Trucchi Breath Of Fire

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2011

TITOLO 

Tutti i Rim 
Nel menu principale accedi ad "opzioni" poi al profilo giocatore ed inserisci il seguente codice:

Dubs

1.500 crediti inserito in data 2007-10-19
Nel menu principale,accedi alle "opzioni", quindi al profilo giocatore, ed inserisci il seguente codice:
$moneysbags$

Esgares Empire inserito in data 2007-04-19
Per usare l’ "Esgares Empire", premere L2 + R1 + start nella schermata principale. 

Sblocca nuove immagini nella Galleria delle immagini 

Batti i tempi record nella modalità pesca
continua a giocare dopo la fine
dopo aver assistito al finale, aspetta che appaia la schermata con premi start e potrai salvare e continuare la partita dal boss finale.
cambiare nome
parla con le tre della villa delle fate. parla di nuovo con la terza e potrai cambiare il nome.

Accumolo di energia 
Usa Rei nel tuo party e combatti contro il Gootitan. Sfrutta la tecnica Pilfer per assorbire tutta l’energia
che puoi.

Fishing Mode 
Salva il gioco dopo lo scontro finale per sbloccare la modalità Pesca. Ciò consentirà di pescare per un determinato periodo di tempo in modo da scoprire nuove foto per la Galleria
