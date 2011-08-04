Trucchi Boog & Elliot: a Caccia di Amici

Soluzione completa del gioco Tenete d’occhio le scintille (se le guardate da vicino sono delle farfalle luccicanti) nel corso del gioco, vi daranno informazioni utili o vi indicheranno l’obiettivo.

LIVELLO 1 Dinkelman Dreams

Trash Badges: 2

Wild Style: 30

Obiettivo: Cercate di catturare Dinkelman.

Prendete il primo Trash Badge sulla roccia a destra del vostro punto di partenza e guadagnerete 5 punti Wild Style.

Andate verso l’orso blu, Dinkleman, visibile da lontano e prendete il secondo Trash Badge vicino a lui, guadagnando altri 5 punti Wild Style.

Quando Dinkleman si mette a correre girate a sinistra e attraversate il ponte, ottenendo altri 5 punti Wild Style. Camminate fino a Dinkleman e completate la missione.



LIVELLO 2

LIVELLO 2 Timberline

Trash Badges: 6

Butterfly Badges: 4

Wild Style: 110

All’inizio della missione viene detto a Boog di farsi avanti, per farlo girate la telecamera a sinistra. Avvicinatevi al ranger donna, Beth, parlatele e stringetele la mano e muovendo la telecamera a sinistra e a destra risponderete di No alla sua domanda.

Obiettivo: Trovate Dinkelman, poi andate da Beth.

Dinklemen è l’orsacchiotto seduto sui pneumatici nell’angolo alla vostra sinistra. Prendetelo e girate a destra, poi avvicinatevi a Beth che si trova all’esterno vicino al camion. Prendete il primo Butterfly Badge accanto al camion e guadagnerete 5 punti Wild Style.

Parlate con Beth e muovete la telecamera verso l’alto e verso il basso per rispondere di Sì. Guadagnerete 20 punti Wild Style, poi salite sul retro del camion camminandoci dentro.

Obiettivo: Piegatevi e raccogliete i distintivi sulla strada.

Piegatevi a sinistra e raccogliete il primo Trash Badge mentre passate. Guadagnerete 5 punti Wild Style.

Piegatevi a sinistra e raccogliete il secondo Trash Badge mentre passate. Guadagnerete 5 punti Wild Style.

Piegatevi a destra e raccogliete il secondo Butterfly Badge mentre passate. Guadagnerete 5 punti Wild Style.

Piegatevi a destra e raccogliete il terzo Trash Badge mentre passate. Guadagnerete 5 punti Wild Style.

Piegatevi a sinistra e raccogliete il terzo Butterfly Badge mentre passate. Guadagnerete 5 punti Wild Style.

Piegatevi a destra e raccogliete il quarto Trash Badge mentre passate. Guadagnerete 5 punti Wild Style.

Piegatevi a sinistra e raccogliete il quinto Trash Badge mentre passate. Guadagnerete 5 punti Wild Style.

Piegatevi a destra e raccogliete il quarto Butterfly Badge mentre passate. Guadagnerete 5 punti Wild Style.

Piegatevi a sinistra e raccogliete il sesto Trash Badge mentre passate. Guadagnerete 5 punti Wild Style.

Completate il giro raggiungendo Beth e guadagnando altri 20 punti Wild Style. Quando Elliot vi parla girate la telecamera verso destra, piegatevi e slegatelo afferrando le corde. Guadagnerete 20 punti Wild Style e completerete la missione.



LIVELLO 3

LIVELLO 3 Puni Mart Picnic

Trash Badges: 2

Butter Fly Badges: 2

Punti Wild Style: 60

Giratevi verso sinistra e premete l’interruttore a destra della porta per aprirla. Guardatevi la cutscene, dopodichè seguite Elliot. Vi ritroverete in un corridoio posteriore, percorretelo fino all’estremità opposta dove Elliot vi sta aspettando con un carrello.

Obiettivo: Trovate un modo per entrare nel Puni Mart

Attraversate la strada e girate a destra davanti al Puni Mart per prendere il primo Butterfly Badge e guadagnare i primi 5 Punti Wild Style. Tornate indietro e percorrete il corridoio accanto al Puni Mart per prendere il secondo Butterfly Badge e guadagnare altri 5 punti Wild Style. Giratevi a destra e spaventate la persona che si trova dietro al Puni Mart, otterrete 20 punti Wild Style, poi percorrete il corridoio in cui è scappata la persone e prendete il primo Trash Badge (5 punti Wild style).

