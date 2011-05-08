Trucchi Rollercoaster Tycoon 2
di Redazione
08/05/2011
Chris Sawyer Fotografo ospite
Simon Foster Artista ospite
Katie Brayshaw I visitatori salutano
Tony Day I visitatori hanno fame
John Wardley Pensiero "Wow!"
John Mace I visitatori pagano il doppio del biglietto
Damon Hill Go Kart più veloci
Michael Schumacher Go Kart ancora più veloci
Mr Bean Go kart lenti
Bill Gates Soldi illimitati
Andy Hine Strano visitatore
David Ellis Strano visitatore
Melanie Warn Aumenta la felicità dei visitatori
Tom Cruise I visitatori salgono su tutte le giostre
Per riuscire a “convincere” i visitatori a non abbandonare il parco, tutto quello che bisogna fare è piazzare un cartello “No Entry” all’ingresso ma rivolto verso l’interno del parco. Così facendo, gli ospiti continueranno ad arrivare, ma non saranno più in grado di andarsene; fate attenzione, perché se gli ospiti cominceranno a desiderare di tornare a casa, il prestigio del parco diminuirà sensibilmente.
Ecco altri suggerimenti sparsi. Nella missione Bumbly Bazar, avviate il parco con un sacco di negozi e altrettante giostre, poi chiudete queste ultime. I visitatori del parco cominceranno ad annoiarsi, riversandosi nei negozi e rendendo possibile la realizzazione di 1000 cucuzze necessarie per terminare la missione in tutta tranquillità.
Ah, dimenticavo di dirvi che per vincere ogni singola missione, basta premere INVIO e digitare il codice rct2!
Redazione