Trucchi Killzone Liberation
di Redazione
08/05/2011
Abilità sbloccabili:
potete accedere alla schermata di selezione delle abilità premendo quadrato nella schermata di selezione dell'arma. I punti si collezionano completando le sfide/missioni:
50% in più di energia - 300 punti
Collocazione del C4 due volte più veloce - 100 punti
Carry 3 granate - 020 punti
Carry 3 granate fumogene - 140 punti
Carry 3 siringhe - 060 punti
Carry 4 mine di pressione - 220 punti
Carry Munizioni illimitate - 480 punti
Close Combat (danni doppi) - 260 punti
Disarmo delle Mine due volte più veloce - 180 punti
Il vostro amico ha il 50% in più energia - 340 punti
Personaggi sbloccabili:
Cobar - Vincete la modalità difficile
Metrac - Vincete facile, normale, e modalità difficile
Stratson - Vincete 100 volte in MP (ad-hoc o infrastruttura)
