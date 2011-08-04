Ottimo script per caricare file online
di Redazione
04/08/2011
A molti webmaster può tornare utile questo script, si tratta di Uploader, molto semplice e funzionale.
Per "installarlo" basterà creare un <div> nel nostro codice html e inserire lo script, come funzionalità è molto simile a Gmail di Google.
Una caratteristica molto interessante è quando carichiamo, ad esempio una foto, ci appare l'anteprima del caricamento.
Redazione