Girate l’angolo e prendete il secondo Trash Badge (5 Punti Wild Style), completando così la sezione Trash dell’album fotografico di Beth. Tornate alla porta aperta da cui è scappate la persona e usatela per entrare nel Puni Mart. Avrete ora 45 secondi per prendere le 10 barrette Woohoo che si trovano nel negozio. Percorrete il negozio in senso orario e prendete le barrette nei punti in cui si trovano le scintille, guadagnando in tutto 20 punti Wild Style, poi uscite dal negozio dalla stessa porta da cui siete entrati e completerete la missione.



LIVELLO 4

LIVELLO 4 Wake in the Wild

=====================

Acorn badges: 2

Butterfly badges: 2

Punti Wild Style: 86

Obiettivo: Prendete Elliot

Andate a sinistra e superate un tronco per prendere il primo Butterfly Badge e guadagnare i primi 5 punti Wild Style. Tornate da Elliot e prendetelo, racimolando altri 20 punti Wild Style.

Obiettivo: Lanciate Elliot sulla roccia panoramica!

Afferrate Elliot e procedete oltre il tronco, poi lanciatelo sulla roccia di sinistra sul secondo Butterfly Badge. Chiamate Ellio e andate leggermente a sinistra, in questo modo lui spingerà giù un tronco e guadagnerete 20 punti Wild Style. Arrampicatevici sopra, poi scendete lungo il sentiero davanti a voi e vedrete il messaggio in cui vi si dice che i conigli sono vostri alleati. All’incrocio girate a sinistra e seguite il sentiero fino a prendere il primo Acron Badge nel vicolo cieco. Tornate all’incrocio e percorrete il muro di sinistra per trovare il secondo Acron Badge.

Mentre vi trovate in quest’area, prendete uno dei conigli e andate verso le scintille per imparare tutto sul lancio delle lepri. Prendete tre coniglie e lanciateli nei buchi lungo il sentiero: guadagnerete due punti per ciascun coniglio che infilate. Girate a destra e vi ritroverete faccia a faccia con McSquizzy.

Obiettivo: Lanciate Elliot sull’albero per superare gli scoiattoli.

Afferrate Elliot e lanciatelo verso l’albero su cui si trova lo scoiattolo. Camminate dietro a quest’ultimo mentre Elliot lo distrae, e guadagnerete 20 punti Wild Style, poi continuate a camminare e completerete la missione. A questo punto si sbloccherà la Wild Academy, in cui potrete spendere i punti Wild Style per migliorare le vostre abilità.



LIVELLO 5

LIVELLO 5 Meet the Skunks

====================

Acorn Badges: 1

Butterfly Badges: 1

Mushroom Badges: 1

Punti Wild Style: 135

Scuotetevi a sinistra e a destra per togliervi il porcospino dal sedere e guadagnare i primi 3° punti Wild Style. Percorrete il sentiero che va verso la cascata, superate il tronco verso la puzzola e lanciatele Elliot per distrarla, poi superatela senza che vi spruzzi. Proseguite lungo il sentiero e arriverete a una biforcazione con due puzzole che discutono.

Obiettivo: Riportate tutte le baby puzzole.

Ne dovrete rintracciare cinque, e si trovano tutte nel prato di sinistra o lungo il sentiero da cui siete arrivati. Prendetele una alla volta e lanciatele ai loro genitori. In tutto guadagnerete 30 punti Wild Style. Mentre vi trovate sul prato, prendete Elliot e lanciatelo sulla sporgenza sul lato opposto per prendere il primo Butterfly Badge.

Obiettivo: Usate la Smell Skill e raccogliete cinque larve.

Prendete il sentiero non bloccato dalle puzzole. Prendete l’Acorn Badge dietro l’angolo e girate a sinistra, poi di nuovo a destra. Usate l’abilità smell per prendere la prima larva. Le restanti quattro si trovano intorno al prato alla fine del sentiero. Annusate in giro e prendetele: ora le puzzole sono vostre alleate e avrete guadagnate 30 punti Wild Style. Tornate indietro e prendete il Mushroom Badge sulla battigia, poi proseguite lungo il sentiero su cui si trovavano le puzzole. Sull’albero dietro l’angolo di destra c’è uno scoiattolo. Prendete Elliot e lanciatelo sull’albero in modo da distrarre lo scoiattolo mentre voi passate. Continuate a percorrere il sentiero, poi girate a sinistra e a destra per avvicinarvi alla casa. All’incrocio incontrerete Giselle.

Obiettivo: Trovate e raccogliete un fiore rosso e uno blu.

