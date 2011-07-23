Trucchi Battlefield: Bad Company 2





Trofei

Bronzo

-Conoscenza multiplayer

Online: raggiungi il grado 10 (sergente I)-Esperto come assalto

Online: sblocca 3 armi nel kit di assalto-Esperto come geniere

Online: sblocca 3 armi nel kit di geniere-Esperto come medico

Online: sblocca 3 armi nel kit di medico-Esperto come scout

Online: sblocca 3 armi nel kit di scout g-15 minuti di gloria

Online: gioca per 15 minuti-Missione… compiuta

Online: effettua un’uccisione con il coltello, l’M60 e l’RPG-7 in un turno-Uomo della pistola

Online: effettua 5 uccisioni con ogni pistola presente nel gioco-Uccisione aerea

Online: effettua un’uccisione stradale contro un nemico usando qualsiasi elicottero-Et Tu, Brute?

Online: accoltella 5 amici-Demolitore

Online: effettua 20 uccisioni per demolizione-Guida attenta

Online: distruggi un elicottero nemico con un RPG fisso-Il dentista

Online: effettua un’uccisione con tiro alla testa usando l’attrezzo riparatore-Tutti sconfitti

Online: vinci un turno in tutte le modalità di gioco online-Giocatore di squadra

Online: ottieni 5 volte la spilla d’oro di squadra-Supporto Servizio Combattim.

Online: fai 10 rifornimenti, riparazioni, cure, rianimazioni, assistenze avvistamenti mine cinetiche-Amante dei premi

Online: ottieni 10 premi unici-Sapevo che ce l’avremmo fatta

Campagna: completa Operazione Aurora-Pensionamento rimandato

Campagna: completa Guerra fredda-Cazzo, fa male al mio karma!

Campagna: completa Cuore tenebra-Hanno preso tutti i dati?

Campagna: completa Risalita del fiume-Recupera un mezzo

Campagna: completa Sfondare il cielo-Va bene, ecco il piano

Campagna: completa Neve accecante-Sudare non fa male

Campagna: completa Metallo pesante-Fantasma è qui!

Campagna: completa Bersaglio pregiato-Sierra Foxtrot 1079

Campagna: completa Sangre de Toro-Grazie delle sigarette fratello!

Campagna: completa Nessuno resta indietro-Lasciami qualche ragazza pon pon

Campagna: completa Nel cuore della notte-Bisogna fare un po’ di luce

Campagna: completa Moltiplicatore di forza-Nuova arma lucente

Campagna: trova 5 armi da raccogliere-Ponte con il passato

Campagna: distruggi 1 collegamento satellitare-Problemi di comunicazione

Campagna: distruggi 15 collegamenti satellitari-Dieci lame

Campagna: 10 uccisioni corpo a corpo-Taxi!

Campagna: percorri 5 km con qualsiasi mezzo terrestre-Distruzione

Campagna: distruggi 100 oggetti-Demolisci

Campagna: demolisci 1 casa-Aggressione con fucile d’assalto

Campagna: 50 uccisioni con fucili d’assalto-Irruzione con mitra

Campagna: 50 uccisioni con mitra-Vento di mitragliatrice leggera

Campagna: 50 uccisioni con mitragliatrici leggere-Attacco con fucile di precisione

Campagna: 50 uccisioni con fucili di precisione-Sbarramento di fucili a pompa

Campagna: 50 uccisioni con fucili a pompa



Argento

-P.S. Invasione annullata signore

Campagna: completa In volo-Armi armi armi

Campagna: trova 15 armi-Blackout totale

Campagna: distruggi tutti i collegamenti satellitari-Distruzione – Parte 2

Campagna: distruggi 1.000 oggetti-Demolisci – Parte 2

Campagna: demolisci 50 case-Élite multiplayer

Online: raggiungi il grado 22 (Primo maresciallo I)-Maniaco dei premi

Online: ottieni 50 premi unici



Oro

-Avere ragione è uno schifo

Campagna: completa In volo al livello difficile-Esperto di Battlefield

Online: Sblocca tutti i veicoli o tutti gli elementi di un qualsiasi kit



Platino

-Bad Company Elite

Ottieni tutti i trofei della Campagna e dell’Online.