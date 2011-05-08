Trucchi Armored Core: Formula Front
di Redazione
08/05/2011
D-Pad Su e D-Pad Destra simultaneamente: Estensione
D-Pad Su e O simultaneamente: Armi nella mano sinistra
D-Pad Su e Quadrato simultaneamente: Armi nella mano destra
Soleva in avanti e premi O: Energia Onda di fuoco
Redazione