Quello rosso si trova sulla collina alla vostra sinistra, mentre quello blu è accanto alla casa. Avvicinatevi e Elliot vi metterà in guardia su un cacciatore. Girate a sinistra intorno alla casa e troverete un altro fiore blu che potrete raccogliere senza paura. Tornate all’incrocio da Giselle e datele i fiori per completare la missione, racimolare altri 30 punti Wild Style, e sbloccare un altro mini gioco.



LIVELLO 6

============

============

Acorn Badges: 2

Butterfly Badges: 1

Beetle Badges: 2

Punti Wild Style: 55

Questa missione è una corsa contro Ian, il rivale di Elliot: correte e saltate oltre i tronchi e le staccionate, raccogliendo tutti i badges per accumulare più punti Wild Style. Quando avrete vinto la corsa i cervi saranno vostri alleati e guadagnerete 30 punti Wild Style.



LIVELLO 7

===============

LIVELLO 7 Scare Bear

===============

Acorn Badges: 1

Mushroom Badges: 2

Punti Wild Style: 125

Seguite Rosie la puzzola e lanciatela nel camino della capanna per spaventare il cacciatore che si trova all’interno e guadagnare 40 Punti Wild Style.

Scendete da Rosie e da sua sorella accanto al cancello aperto della capanna, poi entrate. Usate Elliot per prendere la Acorn Badge alla svolta a destra, poi percorrete il sentiero e girate a sinistra verso un’altra capanna, dove lo scoiattolo vi chiederà di spaventare il boscaiolo. Per farlo dovete raggiungerlo da dietro, premere il pulsante per ruggire e tenerlo premuto fino a quando l’indicatore arriva alla zona rossa, poi rilasciatelo e spaventerete l’umano. Il primo cacciatore si trova subito a destra e gli altri tre sono nella radura lungo il sentiero di destra, spaventateli tutti e riceverete 40 punti Wild Style, poi prendete le Mushroom Badge. D’ora in avanti gli scoiattoli saranno vostri alleati e guadagnerete 30 punti Wild Style. Entrate nel tunnel dietro a McSquizzy per completare la mssione.



LIVELLO 8

LIVELLO 8 Mine Shafted

=================

Acorn Badges: 2

Beetle Badges: 3

Punti Wild Style: 375

Vi ritroverete su un carretto da miniera, uscite non appena vedete la freccia sul fianco sinistro e guadagnerete 10 punti Wild Style. Saltate alla lanterna per prendere il primo Acorn Badge, poi saltate alle 4 lanterne in rapida successione e otterrete in tutto 55 punti Wild Style. Alla freccia premete verso sinistra per evitare il vicolo cieco, lungo il percorso otterrete anche due Beetle Bag e dovrete premere di nuovo a sinistra per evitare un altro vicolo cieco. Saltate alle lanterne successive, prendete il secondo Acorn Badge e premete ancora una volta a sinistra per evitare il vicolo cieco. Saltate sull’apertura per prendere il terzo Beetle Badge, poi premete immediatamente verso sinistra, e ripetete l’operazione alle 3 frecce successive, poi a destra e di nuovo a sinistra. Il giro delle miniere terminerà poco dopo l’ultima freccia.



LIVELLO 9

LIVELLO 9 Hunted!

===========

Acorn Badges: 2

Mushroom Badges: 4

Beetle Badge: 3

Punti Wild Style: 445

Scuotetevi via il porcospino su cui atterrate e vi guadagnerete i primi 40 punti Wild Style della missione.

Obiettivo: Attraversate la vallata.

Avanzate e guardate la cutscene. Prendete l’Acorn Badge che si trova sulla destra, poi strisciate dietro al cacciatore quando sta per girarsi e spaventatelo usando la tecnica descritta prima. Proseguite luno il sentiero, spaventate il prossimo cacciatore, poi voltate a destra.

Seguite la curva verso sinistra, poi quella verso destra. Andate verso le scintille accanto all’albero degli scoiattoli e lanciate Elliot contro all’albero, poi prendete uno scoiattolo e lanciatelo all’albero davanti e sulla destra per distrarre il cacciatore. Mentre vi trovate qui lanciate Elliot sulla sporgenze di sinistra per prendere il secondo Acorn Badge. Andate a spaventare il cacciatore e prendete lo scoiattolo sull’albero, poi lanciatelo al cacciatore dietro alla svolta a sinistra, poi spavantate quest’ultimo. Annusate quest’area e lanciate Elliot per prendere la prima Mushroom Badge nell’apertura a sinistra della radura (o percorrete il sentiero fino a raggiungerla. Guadagnerete 5 punti Wild Style. Il prossimo cacciatore lo dovrete spaventare senza l’aiuto degli scoiattoli dato che non ce ne sono nelle vicinanze. Andate dalle scintille oltra la curva e lanciate Elliot contro gli scoiattoli, prendetene uno e, strisciando dietro a uno dei cacciatori, metteteglielo sulla spalla: ne assumerete il controllo per un breve periodo di tempo e potrete lanciare le ghiande agli altri cacciatori. Prendete lo scoiattolo e percorrete il sentiero che si allontana dall’accampamento, strisciate dietro al cacciatore e mettegli addosso lo scoiattolo (o ruggite per spaventarlo). Girate a sinistra e vicino ad alcune scintille Shaw vi individuerà. Continuate a seguire il sentiero per uscire dalla vallata.

