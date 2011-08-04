Trucchi Burnout Legends
04/08/2011
Sblocca i tre veicoli speciali:
Vinci l'oro in tutti gli eventi Pursuit, Race e Crash
Sblocca i veicoli pesanti:
Raggiungi fino a 90.000.000 di dollari nella modalità Crash
Sblocca le macchine della serie Assassin
Arriva fino a 150 Takedowns
Sblocca la Dominator Sports
Raggiungi 100.000 punti burnout
Sblocca la Tuned Compact
Vinci 5 medaglie d'oro
Sblocca la Dominator Muscle
Raggiungi 25.000 punti burnout
Sblocca la Tuned Muscle
Vinci 20 medaglie d'oro
Sblocca la Dominator Compact
Raggiungi 10.000 punti burnout
Sblocca l'Assassin Compact
Raggiungi 15 takedowns
Sblocca la Legend Compact
Vinci l'oro nella sfida face-off di "interstate loop legend"
Sblocca la Randome Compact Collector
Vinci l'oro nella sfida eliminator di "silver lake"
