Trucchi Beowulf The Game

04/08/2011

TITOLO

Status

- Arm Ripper: sconfiggi "Grendel".

- Brass Knukles: fai fuori 58 nemici a "Mani Nude".

- Carnal Collector: trova e colleziona tutti i pezzi delle "Carnal Runes".

- Collater Damage: distruggi 58 oggetti differenti.

- DragonHeart: sfida il "Drago" e vinci la battaglia.

- Eye Gouger: annienta il "Serpente del Mare".

- Legend: completa il gioco a livello di difficoltà "Legend".

- Thane: completa la storia a livello di difficoltà "Thane".

- Heart Crusher: fai fuori il "Lupo".

- Heroic Collector: trova e colleziona tutti i pezzi delle "Heroic Runes".

- Ice Braker: uccidi "Hela".

- Legendary Collector: trova tutte le "Armi Leggendarie".

- Legendary King: raggiungi il "livello Max" dell'Indice Eroico.

- Memento of Carnage: stermina 8 nemici contemporaneamente grazie alla "Carnal Fury".

- Memento of Glory: sbarazzati di 8 nemici contemporaneamente grazie alla "Heroic Storm".

- Prison Break: trova e libera tutti i prigionieri di "Thane".

- Reign in Blood: ottieni tutti i potenziamenti "Carnal" disponibili.

- Rise of the King: ottieni tutti i potenziamenti "Heroic" disponibili.

- The Dodger: effettua una schivata almeno per 88 volte.

- The Perfect Song: esegui perfettamente la "Canzone di Grendel".

- The Slayer: uccidi più nemici nello stesso momento grazie ad un "Attacco Multiplo" per "28 Volte".

- The Untouchable: Blocca 58 attacchi nemici.

- Towering Streght: utilizza una "Colonna" per spiaccicare 8 nemici.

- Weapon Theft: ruba l'arma a nemici differenti per "28 Volte".

- Weapons of Choice: elimina almeno un nemico con ogni arma disponibile del Game

