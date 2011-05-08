Home News Trucchi Gun Showdown

Trucchi Gun Showdown

di Redazione 08/05/2011

Slocca le varie skin dei personaggi:

Verranno sbloccate battendo i record delle sfide nella modalità Quick Play



Sblocca le nuove mappe per il gioco in multiplayer

Crea un nuovo profilo e inserisci come nome la parola: BADLANDS



Sblocca Jenny per giocare in multiplayer

Crea un nuovo profilo e inserisci come nome la parola: Allies



Sblocca le tre armi speciali:

Sconfiggi Hollister, Hoodoo Brown e Reed

