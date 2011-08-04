Loading...

Trucchi Burnout Legends

04/08/2011

TITOLO

Sblocca i tre veicoli speciali:
Vinci l'oro in tutti gli eventi Pursuit, Race e Crash 

Sblocca i veicoli pesanti:
Raggiungi fino a 90.000.000 di dollari nella modalità Crash

Sblocca le macchine della serie Assassin
Arriva fino a 150 Takedowns

Sblocca la Dominator Sports
Raggiungi 100.000 punti burnout

Sblocca la Tuned Compact
Vinci 5 medaglie d'oro

Sblocca la Dominator Muscle
Raggiungi 25.000 punti burnout

Sblocca la Tuned Muscle
Vinci 20 medaglie d'oro

Sblocca la Dominator Compact
Raggiungi 10.000 punti burnout

Sblocca l'Assassin Compact
Raggiungi 15 takedowns

Sblocca la Legend Compact
Vinci l'oro nella sfida face-off di "interstate loop legend"

Sblocca la Randome Compact Collector
Vinci l'oro nella sfida eliminator di "silver lake"

