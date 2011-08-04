Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Gli hacker dietro il guasto di Piazza Affari

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Secondo Fabio Ghioni, esperto di sicurezza internazionale, ci potrebbe essere stato un attacco hacker dietro ai guasti odierni della borsa di Piazza Affari di Milano.



 

Successivamente ha dichiarato ''Non ci sono elementi per affermarlo con certezza, ma si tratta di comunque un'eventualità che non si può escludere a priori'', continua poi con ''Bisognerebbe verificare quanto accaduto all'estero. Se ci fossero stati problemi analoghi in giro per il mondo, in un momento di grave crisi dell'economia mondiale, allora potrebbe diventare più di un sospetto'.

Si precisa che comunque i ritardi dell'indice Ftse Mib non siano dovuti ad attacchi ma a problemi con vari canali d'informazione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Boog & Elliot: a Caccia di Amici

Articolo Successivo

Super attacco hacker

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022