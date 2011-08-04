Trucchi Burnout Dominator
Vetture sbloccabili:
Completate i compiti assegnati per sbloccare le vetture accanto
American Classic - Guadagnate una medaglia d'oro (10,000 points) nella Classic Series Glacier Falls Maniac Event
American Drifter - Accumulate un totale di 3,000ft durante Factory Series Glacier Falls Drift Challenge Event
American Super - Accumulate 9,000ft durante il Super Series Tuscan Hills Road Rage Event
Assassin - Guadagnate 150,000 Maniac Points nel Hot Rod Series Ocean Drive Maniac Mode
Burnout Classic - Performate un 2X Burnout durante il Classic Series Black Gold Highway Race Event
Charger - Ottenete una medaglia d'oro Hot Rod Series Dominator Challenge
Custom Coupe Ultimate - Performate una 2X Burnout nel Tuned Series Autobahn Near Miss Challenge
Custom Hot Rod - Accumulate 9,000ft during the Hot Rod Series Spiritual Gate Maniac Mode Event
Euro Classic LM - Guadagnate 140,000 Maniac Points nel Race Special Series Black Gold Highway Maniac Mode
Euro Super - Guadagnate 100,000 Maniac Points nel Super Series Bushido Valley Maniac Mode
Factory GT - Ottenete la medaglia d'oro Dominator Challenge nel Factory Series
Factory Sports - Guadagante 50,000 Maniac Points nel Factory Series Black Gold Highway Maniac Mode
GT Racer - Vincete una medaglia d'oro nel Race Special Series Dominator Challenge
J Coupe - Takedownil J Coupe Car Twice durante il Factory Series Tuscan Hills Race Event
Limited ST - Performate 15 Near Misses during the Factory Series Glacier Falls Race
Low Rider - Ottenete la medaglia d'oro nel Dominator Challenge in Classic Series
Oval Racer - Accumulate 9,000ft durante il Race Special Series Ocean Drive Maniac Mode Event
Street Dodger - Performate 15 Near Misses in the Hot Rod Series Autobahn Loop Race Event
Street Rod - Performate 4X Burnout during the Hot Rod Series Tuscon View Burnout Challenge
Super Coupe - Ottenete una medaglia d'oro in Tuned Series Dominator Challenge
Super Muscle - Takedown il Super Muscle Car 3 volte durante il Super Series Bushido Park Race Event
Super Prototype - Vincete una medaglia d'oro nel Super Series Dominator Challenge
Tuned Drifter - Accumulate oltre 9000ft nel Drift event nel Tuned Series
Tuned Muscle - Takedown il Tuned Muscle Car 3 volte durante il Tuned Series Steeltown Works Race Event
US Circuit Racer - Takedown US Circuit Racer 3 volte durante il Race Special Series Steeltown Works Race Event
Works GT - Performate un 3X Burnout durante il Super Series Tuscon Hills Maniac Mode
Works M-Type - Guadagnate 50,000 Maniac Points nel Tuned Series Autobahn Maniac Mode
World Circuit Racer - Performate un 3X Burnout durante il Race Special Series Spiritual Towers Burnout Challenge
