Absorbed
Purple 29 + Green 9 = Super Buu Gohan Absorbed
Purple 30 + Purple 31 = Tao Pai Pai
Purple 32 + Purple 33 = Garlic Jr
Purple 34 + Green 14 = Super Garlic Jr
Purple 34 + Green 16 = Super Slug
Purple 35 + Purple 43 - Broly Base form
Purple 36 + Green 15 = Metal Cooler
Purple 37 + Green 13 = Max Power Roshi
Purple 38 + Purple 39 = Lord Slug
Purple 41 + Purple 42 = Sauzaa
Purple 44 + green 28 = Bebi Vegeta Form 1
Purple 45 + Purple 46 = Cui
Purple 47 + Purple 48 = Syn Shenron
Purple 49 + Green 22 = Omega Shenron
Purple 50 + Purple 51 = Android 13
Purple 52 + Green 23 = Super 13
Purple 54 + Green 25 = Kibitoshin
Purple 55 + Purple 56 = Hildegarn
Purple 57 + Purple 58 = Grandpa Gohan
Purple 59 + Green 26 = Bebi Vegeta base form
PER I FAMIGERATI
001.Kid Goku
002.Great Ape
003.Grandpa Gohan
FATE COSI' SCONFIGGETE GOHAN CON GOTEN QUANDO SI ALLENANO PER IL TORNEO SAGA DI BUU.
QUESTO SBLOCCHERA' UNA NUOVA STORIA.
FATE LA NUOVA STORIA E FINITELA COMPLETAMENTE VI SI SBLOCCHERANNO DEI POTARA.
PRIMA DI ANDARE DA KAIO A FONDERLI VE NE SERVE UN'ALTRO SAGA DI BUU EPISODIO 11 ANDATE NEL PALLINO GIALLO SULLE MONTAGNE E COMBATTETE CONTRO YHAMCIA (LIV 228)
UNA VOLTA BATTUTO VI DARA UN POTARA VIOLA.
ANDATE DA KAIO E FONDETELI.
DOVRESTE AVERE I PG MANCANDI.
PER POTENZIARE I PG.:
ANDATE DA BABA E COMPRATE I POTARA AZZURRI COME NEL TENKA1 I PRIMI SONO LA VITA POI IL KI POI L'ATTACCO E COSI' VIA.
SE ANDATE DA BABA E COMPRATE I POTARA ARANCIONI SONO DELLE ABILITA MA NON SAPREI DIRVI QUALI.
PER POTER FAR LE FUSIONI DOVETE COMPRARE DA BABA IL PRIMO POTARA VIOLA.
OPPURE FATE LA TORRE DI KARIN E AUMENTA IL LIVELLO DEL PG.
PER I SOLDI IL SOLITO O RIFATE LA STORIA O I TORNEI.
PER SBLOCCARE I TORNEI DOVETE FINIRE I LIVELLI DI TUTTI E TRE E SI SBLOCCANO I LIVELLI SUCCESSIVI.
ELENCO COMPLETO DELLE ABILITA':
Drago Mirato usa + 1
Drago Mirato usa + 2
Ingrandimento portata blocco
Abilità del maestro
Capacità di Rigenerazione
Cenni su arti marziali
Aumento tensione
Sono un campione!
Razza guerriera
Spirito Indomito
Elevazione spirito combattivo
Controllo aura
Miracolo Z
Dispositivo di gravità
Belva Yakon magica
MAX POTENZA plus
Essenza abbandono
Essenza danni
Miracolo z plus
Mente fredda
Modalità furtiva
Barriera di aura
Sensi potenziati
Stile potente
Frantuma energia
Carisma combattim.
Pressione pesante
Cuore attivo
Spacca cervello
Attacco conversione
Disperazione
Guardia perfetta
Ripresa rapida
Uragano furioso
Minaccia inevitabile
Cura di Dende
Arti segrete di Kibitoshin
Sicurezza
Essenza maestro
Spirito maestro
Pressione maestro
Presenza maestro
Carta vincente maestro
Piano segreto maestro
Protezione maestro
Tecnica di successione
Speranze collettive
Alone
Sigillo di Majin
Dispositivo dell'energia eterna
Titolo [Tenkaichi]
Titolo[Miglior Combatt.]
Titolo [Elite]
Titolo [super combatt.]
Dio della giustizia
Mistero di Sheron
L’Acqua sacra
Capolavoro [Muten]
Capolavoro [Eremita gru]
Supporto di Pual
Supporto di Olong
Supporto di Chichi
Supporto di Bulma
Supporto di Muri
Supporto di Re Cold
Bacio di N°18
Spopovich
Yamu
Puipui
Barba di Zuunama
Microbenda
La pietra tartaruga
Desiderio Maligno
Aura dell’imperatore
Vita eterna
Patto guerrieri z
Patto squadra Ginew
Potenza genuina
Esito allenamento
Aura!
Furia!
Carica!
Coraggio!
Colpo finale!
Energia potenziale!
Attacco incredibile!
Grande salvatore!
Niente scherzi!
Non ti perdonerò!