Obiettivo: Arrivate in cima alla montagna.

Andate fino alla puzzola, che potrete scagliare contro i cacciatori per spaventarli più facilmente. Spaventate i due che si trovano in quest’area. Prendete una puzzola e seguite il sentiero intorno all’accampamento e oltre un camion. Lanciate la puzzola contro i due cacciatori e spaventateli, facendo attenzione alle trappole.

Annusate qui intorno e prendete la seconda Mushroom Badge. Otterrete altri 5 punti Wild Style.

Prendete un'altra puzzola per aiutarvi a spaventare i prossimi due cacciatori che incontrerete. Salite sul ponte.

Annusate e prendete il sentiero sulla destra per prendere la terza Mushroom Badge, ottenendo altri 5 punti Wild Style.

Prendete il coniglio e andate sul ponte. Entrate in modalità “lancio” e scagliate il coniglio contro la testa del cacciatore che si trova sul ponte per stordirlo. Avvicinatevi e spaventatelo, poi attraversate il ponte. Prendete il sentiero di sinistra, afferrate la puzzola e spaventate i due cacciatori davanti a voi, seguite il sentiero fino a un altro ponte e prendete il coniglio che si trova qui. Lanciatelo al cacciatore sul ponte, poi andate a spaventarlo. Afferrate di nuovo il coniglio e ripetete il processo con il cacciatore sull’altro lato del ponte. Prendete il sentiero di destra, afferrate il coniglio o la puzzola e usateli per spaventare i tre cacciatori. Entrate nella caverna sulla destra della radura, prendete il coniglio e usatelo per spaventare il cacciatore dietro la curva a sinistra. Annusate e lanciate Elliot, recuperando così la quarta Mushroom Badge in aria, alla successiva svolta a destra. Altri 5 punti Wild style sono vostri.

Spaventate i tre che si trovano nella radura (magari usando le puzzole). Seguite il sentiero di sinistra sull’altro lato della radura per completare la missione e sbloccare un nuovo minigioco.



LIVELLO 10

LIVELLO 10 Snow Blitz

================

Beetle Badges: 2

Feather Badges: 2

Punti Wild Style: 500

Evitate o saltate sopra gli ostacoli sulla montagna, per ottenere tutti i punti Wild Style dovrete seguire il sentiero superiore. Fate slalom in mezzo agli alberi, poi passate in mezzo alle sporgenze nel sentiero centrale, evitate le affiorature che troverete sul vostro cammino. Superate il check point, rotolate avanti oltre la colonna di ghiaccio che sta cadendo e saltate sul sentiero di ghiaccio, poi saltate oltre quattro tronchi abbattuti. Saltate sulla sporgenza innevata e sui quattro tronchi al centro. Raggiungerete un check point.

Quando il sentiero si ramifica, andate a destra, dove potrete guadagnare 55 punti Wild Style. Passate attraverso la caverna di ghiaccio e saltate sulle sporgenze di destra, qui ci sono da guadagnare 70 punti Wild Style. Percorrete il sentiero fino alla fine e avrete completato la missione.



LIVELLO 11

LIVELLO 11 Crazy Quackers (Parte 1)

=============================

Mushroom Badges: 3

Feather Badges: 3

Punti Wild Style: 250

Liberatevi dei procospini, che da questo momento in poi saranno vostri alleati, e guadagnate 60 punti Wild Style. Annusate e camminate fino al lato sinistro della spiaggia davanti a voi per prendere la prima Mushroom Badge.

Giratevi e dirigetevi verso il sentiero accanto al camion, percorretelo e spaventate il cacciatore. Attraversate il ponte e usate Elliot per prendere i due Feather Badge, poi andate a destra verso l’anatra. Seguite il sentiero dietro di lei, e annuite per prendere il controllo di Elliot. La missione a questo punto verrà interrotta dalla missione che vi assegna l’anatra.



