Trucchi Crash Bandicoot
di Redazione
08/05/2011
TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, QUADRATO, QUADRATO, QUADRATO, TRIANGOLO, CERCHIO, CERCHIO, X, QUADRATO, QUADRATO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, CERCHIO, CERCHIO, CERCHIO, X, QUADRATO, QUADRATO, QUADRATO, CERCHIO, TRIANGOLO, CERCHIO
Inizia una partita con metà dei livelli già completati
TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, X, QUADRATO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, QUADRATO, X, TRIANGOLO, CERCHIO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, CERCHIO, QUADRATO, TRIANGOLO, X, X, X, X
Accedi a tutti i livelli del gioco
TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, CERCHIO, X, TRIANGOLO, TRIANGOLO, X, X, TRIANGOLO, CERCHIO, QUADRATO, CERCHIO, X, TRIANGOLO, TRIANGOLO, CERCHIO, QUADRATO, X, X, QUADRATO, TRIANGOLO, TRIANGOLO
Raggiungi direttamente la terza isola
TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, QUADRATO, CERCHIO, QUADRATO, X, X, QUADRATO, CERCHIO, TRIANGOLO, CERCHIO, QUADRATO, CERCHIO, X, CERCHIO, X, CERCHIO, QUADRATO, QUADRATO, CERCHIO, QUADRATO, X, X
98% di gioco completato