Orgoglio Combattente
Più forte che mai
Colpo veloce e forte
Libera aura
Potenza furiosa
Uniforme M. Muten
Uniforme di Piccolo
Giubba combattente
La spada impavida
Energia illimitata
Record sheron
Dati Lab. Di Gelo
Magia di Babidy
Magia di Bibidi
Insegnate di Gohan
Posa perfetta
PASSWORD PERSONAGGI:
Ub al lv. 112: zl!&$ZzOYv)fPhtmnvRbxQx&bgTGTWer
Bojak al lv. 115: +Qnv CG+w sqmY p@F %Frp I&Im NLCI +J@H
Freezer al lv. 115: IFQmLhoSjWkwAJQi(K@SZRaMNEQxgw($
Goku al lv 116: a%ye &QmH ?IZU Ox$m QMAO EQ$M KCw- v-zG
c°18 al lv.67: )?w%fKXTNraXXT+?y%NYgTT)@pbuRsDc
Goku ssj4 al lv. 125: aD%I ScdS Pur! Az?$ AUWp xivR !hVU -vxz
Goku al lv 125: *Tbs #Qyx p@BR $Trp g@?D fW@HL%*t edY?
Goku al lv.160: t!zf!m@MsuIZcIWiIbXC#+q@t?KzsEzZ
Goku ssj4 al lv.160: t&y%+AlI+#M#zQDd%v?wGEvjJXV@dgDW
Goku ssj4 al lv.160: $D%s ?@#P W)@B MGX- pgDp BqY$ S?vL aJ@B
Gogeta al lv.160: t&y%+AlI+#M#zQDd%v?wGEvjJXV@dgDW
Tapion al lv.160: !Vjs GBBF SGc* qxQL w-M% sH)d QjSL QlWd
Tien al lv.160: mt!x H$e? quEI %$zA R(jA co%y sh@O #nVB
Trunks al lv.160: vlLB qLDA NTHD @TPa IjED FjY! hPKu ySQI
Trunks con spada al lv.160: FixJ Rd-R NkBA Zn?E ?uTZ ZDmI UbBp TgI+
Turles al lv.160: CvZG nbNb GspW XcXo LAsY %tw- vzo@ &erw
Teen Gohan al lv.160: +((D efKl AmEk *Xro %oMu BUEe sdXe alCD
Ultimate Gohan al lv.160: gQVg )Gvl vDFX VStx iptI &&wb eNZQ pCVh
Videl al lv.160: !auD jzHS vDTG )EUw yfwq eLwu einy zdXm
Gohan al lv.123: mAswRArfGAJPFI$#VV*qs!+NPdB%$N--
Gohan: UXnUtE xlfmRs SNDD+& %nHNRM OJDCEv oWWdwb
Goku: $-U?qI oiwkeu lvOVhH eiLziv YnRMpj KNBkm Y
Vegeta: QntGi* !GPpJ) $WuwTd ZPbNJM zlS#!G VZqLqc
Vegeta 2^trasformazione: Q%Yo B$*n IcoA LHbW &ytJ h*O) BAUO UVC?
Vegeta 2^trasformazione al lv.160: etap #$dw syrL sprt
Lv 99 Goku
$-U?qI oiwkeu lvOVhH
eiLziv YnRMpj KNBkmY
Lv 99 Vegeta
QntGi* !GPpJ) $WuwTd
ZPbNJM zlS#!G VZqLqc
Lv 99 broly
V?FVvN aLUPZm qHRmSG
dX-xNl zVjMOH eZWevH
Lv 99 Gohan
UXnUtE xlfmRs SNDD+&
%nHNRM OJDCEv oWWdwb
Lv 99 Omega Shenron
hqg$bP ONnXHG r)cPcx
!UZ)t# FCmtnb tp*n@!
Kid Buu
bQfRkY Kpwk#K l$@EU(
%%zfc$ VqtUwy dyyYah
Super Buu
go$Xib %sA+fs Mpd%jj
YWdfVS +Mmvae yMTtxC
Goku ( Gogeta )
PZGMvu fJPHrC cqfciX
#C!YmT zN&tt! k!ZbdS
Vegeta
IoFsoo ?#!@(u RuVpvF
ssTtV- iRzOff u%XjT%
Broly
#d$Za% ON&bVV QowUSH
romnU& XtxZwx RHZ$PV
Li Shenlong
!Hi@A# D#cy)z @FNDNn
P@qGdl r&yN+% B$zd$!
