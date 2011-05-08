Trucchi Rocky Balboa
di Redazione
08/05/2011
Dave Fossan
Nella modalità storia supera il livello "Rocky Balboa VS Cluber Lang 1"
Rocky V
Nella modalità storia supera il livello "Mason Dixon Vs Rocky balboa"
Apollo Creed
Nella modalità storia supera il livello "Apollo Creed VS Ivan Dragon"
Joe Czak
Nella modalità storia supera il livello "Clubber Lang Vs Rocky Balboa 2"
Mason "The Line" Dixon
Nella modalità storia supera il livello "Rocky Balboa Vs Mason Dixon"
Redazione