Super attacco hacker

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2011

La società di sicurezza informatica MacAfee ha dichiarato di aver scoperto uno dei più grandi attacchi hacker di questi tempi.

Sembrerebbe che ben 72 database sono stati violati, tutti di proprietà statali come il Governo degli Stati Uniti, del Canada, dell'India, della Corea del Sud, del Vietnam e altri paesi asiatici.



Seconda la società gli attacchi sarebbe partiti da server cinesi e indirizzato a documenti e informazioni ancora più importanti dei dati sensibili (email, nick, password ecc) come "documenti top secret" rigurdanti appunto segreti nazionali, super segretissimi in pratica.

