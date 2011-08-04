Trucchi Beowulf The Game
04/08/2011
Status
- Arm Ripper: sconfiggi "Grendel".
- Brass Knukles: fai fuori 58 nemici a "Mani Nude".
- Carnal Collector: trova e colleziona tutti i pezzi delle "Carnal Runes".
- Collater Damage: distruggi 58 oggetti differenti.
- DragonHeart: sfida il "Drago" e vinci la battaglia.
- Eye Gouger: annienta il "Serpente del Mare".
- Legend: completa il gioco a livello di difficoltà "Legend".
- Thane: completa la storia a livello di difficoltà "Thane".
- Heart Crusher: fai fuori il "Lupo".
- Heroic Collector: trova e colleziona tutti i pezzi delle "Heroic Runes".
- Ice Braker: uccidi "Hela".
- Legendary Collector: trova tutte le "Armi Leggendarie".
- Legendary King: raggiungi il "livello Max" dell'Indice Eroico.
- Memento of Carnage: stermina 8 nemici contemporaneamente grazie alla "Carnal Fury".
- Memento of Glory: sbarazzati di 8 nemici contemporaneamente grazie alla "Heroic Storm".
- Prison Break: trova e libera tutti i prigionieri di "Thane".
- Reign in Blood: ottieni tutti i potenziamenti "Carnal" disponibili.
- Rise of the King: ottieni tutti i potenziamenti "Heroic" disponibili.
- The Dodger: effettua una schivata almeno per 88 volte.
- The Perfect Song: esegui perfettamente la "Canzone di Grendel".
- The Slayer: uccidi più nemici nello stesso momento grazie ad un "Attacco Multiplo" per "28 Volte".
- The Untouchable: Blocca 58 attacchi nemici.
- Towering Streght: utilizza una "Colonna" per spiaccicare 8 nemici.
- Weapon Theft: ruba l'arma a nemici differenti per "28 Volte".
- Weapons of Choice: elimina almeno un nemico con ogni arma disponibile del Game