LIVELLO 12

LIVELLO 12 Fowl Duty

==============

Feather Badge: 1

Punti Wild Style: 125

Deridete il cacciatore davanti a voi e lui andrà a finire dritto nella trappola in mezzo a voi due. Avanzate e deridete i due cacciatori successivi, poi correte dietro la trappola e loro ci finiranno dentro. Tornate nel punto in cui si trovavano i due cacciatori e saltate tra le sporgenz e prendete il Feather Badge, poi scendete sulla sporgenza e superate il tronco sulla roccia. Saltate oltre i massi e il tronco, poi girate a destra e attirate due cacciatori nella trappola. Poco più avanti ripetete l’operazione con un altro cacciatore e prendete il richiamo per anatre. Da questo momento in poi le anatre saranno vostre alleate.



LIVELLO 13

LIVELLO 13 Crazy Quackers (Parte2)

=============================

L’anatra vi insegnerà un codice random a tre cifre: ripetetelo e da questo momento sarete in grado di nuotare, per cui attraversate lo stagno, parlate con l’anatra e ripetete il suo codice. Spaventate il cacciatore, girate a sinistra, poi a destra e avanzate fino al lago. Annusate e nuotate fino all'isola sulla destra per prendere la seconda Mushroom Badge e ottenere 5 punti Wild Style.

Spaventate il cacciatore, poi prendete il coniglio sulla riva e lanciatelo al cacciatore che si trova sulla barca (guadagnerete 10 punti wild style).

Parlate con l’anatra che si trova sull’isola più grande nello stagno e ripetete il suo codice. Tornate sull'altra sponda e prendete il sentiero che va verso il camion. Annusate e prendete la terza Mushroom Badge. In questo modo avrete completato la raccolta dei funghi. Ancora una volta, vi spettano 5 punti Wild Style.

Mangiate le bacche se avete bisogno di guarirvi.

Afferrate il coniglio e girate intorno alla riva, poi lanciatelo contro al cacciatore puzzolente per spaventarlo più facilmente. Spaventate anche l’altro cacciatore, poi parlate con le anatre e ripetete il loro codice.

Ora cominciate a tornare verso la prima anatra, spaventate il cacciatore vicino al lago e quello puzzolente sull’altro lato dell’accampamento, guadagnando in tutto 20 punti Wild Style. Continuate a tornare indietro e spaventate altri due cacciatori, totalizzando altri 20 punti Wild Style. Tornate nel punto in cui si trovava la prima anatra e attraversate il ponte. Ritornate nel punto in cui avete iniziato la missione e guadagnerete 250 punti Wild Style. Camminate fino all’anatra con le scintille per completare la missione e sbloccare un nuovo mini gioco.



LIVELLO 14

LIVELLO 14 Duck and Cover

====================

Qui tutto quello che dovete fare è sparare a tutti i cacciatori che compaiono usando il vostro lancio del porcospino. I cacciatori appariranno sul molo dall’altra parte del lago, accanto al camion sulla sinistra, sulla spiaggia subito a destra del molo e nel bosco nell’estremità destra. Avete la possibilità di totalizzare 270 punti Wild Style in tutto.



LIVELLO 15

LIVELLO 15 Beaver Damage

==================

Flower Badges: 2

Feather Badges: 3

Punti Wild Style: 595

Obiettivo: Trovate un castoro a cui serva aiuto.

Seguite il sentiero fino a una svolta verso sinistra, poi a destra. Qui dietro c’è un cacciatore che indossa un elmetto, per cui non potrete lanciargli nessun animale sulla testa, ma dovrete andargli dietro e ruggire per spaventarlo.

Seguite il sentiero fino a un’altra svolta sulla destra, attraversate il ponte di pietra e non preoccupatevi dei cacciatori sotto di voi. Se alcuni di loro si dovessero svegliare uno scoiattolo su un albero si occuperà di stordirli. Raggiungete i castori che si trovano sul sentiero e totalizzate 80 punti Wild Style.

Obiettivo: Trovare il pasto rubato del castoro.

Spaventate il cacciatore stordito e tutti quelli che si trovano nella radura sotto il ponte, guadagnando 10 punti Wild Style per ciascun cacciatore. Afferrate il tronco sul tavolo da picnic e riportatelo ai castori, che da questo momento saranno vostri alleati. Totalizzerete 8p punti Wild Style e da questo momento potrete anche correre a quattro zampe. Seguite il sentiero che passa in mezzo ai castori e usate un coniglio per spaventare il cacciatore davanti a voi. Prendete il sentiero che si dirige verso destra e spaventate il cacciatore alla svolta successiva a destra.

