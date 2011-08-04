Loading...

Trucchi Bomberman Land

Sbloccare i Personaggi

Bodyguard 1
Completate la Energy Zone

Bodyguard 2
Completate la Star Zone

Bodyguard 3
Completate la Diamond Zone

Bodyguard 4
Completate la Delta Zone

Champion
Completate la modalità Storia

Dancing Queen
Completate la modalità Storia

Director
Completate la modalità Storia

Sbloccare gli altri bomber
Completate la Ring Zone,Delta Zone,Diamond Zone,Star Zone e Energy Zone

