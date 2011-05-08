Loading...

Trucchi Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road

08/05/2011

TITOLO
Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road [PSP]
Sbloccabili

Sblocca personaggi

Andare alla modalità storia per sbloccare i seguenti personaggi

Bardock: Sconfiggilo con Goku nel capitolo 5
Future Gohan: Completa il capitolo 5
Super Buu con Gohan assorbito: Completa il terzo livello del capitolo 7
Super Buu con Gotenks assorbito: Completa il secondo livello del capitolo 7
