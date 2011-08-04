Google+ nell'App Store

Finalmente l'app di Google+ è disponibile nell'App Store di Apple, a questo link.

Come grafica è davvero carina, infatti è formata sole 5 e semplicissime icone:

-Stream, per le ultime informazioni degli utenti

-Huddle, per la chat

-Photos, per le foto

-Profile, per il vostro profilo

-Circle, per le vostre cerchie

Per scaricare l'applicazione basta andare nell'App Store e scaricare l'applicazione gratuita di nome "Google+".

Video dimostrativo ufficiale di Google: