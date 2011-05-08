Loading...

Trucchi Gangs of London

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

TITOLO
Sblocca la difficoltà Bloody Hard
Termina una volta la modalità Storia

Sblocca i seguenti boss delle gang:

Shan Chu Yang
Completa il tutorial di Water Dragon

Mason Grant
Completa il tutorial Ec2 Crew

Andy Steele
Uccidilo nella modalità Storia

Zakharov
Completa il suo tutorial

Morris Kane
Completa il suo tutorial

Asif Rashid
Completa il tutorial Talwar bros
09/10/2022

09/10/2022

05/10/2022