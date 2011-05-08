Loading...

Trucchi Crash Bandicoot

08/05/2011

TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, QUADRATO, QUADRATO, QUADRATO, TRIANGOLO, CERCHIO, CERCHIO, X, QUADRATO, QUADRATO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, CERCHIO, CERCHIO, CERCHIO, X, QUADRATO, QUADRATO, QUADRATO, CERCHIO, TRIANGOLO, CERCHIO
Inizia una partita con metà dei livelli già completati

TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, X, QUADRATO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, QUADRATO, X, TRIANGOLO, CERCHIO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, CERCHIO, QUADRATO, TRIANGOLO, X, X, X, X
Accedi a tutti i livelli del gioco

TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, CERCHIO, X, TRIANGOLO, TRIANGOLO, X, X, TRIANGOLO, CERCHIO, QUADRATO, CERCHIO, X, TRIANGOLO, TRIANGOLO, CERCHIO, QUADRATO, X, X, QUADRATO, TRIANGOLO, TRIANGOLO
Raggiungi direttamente la terza isola

TRIANGOLO, TRIANGOLO, TRIANGOLO, QUADRATO, CERCHIO, QUADRATO, X, X, QUADRATO, CERCHIO, TRIANGOLO, CERCHIO, QUADRATO, CERCHIO, X, CERCHIO, X, CERCHIO, QUADRATO, QUADRATO, CERCHIO, QUADRATO, X, X
98% di gioco completato
