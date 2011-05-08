Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Killzone Liberation

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO


Abilità sbloccabili:
potete accedere alla schermata di selezione delle abilità premendo quadrato nella schermata di selezione dell'arma. I punti si collezionano completando le sfide/missioni:

50% in più di energia - 300 punti
Collocazione del C4 due volte più veloce - 100 punti
Carry 3 granate - 020 punti
Carry 3 granate fumogene - 140 punti
Carry 3 siringhe - 060 punti
Carry 4 mine di pressione - 220 punti
Carry Munizioni illimitate - 480 punti
Close Combat (danni doppi) - 260 punti
Disarmo delle Mine due volte più veloce - 180 punti
Il vostro amico ha il 50% in più energia - 340 punti

Personaggi sbloccabili:
Cobar - Vincete la modalità difficile
Metrac - Vincete facile, normale, e modalità difficile
Stratson - Vincete 100 volte in MP (ad-hoc o infrastruttura)
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi GTA Liberty City Stories

Articolo Successivo

Trucchi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022