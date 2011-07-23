Trucchi Battlefield: Bad Company 2
di Redazione
23/07/2011
Trofei
Bronzo
-Conoscenza multiplayer
Online: raggiungi il grado 10 (sergente I)-Esperto come assalto
Online: sblocca 3 armi nel kit di assalto-Esperto come geniere
Online: sblocca 3 armi nel kit di geniere-Esperto come medico
Online: sblocca 3 armi nel kit di medico-Esperto come scout
Online: sblocca 3 armi nel kit di scout g-15 minuti di gloria
Online: gioca per 15 minuti-Missione… compiuta
Online: effettua un’uccisione con il coltello, l’M60 e l’RPG-7 in un turno-Uomo della pistola
Online: effettua 5 uccisioni con ogni pistola presente nel gioco-Uccisione aerea
Online: effettua un’uccisione stradale contro un nemico usando qualsiasi elicottero-Et Tu, Brute?
Online: accoltella 5 amici-Demolitore
Online: effettua 20 uccisioni per demolizione-Guida attenta
Online: distruggi un elicottero nemico con un RPG fisso-Il dentista
Online: effettua un’uccisione con tiro alla testa usando l’attrezzo riparatore-Tutti sconfitti
Online: vinci un turno in tutte le modalità di gioco online-Giocatore di squadra
Online: ottieni 5 volte la spilla d’oro di squadra-Supporto Servizio Combattim.
Online: fai 10 rifornimenti, riparazioni, cure, rianimazioni, assistenze avvistamenti mine cinetiche-Amante dei premi
Online: ottieni 10 premi unici-Sapevo che ce l’avremmo fatta
Campagna: completa Operazione Aurora-Pensionamento rimandato
Campagna: completa Guerra fredda-Cazzo, fa male al mio karma!
Campagna: completa Cuore tenebra-Hanno preso tutti i dati?
Campagna: completa Risalita del fiume-Recupera un mezzo
Campagna: completa Sfondare il cielo-Va bene, ecco il piano
Campagna: completa Neve accecante-Sudare non fa male
Campagna: completa Metallo pesante-Fantasma è qui!
Campagna: completa Bersaglio pregiato-Sierra Foxtrot 1079
Campagna: completa Sangre de Toro-Grazie delle sigarette fratello!
Campagna: completa Nessuno resta indietro-Lasciami qualche ragazza pon pon
Campagna: completa Nel cuore della notte-Bisogna fare un po’ di luce
Campagna: completa Moltiplicatore di forza-Nuova arma lucente
Campagna: trova 5 armi da raccogliere-Ponte con il passato
Campagna: distruggi 1 collegamento satellitare-Problemi di comunicazione
Campagna: distruggi 15 collegamenti satellitari-Dieci lame
Campagna: 10 uccisioni corpo a corpo-Taxi!
Campagna: percorri 5 km con qualsiasi mezzo terrestre-Distruzione
Campagna: distruggi 100 oggetti-Demolisci
Campagna: demolisci 1 casa-Aggressione con fucile d’assalto
Campagna: 50 uccisioni con fucili d’assalto-Irruzione con mitra
Campagna: 50 uccisioni con mitra-Vento di mitragliatrice leggera
Campagna: 50 uccisioni con mitragliatrici leggere-Attacco con fucile di precisione
Campagna: 50 uccisioni con fucili di precisione-Sbarramento di fucili a pompa
Campagna: 50 uccisioni con fucili a pompa
Argento
-P.S. Invasione annullata signore
Campagna: completa In volo-Armi armi armi
Campagna: trova 15 armi-Blackout totale
Campagna: distruggi tutti i collegamenti satellitari-Distruzione – Parte 2
Campagna: distruggi 1.000 oggetti-Demolisci – Parte 2
Campagna: demolisci 50 case-Élite multiplayer
Online: raggiungi il grado 22 (Primo maresciallo I)-Maniaco dei premi
Online: ottieni 50 premi unici
Oro
-Avere ragione è uno schifo
Campagna: completa In volo al livello difficile-Esperto di Battlefield
Online: Sblocca tutti i veicoli o tutti gli elementi di un qualsiasi kit
Platino
-Bad Company Elite
Ottieni tutti i trofei della Campagna e dell’Online.
