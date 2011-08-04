Trucchi Bomberman Land
di Redazione
04/08/2011
Sbloccare i Personaggi
Bodyguard 1
Completate la Energy Zone
Bodyguard 2
Completate la Star Zone
Bodyguard 3
Completate la Diamond Zone
Bodyguard 4
Completate la Delta Zone
Champion
Completate la modalità Storia
Dancing Queen
Completate la modalità Storia
Director
Completate la modalità Storia
Sbloccare gli altri bomber
Completate la Ring Zone,Delta Zone,Diamond Zone,Star Zone e Energy Zone
Articolo Precedente
Super attacco hacker
Articolo Successivo
Trucchi Beowulf The Game
Redazione