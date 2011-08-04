Aggiungere la propria azienda su Google Maps
di Redazione
04/08/2011
Molte volte, anzi sempre, può tornare utile per pubblicizzarsi ulteriormente pubblicare la propria azienda su Google Maps, inserendo un segnalino come quello nell'immagine.
Per farlo bisogna collegarsi a questa pagina e autenticarsi con il proprio account Google, poi bisogna compilare i vari campi richiesti con le informazioni aziendali (come via, numero, città ecc).
Infine aggiungere le foto da visualizzare nella scheda, possono essere al massimo 10 file da 1MB l'uno.
Una volta confermato tutto a casa nostra arriverà una lettera da Google con un codice PIN per convalidare l'aggiunta dell'azienda. Dopo circa 2 mesi ci sarà il segnalino sulla nostra posizione.
