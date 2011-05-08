Trucchi Gun Showdown
di Redazione
08/05/2011
Slocca le varie skin dei personaggi:
Verranno sbloccate battendo i record delle sfide nella modalità Quick Play
Sblocca le nuove mappe per il gioco in multiplayer
Crea un nuovo profilo e inserisci come nome la parola: BADLANDS
Sblocca Jenny per giocare in multiplayer
Crea un nuovo profilo e inserisci come nome la parola: Allies
Sblocca le tre armi speciali:
Sconfiggi Hollister, Hoodoo Brown e Reed
Verranno sbloccate battendo i record delle sfide nella modalità Quick Play
Sblocca le nuove mappe per il gioco in multiplayer
Crea un nuovo profilo e inserisci come nome la parola: BADLANDS
Sblocca Jenny per giocare in multiplayer
Crea un nuovo profilo e inserisci come nome la parola: Allies
Sblocca le tre armi speciali:
Sconfiggi Hollister, Hoodoo Brown e Reed
Articolo Precedente
Trucchi Gangs of London
Articolo Successivo
Trucchi Race Driver 2006
Redazione