Google Voice arriva in Italia

Da pochi giorni il famoso servizio di Google per chiamare online è disponibile anche nel portale italiano di Google.

Questa opzione è attiva da mesi ormai in America e sta riscuotendo un successo formidabile, per usarlo anche su Gmail italiano dobbiamo però impostare la lingua inglese (USA) in quanto è ancora in fase d'attivazione.

Per caricare il conto bisogna andare su Google Checkout e i soldi verranno accreditati sul nostro account Google.

Ecco il piano di tariffe offerto da Google, i prezzi sono intesi al minuto:

Italia – Cellulare € 0,11 Italia – Cellulare – H3G € 0,14 Italia – Cellulare – Telecom Italia € 0,11 Italia – Cellulare – Vodafone € 0,11 Italia – Cellulare – Wind € 0,11 Italia – Linea telefonica fissa € 0,02

e qua invece le tariffe che tutti noi usiamo, compreso Skype: