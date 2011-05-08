Home News Trucchi Armored Core: Formula Front

Trucchi Armored Core: Formula Front

di Redazione 08/05/2011

D-Pad Su e D-Pad Destra simultaneamente: Estensione

D-Pad Su e O simultaneamente: Armi nella mano sinistra

D-Pad Su e Quadrato simultaneamente: Armi nella mano destra

Soleva in avanti e premi O: Energia Onda di fuoco

