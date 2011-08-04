Loading...

Google Voice arriva in Italia

di Redazione

04/08/2011

Da pochi giorni il famoso servizio di Google per chiamare online è disponibile anche nel portale italiano di Google.

Questa opzione è attiva da mesi ormai in America e sta riscuotendo un successo formidabile, per usarlo anche su Gmail italiano dobbiamo però impostare la lingua inglese (USA) in quanto è ancora in fase d'attivazione.

Per caricare il conto bisogna andare su Google Checkout e i soldi verranno accreditati sul nostro account Google.

Ecco il piano di tariffe offerto da Google, i prezzi sono intesi al minuto:



 

Italia – Cellulare € 0,11
Italia – Cellulare – H3G € 0,14
Italia – Cellulare – Telecom Italia € 0,11
Italia – Cellulare – Vodafone € 0,11
Italia – Cellulare – Wind € 0,11
Italia – Linea telefonica fissa

€ 0,02

e qua invece le tariffe che tutti noi usiamo, compreso Skype:

  • Google Voice – 13,2 cent al min.
  • Skype – 25 cent al min.
  • Tim senza scatto – 16 cent al min.
  • Tim 12 – 12 cent al min. + 16 cent di scatto alla risposta
  • Vodafone 10 – 10 cent al min. + 16 cent di scatto alla risposta
  • Vodafone senza scatto – 15 cent al min.
  • Wind 12 – 12 cent al min. + 16 cent di scatto alla risposta

