Trucchi GTA Vice City Stories

di Redazione 08/05/2011

Quadrato, Quadrato, R1, X, X, L1, Cerchio, Cerchio - Piloti aggressivi

Triangolo, Triangolo, R1, Quadrato, Quadrato, L1, X, X - Tutti i semafori verdi

Triangolo, R1, L1, Giù, Giù, R1, R1, Triangolo - Tutti i veicoli metallizzati

Cerchio, Cerchio, R1, Triangolo, Triangolo, L1, Quadrato, Quadrato - Macchine nere

Giù, Giù, Giù, Cerchio, Cerchio, X, L1, R1 - Bobble Head World

Cerchio, X, Giù, Cerchio, X, Su, L1, L1 - Le macchine vanno in acqua

Cerchio, Destra, X, Su, Destra, X, L1, Quadrato - Cambia l'affaticamente durante l'uso della bici

Su, Giù, Cerchio, Su, Giù, Quadrato, L1, R1 - Tempo normale

L1, Giù, Sinistra, R1, X, Cerchio, Su, Triangolo - Commettete un suicidio

L1, L1, Sinistra, L1, L1, Destra, X, Quadrato - Distruggete tutte le macchine

L1, R1, L1, R1, Su, Giù, L1, R1 - Mostrate i crediti di gioco

L1, L1, Sinistra, L1, L1, Destra, Cerchio, X - Orologio veloce

R1, R1, L1, R1, R1, L1, Giù, X - Gameplay veloce

Su, Giù, Triangolo, Su, Giù, X, L1, R1 - Nebbia

L1, R1, Cerchio, L1, R1, X, L1, R1 - Armatura al massimo

L1, R1, X, L1, R1, Quadrato, L1, R1 - Energia al massimo

Giù, Giù, Giù, Triangolo, Triangolo, Cerchio, L1, R1 - Le ragazze vi seguono

L1, R1, Triangolo, L1, R1, Cerchio, L1, R1 - Soldi ($250,000)

L1, L1, Triangolo, R1, R1, X, Quadrato, Cerchio - Mai più ricercato

L1, L1, R1, L1, L1, R1, Su, Triangolo - I pedoni vi attaccano

R1, R1, L1, R1, R1, L1, Destra, Cerchio - I pedoni hanno armi

L1, Su, Sinistra, R1, Triangolo, Cerchio, Giù, X - Trazione perfetta

Su, Giù, Quadrato, Su, Giù, Cerchio, L1, R1 - Pioggia

L1, Su, Destra, R1, Triangolo, Quadrato, Giù, X - Aumentate l'attenzione dei media

L1, R1, Quadrato, L1, R1, Triangolo, L1, R1 - Aumentate il livello di ricercato

R1, Triangolo, X, R1, Quadrato, Cerchio, Sinistra, Destra - Gameplay più lento

L1, L1, Sinistra, L1, L1, Destra, Triangolo, Cerchio - Fate apparire Rhino

Triangolo, Cerchio, Giù, Triangolo, Cerchio, Su, L1, L1 - Fate apparire Trashmaster

L1, L1, Cerchio, R1, R1, Quadrato, Triangolo, X - Tempo soleggiato

Su, Quadrato, Quadrato, Giù, Sinistra, Quadrato, Quadrato, Destra - Armamentario set 1

Su, Cerchio, Cerchio, Giù, Sinistra, Cerchio, Cerchio, Destra - Armamentario set 2

Su, X, X, Giù, Sinistra, X, X, Destra - Armamentario set 3

X, X, R1, Cerchio, Cerchio, L1, Triangolo, Triangolo - Macchine bianche

