Google Voice arriva in Italia
di Redazione
04/08/2011
Da pochi giorni il famoso servizio di Google per chiamare online è disponibile anche nel portale italiano di Google.
Questa opzione è attiva da mesi ormai in America e sta riscuotendo un successo formidabile, per usarlo anche su Gmail italiano dobbiamo però impostare la lingua inglese (USA) in quanto è ancora in fase d'attivazione.
Per caricare il conto bisogna andare su Google Checkout e i soldi verranno accreditati sul nostro account Google.
Ecco il piano di tariffe offerto da Google, i prezzi sono intesi al minuto:
|Italia – Cellulare
|€ 0,11
|Italia – Cellulare – H3G
|€ 0,14
|Italia – Cellulare – Telecom Italia
|€ 0,11
|Italia – Cellulare – Vodafone
|€ 0,11
|Italia – Cellulare – Wind
|€ 0,11
|Italia – Linea telefonica fissa
|
€ 0,02
e qua invece le tariffe che tutti noi usiamo, compreso Skype:
- Google Voice – 13,2 cent al min.
- Skype – 25 cent al min.
- Tim senza scatto – 16 cent al min.
- Tim 12 – 12 cent al min. + 16 cent di scatto alla risposta
- Vodafone 10 – 10 cent al min. + 16 cent di scatto alla risposta
- Vodafone senza scatto – 15 cent al min.
- Wind 12 – 12 cent al min. + 16 cent di scatto alla risposta
