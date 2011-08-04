Google+ nell'App Store
di Redazione
04/08/2011
Finalmente l'app di Google+ è disponibile nell'App Store di Apple, a questo link.
Come grafica è davvero carina, infatti è formata sole 5 e semplicissime icone:
-Stream, per le ultime informazioni degli utenti
-Huddle, per la chat
-Photos, per le foto
-Profile, per il vostro profilo
-Circle, per le vostre cerchie
Per scaricare l'applicazione basta andare nell'App Store e scaricare l'applicazione gratuita di nome "Google+".
Video dimostrativo ufficiale di Google:
