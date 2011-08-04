Trucchi Burnout Dominator





Vetture sbloccabili:

Completate i compiti assegnati per sbloccare le vetture accanto



American Classic - Guadagnate una medaglia d'oro (10,000 points) nella Classic Series Glacier Falls Maniac Event

American Drifter - Accumulate un totale di 3,000ft durante Factory Series Glacier Falls Drift Challenge Event

American Super - Accumulate 9,000ft durante il Super Series Tuscan Hills Road Rage Event

Assassin - Guadagnate 150,000 Maniac Points nel Hot Rod Series Ocean Drive Maniac Mode

Burnout Classic - Performate un 2X Burnout durante il Classic Series Black Gold Highway Race Event

Charger - Ottenete una medaglia d'oro Hot Rod Series Dominator Challenge

Custom Coupe Ultimate - Performate una 2X Burnout nel Tuned Series Autobahn Near Miss Challenge

Custom Hot Rod - Accumulate 9,000ft during the Hot Rod Series Spiritual Gate Maniac Mode Event

Euro Classic LM - Guadagnate 140,000 Maniac Points nel Race Special Series Black Gold Highway Maniac Mode

Euro Super - Guadagnate 100,000 Maniac Points nel Super Series Bushido Valley Maniac Mode

Factory GT - Ottenete la medaglia d'oro Dominator Challenge nel Factory Series

Factory Sports - Guadagante 50,000 Maniac Points nel Factory Series Black Gold Highway Maniac Mode

GT Racer - Vincete una medaglia d'oro nel Race Special Series Dominator Challenge

J Coupe - Takedownil J Coupe Car Twice durante il Factory Series Tuscan Hills Race Event

Limited ST - Performate 15 Near Misses during the Factory Series Glacier Falls Race

Low Rider - Ottenete la medaglia d'oro nel Dominator Challenge in Classic Series

Oval Racer - Accumulate 9,000ft durante il Race Special Series Ocean Drive Maniac Mode Event

Street Dodger - Performate 15 Near Misses in the Hot Rod Series Autobahn Loop Race Event

Street Rod - Performate 4X Burnout during the Hot Rod Series Tuscon View Burnout Challenge

Super Coupe - Ottenete una medaglia d'oro in Tuned Series Dominator Challenge

Super Muscle - Takedown il Super Muscle Car 3 volte durante il Super Series Bushido Park Race Event

Super Prototype - Vincete una medaglia d'oro nel Super Series Dominator Challenge

Tuned Drifter - Accumulate oltre 9000ft nel Drift event nel Tuned Series

Tuned Muscle - Takedown il Tuned Muscle Car 3 volte durante il Tuned Series Steeltown Works Race Event

US Circuit Racer - Takedown US Circuit Racer 3 volte durante il Race Special Series Steeltown Works Race Event

Works GT - Performate un 3X Burnout durante il Super Series Tuscon Hills Maniac Mode

Works M-Type - Guadagnate 50,000 Maniac Points nel Tuned Series Autobahn Maniac Mode

World Circuit Racer - Performate un 3X Burnout durante il Race Special Series Spiritual Towers Burnout Challenge