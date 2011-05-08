Trucchi GTA Vice City Stories
di Redazione
08/05/2011
Quadrato, Quadrato, R1, X, X, L1, Cerchio, Cerchio - Piloti aggressivi
Triangolo, Triangolo, R1, Quadrato, Quadrato, L1, X, X - Tutti i semafori verdi
Triangolo, R1, L1, Giù, Giù, R1, R1, Triangolo - Tutti i veicoli metallizzati
Cerchio, Cerchio, R1, Triangolo, Triangolo, L1, Quadrato, Quadrato - Macchine nere
Giù, Giù, Giù, Cerchio, Cerchio, X, L1, R1 - Bobble Head World
Cerchio, X, Giù, Cerchio, X, Su, L1, L1 - Le macchine vanno in acqua
Cerchio, Destra, X, Su, Destra, X, L1, Quadrato - Cambia l'affaticamente durante l'uso della bici
Su, Giù, Cerchio, Su, Giù, Quadrato, L1, R1 - Tempo normale
L1, Giù, Sinistra, R1, X, Cerchio, Su, Triangolo - Commettete un suicidio
L1, L1, Sinistra, L1, L1, Destra, X, Quadrato - Distruggete tutte le macchine
L1, R1, L1, R1, Su, Giù, L1, R1 - Mostrate i crediti di gioco
L1, L1, Sinistra, L1, L1, Destra, Cerchio, X - Orologio veloce
R1, R1, L1, R1, R1, L1, Giù, X - Gameplay veloce
Su, Giù, Triangolo, Su, Giù, X, L1, R1 - Nebbia
L1, R1, Cerchio, L1, R1, X, L1, R1 - Armatura al massimo
L1, R1, X, L1, R1, Quadrato, L1, R1 - Energia al massimo
Giù, Giù, Giù, Triangolo, Triangolo, Cerchio, L1, R1 - Le ragazze vi seguono
L1, R1, Triangolo, L1, R1, Cerchio, L1, R1 - Soldi ($250,000)
L1, L1, Triangolo, R1, R1, X, Quadrato, Cerchio - Mai più ricercato
L1, L1, R1, L1, L1, R1, Su, Triangolo - I pedoni vi attaccano
R1, R1, L1, R1, R1, L1, Destra, Cerchio - I pedoni hanno armi
L1, Su, Sinistra, R1, Triangolo, Cerchio, Giù, X - Trazione perfetta
Su, Giù, Quadrato, Su, Giù, Cerchio, L1, R1 - Pioggia
L1, Su, Destra, R1, Triangolo, Quadrato, Giù, X - Aumentate l'attenzione dei media
L1, R1, Quadrato, L1, R1, Triangolo, L1, R1 - Aumentate il livello di ricercato
R1, Triangolo, X, R1, Quadrato, Cerchio, Sinistra, Destra - Gameplay più lento
L1, L1, Sinistra, L1, L1, Destra, Triangolo, Cerchio - Fate apparire Rhino
Triangolo, Cerchio, Giù, Triangolo, Cerchio, Su, L1, L1 - Fate apparire Trashmaster
L1, L1, Cerchio, R1, R1, Quadrato, Triangolo, X - Tempo soleggiato
Su, Quadrato, Quadrato, Giù, Sinistra, Quadrato, Quadrato, Destra - Armamentario set 1
Su, Cerchio, Cerchio, Giù, Sinistra, Cerchio, Cerchio, Destra - Armamentario set 2
Su, X, X, Giù, Sinistra, X, X, Destra - Armamentario set 3
X, X, R1, Cerchio, Cerchio, L1, Triangolo, Triangolo - Macchine bianche
