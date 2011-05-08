Trucchi Gangs of London
di Redazione
08/05/2011
Sblocca la difficoltà Bloody Hard
Termina una volta la modalità Storia
Sblocca i seguenti boss delle gang:
Shan Chu Yang
Completa il tutorial di Water Dragon
Mason Grant
Completa il tutorial Ec2 Crew
Andy Steele
Uccidilo nella modalità Storia
Zakharov
Completa il suo tutorial
Morris Kane
Completa il suo tutorial
Asif Rashid
Completa il tutorial Talwar bros
Redazione