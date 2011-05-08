Trucchi Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road
di Redazione
08/05/2011
Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road [PSP]
Sbloccabili
Sblocca personaggi
Andare alla modalità storia per sbloccare i seguenti personaggi
Bardock: Sconfiggilo con Goku nel capitolo 5
Future Gohan: Completa il capitolo 5
Super Buu con Gohan assorbito: Completa il terzo livello del capitolo 7
Super Buu con Gotenks assorbito: Completa il secondo livello del capitolo 7
