Trucchi Rollercoaster Tycoon 2

Simon Foster Artista ospite

Katie Brayshaw I visitatori salutano

Tony Day I visitatori hanno fame

John Wardley Pensiero "Wow!"

John Mace I visitatori pagano il doppio del biglietto

Damon Hill Go Kart più veloci

Michael Schumacher Go Kart ancora più veloci

Mr Bean Go kart lenti

Bill Gates Soldi illimitati

Andy Hine Strano visitatore

David Ellis Strano visitatore

Melanie Warn Aumenta la felicità dei visitatori

Tom Cruise I visitatori salgono su tutte le giostre



Per riuscire a “convincere” i visitatori a non abbandonare il parco, tutto quello che bisogna fare è piazzare un cartello “No Entry” all’ingresso ma rivolto verso l’interno del parco. Così facendo, gli ospiti continueranno ad arrivare, ma non saranno più in grado di andarsene; fate attenzione, perché se gli ospiti cominceranno a desiderare di tornare a casa, il prestigio del parco diminuirà sensibilmente.

Ecco altri suggerimenti sparsi. Nella missione Bumbly Bazar, avviate il parco con un sacco di negozi e altrettante giostre, poi chiudete queste ultime. I visitatori del parco cominceranno ad annoiarsi, riversandosi nei negozi e rendendo possibile la realizzazione di 1000 cucuzze necessarie per terminare la missione in tutta tranquillità.

Ah, dimenticavo di dirvi che per vincere ogni singola missione, basta premere INVIO e digitare il codice rct2!

Chris Sawyer Fotografo ospite