Attraversate il ponte davanti a voi e spaventate il cacciatore. Prendete due svolte verso sinistra, poi avvicinatevi al castoro sulla destra.

Obiettivo: Trovate un dente di ricambio per O'Toole.

Seguite il sentiero e lanciate Elliot sull’albero degli scoiattoli, prendetene uno e lanciatelo su un altro albero in modo che possa stordire il cacciatore che si trova lì. Prendete il coniglio e lanciatelo al cacciatore per spaventarlo. Continuate a seguire il sentiero fino a una svolta verso destra, avvicinatevi furtivamente al cacciatore nella radura davanti a voi e spaventatelo. Ogni volta che spaventate un cacciatore otterrete 10 punti Wild Style. Avvicinatevi ai denti e inseguiteli qundo fanno dei giri intorno all’accampamento. Prendeteli e tornate da O’Toole, guadagnando 80 punti Wild Style. Seguitelo fino a un tronco caduto sul sentiero e lui lo masticherà permettendovi di accedere a una nuova area. Iniziate a percorrere il sentiero.

Obiettivo: Scortate Toothy O'toole fino al Fishing Lodge.

Correte lungo il sentiero davanti a voi in modo da poter spaventare il cacciatore prima che O’Toole lo raggiunga, poi continuate a correre e spaventate anche il cacciatore successivo. Lanciate Elliot sull’albero e prendete lo scoiattolo. Liberatelo sul tronco caduto in modo che possa distrarre il cacciatore che si trova lì dietro. Se O’Toole cade dietro di voi tornate indietro a prenderlo in modo che possa mangiare i trnochi e aprirvi la strada. Spaventate il cacciatore che lo scoiattolo ha distratto, poi correte in avanti e spaventate anche il cacciatore successivo.

Seguite la svolta verso destra, aspettate che O’Toole abbatta l’albero, correte in quella direzione e O’Toole vi indicherà Boswell. Avrete guadagnato 80 punti Wild Style. Seguite il sentiero che porta in acqua, nuotate intorno al molo e salite la scarpata, poi spaventate il cacciatore. Spaventate anche il cacciatore che si trova nel campo sulla destra. Se ne avete bisogno usate le bacche per guarirvi. Liberate la puzzola lanciando Elliot sulla gabbia. Tornate indietro e attraversate il ponte, per il momento ignorate Boswell e spaventate invece il cacciatore nel campo davanti a voi. Prendete la puzzola e lanciatela al cacciatore sul lato opposto del palazzo rispetto a Boswell. Liberate un’altra puzzola e avvicinatevi a Boswell. Radunate le tre puzzole che avete raccolto e lanciatele a Boswell, guadagnerete 80 punti Wild Style. Andate sulla latrina per completare la missione e sbloccare un nuovo mini gioco.



LIVELLO 16

LIVELLO 16 Rocky River

=================

Flower Badges: 5

Feather Badges: 1

Punti Wild Style: 350

Vi ritroverete a discendere il fiume a bordo di una latrina, sterzate a sinistra per evitare un affioramento e a destra per evitare un tronco in caduta. Sterzate a sinistra, poi a destra intorno a un affioramento. Continuate a sterzare evitando gli ostacoli e i detriti, poi passate sotto il ponte e guadagnate un po’ di punti Wild Style eseguendo qualche acrobazia. Raggiungete la fine del percorso, passate sulla rampa successiva, tra le rocce e di nuovo sulla rampa. Girate intorno alle rocce e superate l’apertura. Sterzate intorno ad altre rocce e raggiungete la diga dei castoeri per completare la missione. Se volete ottenere tutti i 350 punti Wild Style disponibili in questo livello dovrete ripeterlo più volte in modo da totalizzarli.



LIVELLO 17

LIVELLO 17 Shaw's Shack

==================

Flower Badges: 1

Leaf Badges: 1

Punti Wild Style: 210

Qui boog si trova da solo, percorrete il sentiero verso la baracca, entrate e Shaw vi lancerà nel seminterrato. Premete il bottone indicato per rinsavire.

Obiettivo: Usate il televisore per attirare Shaw giù dalle scale.

Giratevi verso il televisore in un angolo. Andate sul lato sinistro della roba che si trova al centro e dirigetevi verso le scale mentre Shaw scende lungo le altre. Salite le scale per evitare Shaw e guadagnare 100 punti Wild Style.

Obiettivo: Seguite la strada che porta a Timberline o il sentiero per la foresta.