Trunks lv.99
%R@TyC JpvGJe VKdSDp
NPok#p URbe+p HXdzXI
Tourny Trunks lv.99
ATpJMN dt+!$R %hVFcG
$x##(l @$N%%t Zi%hJ#
Lvl 99 Goku
t?Jsku YpEqt+ MrXJyD
ZI!?Xb +krMTn pmkYiz
Lvl 99 Broly
ZFYEkF P%q$zY d+bzV)
T%yWdQ %*rreu @CNnjo
Lvl 99 Goku update!!!
rrkkiy @$E$k$ eoxI@k
LKLY+p +qZqdS jYr?OK
Kid Buu - QQN+re SNRGeC #NNapv dvx&Y! yU!ysY (D+u#W
Super Buu- WKIgrY x%* )TR aWf(Xl bNUKzG eveuij Smpw)P
Teen Gohan- )A?wTG eTBI?$ Fnv#xE R$XwhW L)eQY& LNj$#o
Kid Goku- poMnnj b%xs@l FvXLLO Zj*smr afhGsD JGwxk*
Goku- Q(NLQ! g$(VFG &zF$zRtHjiJH L)e&ot Tu#zOn
17#- %clYFO PXezYvnBPn(a IxuHE!fs+X@j qnk+lI
Dabura- ToTG@@ XCqGDl x#eGVjAvdeX uamnaT x+DN!d
Videl- Ts?++G (oZoa$ V)dmNaCakthn FEn#ix Y-ZwEi
Broly- ShG?qb KaMonT -mFlvZRXVxV% ojztNM TibS+N
Shenron- dgdYmh ##q$eG d&%%GNd-yOzs NuVyxp VebWHK
Nappa- @J?Pb@ dE&DPH nW&E&kdL&WmL DyVlKe UjBY&h
Cooler- B-&k+U TOZu@X yUn!@tfzAWfq @ImWDx $FdRR-
18#- tqJjqL +AF#)W kGkdNH G&U)NG yvNzse )URwIu
Bardock- itrD(-&!@Z#T!WjotpeGDuU%(-dWC*!UMzK-
Trunks- v+k(n@NlbHqwxEmddDLl(hLUGBphTPNBSaZN
Goten- MM(Gv(Q!#VrWee(K%SxoGqhE#ltM(G(lnIvA
Fat buu- QtOnt- PJjGgs +tXOxXvQQufl ZNHTNL V$FjIo
My cheap Uub:
oP%XRW V@dIPr T$gV@!
Znkzkv mQinlx YDuxx#
Lv. 99 Brolly - UWAg)Q t#aMym XlcUd) h-Uc$? TG)@(* zO*ndm
Lv. 99 Goku - yH-s?r kTbAcL FGJ-zu WyZZHC Xk!(ry XAiWUR
Vegeta: PbzZcZRM@)OOaUaS$d@MGJbdWkkYhUoZ+EKS
Broly:GWl@Z# fc(TBX eE%kFZ $FU%XT r#cPTG d%L(C&
Goku lv 99 cueHZd +mTF*P d!JC+p AzNqWV tykUap TJF?XN
Goku bambino lv 99 PNxoC# ?lr(GN !#h!B% snTudm dl?ome ApaDaJ
Gohan bambino lv 99 U)csmI kybkh- @V@Gzk zzq@Wl dM%Pd@ B$fyk$
COME OTTENERE I 3 PERSONAGGI SEGRETI, GOKU BAMBINO, GRANDE SCIMMIA NONNO GHOAN:
Le 3 Saghe Segrete
• I due Fratelli: ottenibile battendo Radish, utilizzando Piccolo, nella battaglia speciale presente nella Saga dei Saiyan; in questa nuova saga impersonerete Radish, a cui capita una cosa che stravolge tutti i suoi piani....
• Il meraviglioso Inganno: ottenibile battendo Dodoria, usando Crilin e Gohan Bambino, nella battaglia speciale presente nella Saga di Frieza; in questa nuova saga impersonerete Zarbon, disposto a tutto pur di... beh scopritelo da soli.
• Rivali Predestinati: ottenibile battendo Gohan, usando Goten, nella battaglia speciale presente nella Saga di Majin Bu; in questa saga vedrete cosa sarebbe successo se Goku e Vegeta si fossero affrontati al Torneo Tenkaichi..
I 3 Personaggi Nascosti
• Nonno Gohan: si ottiene fondendo il potara viola "Maschera da Volpe" + il potara viola "Allievo del Maestro Muten".
- Mascera da Volpe: ottenibile nell'episodio 11 della saga di Majin Bu: in questo capitolo impersonerete Majn Bu Grasso/Mr. Satan. Prima di andare al vostro obbiettivo, noterete ke sulla "Strada Montana" vi è un punto giallo: atterrateci; parlerete con Yamcha che vi sfiderà: sebbene la sfida dica di resistere fino alla fine, bisogna vincerla per sbloccare la "Maschera da Volpe", e qualche Zenie in più, invece dei 10.000 messi in palio.
- Allievo del Maestro Muten: ottenibile nell'episodio 3 della saga dei Rivali Predestinati: in questo capitolo impersonerete Goku; vi è un punto giallo al'osservatorio di Dio: andateci; vi ritroverete sul pianete di Re Kaioh, e parlando con questo, vi troverete a sfidare nonno Gohan nell'arena del Torneo Tenkaichi. Battendolo sbloccherete il famigerato potara viola, ed un potara verde "Goku Bambino ".
• Goku Bambino: ottenibile assieme al potara viola "Allievo del Maestro Muten".
• Grande Scimmia: ottenibile completando la saga dei Rivali Predestinati.