Lasciate la capanna e superate il camion, poi scendete lungo la strada di sinitra. Timberline si trova sulla destra ma, da quello che vi dice McSquizzy, è abbastanza ovvio che dovete andarea a sinistra nella foresta. Fatelo e guadagnerete 100 punti Wild Style, inoltre sbloccherete un nuovo mini gioco.

NOTA: se invece andrete a destra McSquizzy farà girare il segnale mandandovi comunque nella direzione opposta rispetto a Timberline. Guadagnerete comunque i punti e sbloccherete il mini gioco.



LIVELLO 18

LIVELLO 18 Call to Battle/Start the Battle

=====================================

Flower Badges: 1

Leaf Badges: 2

Punti Wild Style: 615

Obiettivo: Liberate la zona da tutti i cacciatori. Dopo il discorso d’incitamento vi ritroverete all’inizio della battaglia. Giratevi verso la tenda, andate in quella direzione e spaventate il cacciatore. Superate la tenda e spaventatene un altro, arrampicatevi sul tronco e spaventate il cacciatore che si trova sulla destra. Scendete lungo il sentiero fino a raggiungere una radura. Qui dovrete spaventare tre cacciatori, se volete potete aiutarvi usando il coniglio e lo scoiattolo. Come al solito guadagnerete 10 punti Wild Style per ciascun cacciatore spaventato.

Se avete bisogno di guarirvi usate le bacche vicino alla tenda che si trova sulla destra della radura, poi seguite il sentiero e, quando raggiungete l’albero, scuotetelo per far scendere gli scoiattoli che stordiranno i tre cacciatori. A questo punto potete spaventarli e guadagnare 30 punti Wild Style e altri 500 per aver completato la missione.

NOTA: A questo punto dovreste avere sufficienti punti Wild Style per poter completare gli acquisti alla Wild Academy.



LIVELLO 19

LIVELLO 19 Call to Battle

====================

A questo punto del gioco potrete scegliere quale missione affrontare parlando con gli animali, e ogni volta che ne completerete una verrete riportati qui per poter scegliere la successiva.



LIVELLO 20

LIVELLO 20 The Trouble with Trappers (Puzzola)

===============================================

Track Badges: 2

Leaf Badges: 2

Punti Wild Style: 560

Prendete la puzzola che si trova lungo il sentiero davanti a voi e portatela nella prima baita. Lanciatela nel comignolo per far uscire il cacciatore, poi afferratelo e lanciatelo nella trappola. Dirigetevi alla radura con tre baite e usate Elliot per guadagnare un po’ di punti Wild Style raccogliendo qualche Badge sparso nei dintorni. Dopodichè prendete una puzzola dalla radura e lanciatela su un comignolo, afferrate il cacciatore in fuga e lanciatelo in una trappola. Fate uscire i cacciatori anche dalle ultime due baite usando, come al solito, le puzzole, poi lanciateli nelle trappole. Veerete riportati dalle sorelle puzzole per completare la missione e guadagnare 500 punti Wild Style.



LIVELLO 21

LIVELLO 21 Protect the Clan's Tree (Scoiattolo)

================================================

Punti Wild Style: 700

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente cercare a destra e a sinistra venti cacciatori che cercano di tagliare le radici degli alberi intorno a voi. Colpiteli con un barattolo di soda non appena si avvicinano. Ne verranno uno o due alla volta e guadagnerete in tutto 700 punti Wild Style, 10 per ciascun ccciatore e 500 per il completamento della missione.



LIVELLO 22

LIVELLO 22 Chainsaw Cha Cha (Castoro) =========================================

Track Badges: 2

Leaf Badges: 1

Punti Wild Style: 635

Durante questa missione avrete il controllo di Elliot, saltate sulle rocce all’inizio del livello e prendete la motosega. Scenedete e raggiungete il recinto di catena, usate la motosega per passarci in mezzo e girate a sinistra. Abbattete i due cacciatori nella radura davanti a voi. Attraversate la radura ed eliminate anche i due cacciatori che si trovano nell’accampamento sull’altro lato. Tagliate anche l’altra recinzione di catena, scendete lungo il sentiero dall’altro lato e fate piazza pulita dei cinque cacciatori che si trovano nella radura davanti a voi. Seguite il sentiero che attraversa la radura e superate il ponte per raggiungere Riley e guadagnare 500 punti Wild Style completando la missione.



LIVELLO 23

LIVELLO 23 Reilly's Rampage (Castoro)

========================================

Track Badges: 4

Punti Wild Style: 610

Afferrate Riley e lanciatelo sull’albero con davanti le scintille, poi prendete il coniglio e lanciatelo al cacciatore che si trova sull’albero caduto, dopodichè spaventatelo. Afferrate di nuovo Riley e lanciatelo al cacciatore davanti a voi. Prendetelo di nuovo e continuate a percorrere il sentiero, usandolo per spaventare un altro cacciatore. Arrampicatevi sull’albero caduto e svoltate a sinistra. Scivolate in acqua e spaventate il cacciatore sul ponte. Percorrete il sentiero di destra intorno alla baita, spaventate il cacciatore e recuperate Riley. Dopodichè lanciatelo contro il cacciatore che si trova sull’albero nel campo vicino alla baita con il sentiero. Attraversate il ponte coperto e spaventate i due cacciatori che si camminano lì intorno sull’altro lato. Afferrate Riley e lanciatelo al cacciatore che si trova sull’albero, poi riprendetelo e tornate al ponte coperto. Lanciatelo ai supporti sotto i lati per due volte per completare la missione e guadagnare altri 250 punti Wild Style.



LIVELLO 24

LIVELLO 24 Toothy Torpedoes (Castoro)

=========================================

Punti Wild Style: 500

Girate in cerchio e usate un castoro come siluro per colpire i supporti sui quattro ponti e su tutte le navi che si trovano in quest’area. Guadagnertete 500 punti Wild Style.



LIVELLO 25

LIVELLO 25 Tanks a lot (Anatra)

==================================

Flower Badges: 1

Leaf Badges: 2

Punti Wild Style: 565

Prendete un serbatoio dalla cassa e usatelo per abbattere l’albero rosicchiato. Arrampicatevi sull’albero caduto per raggiungere la roccia. Saltate sull’erba a destra e giratevi a destra, superate il tronco e prendete un altro serbatoio e ripetete l’operazione di prima per due volte. Portate il serbatoio all’anatra sull’altro lato.

Scivolate lungo il sentiero e giratevi a sinistra. Scendete ancora lungo destra e uscite. Saltate sulle rocce e superatele per raggingere l’accampamento, eliminate il cacciatore, ma dovrete essere molto rapidi perchè vi individuerà subito. Saltate oltre il fiume dalle rocce e occupatevi di un altro cacciatore. Prendete un serbatoio di propano e fate saltare in aria l’albero, poi prendete un’altra tanica, superate il fiume usando l’albero caduto, e portatela all’anatra sull’altro lato. Superate il tronco dietro all’anatra, saltate sulle rocce, poi sull’ebra. Giratevi a destra e prendete una tanica che potete usare per fare saltare in aria un albero. Usate il tronco per superare le rocce e raggiungere l’altro lato del fiume, eliminate un altro cacciatore, poi ripetete il processo con la tanica e l’albero. Eliminate il cacciatore che si trova sulla destra e fate saltare l’albero sulla sinistra, spaventando due cacciatori che si trovano sull’altro lato. Prendete un’altra tanica e portatela all’anatra sul tavolo da picnic per completare la missione e guadagnare 500 punti Wild Style.



LIVELLO 26

LIVELLO 26 Clear The Ducks!

======================

Track Badges: 2

Leaf Badges: 2

Punti Wild Style: 610

Avanzate e spaventate il cacciatore, poi spaventate anche quello che si trova sull’altro lato dello stagno aiutandovi con una puzzola.

Portate l’anatra sull’isola sullo stagno, ripetete il suo codice affinchè lo squadrone di anatre distrugge il camion che blocca il sentiero sull’altro lato dello stagno.

Percorrete il sentiero ora libero dal camion, girate a sinistra e spaventate i due cacciatori. Parlate con l’anatra e ripetete il suo codice per distruggere un altro camion che vi blocca la strada. Girate a destra e spaventate i tre cacciatori lungo lo stagno. Spaventate anche i due che si trovano sull’altro lato. Parlate con l’anatra sulla riva oltre la canoa e ripete il suo codice per completare la missione, guadagnando 500 punti Wild Style.



LIVELLO 27

LIVELLO 27 Call to Battle/Shaw Showdown

==================================

Punti Wild Style: 1000

Dopo aver completato il discorso di incoraggiamento verrete portate alla battaglia finale contro Shaw. Lanciategli un coniglio usando Cross Hair, poi una puzzola. Afferrate uno scoiattolo e lanciatelo contro un albero vicino a Shaw. Aspettate che rimanga stordito, avvicinatevi a lui e ruggite. Guadagnerete 1000 punti Wild Style. Throw a skunk at shaw. Grab a squirrel and thow it at a tree near Shaw. Wait for shaw to be stunned at go up to him and roar. Punti Wild Style earned 1000.

Avete completato il gioco, per cui potete godervi il finale!