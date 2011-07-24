Inserire un sottofondo in WordPress

Con WordPress abbiamo la possibilità di inserire una musica di sottofondo nel nostro blog, per farlo ci occorre MP3-JPlayer.

Una volta installato questo plugin lo troviamo nella barra laterale sinistra, andiamo a cliccarci sopra e apparirà la pagina di configurazione.

Al primo posto impostiamo il volume iniziale, magari se si tratta di una musica tranquilla possiamo anche mettere a 60-70, poi con "Autoplay" scegliamo se vogliamo che la canzone parta da solo o dobbiamo essere noi a cliccare l'inizio.

"Repeat" invece impostiamo se una volta finita la canzone la vogliamo far riprendere dall'inizio.

"Start with playlists showing" scegliamo se vogliamo far iniziare l'audio quando appare la playlist.

"Display a 'Download mp3' Link" si commenta da solo, infatti li possiamo decidere se far scaricare la canzoni ad altri utenti oppure no.

Con "Width" impostiamo la larghezza e "Align" dove posizionarla.

La voce successiva ci fa scegliere dove e come mostrare il player, consiglio di spuntarla questa, abbiamo poi una selezione di alcuni colori da impostare.

Se questi non ci piacciono possiamo modificarli sotto, dove c'è la scritta "Colour settings".

In "Library" abbiamo appunto la libreria, quali file ascoltare e quali no, clicchiamo su "Show files" per vedere quali abbiamo già impostato o su "Upload now" per caricarne di nuovi.

Se magari abbiamo solo una canzone da inserire e vogliamo mettere come sottofondo ad una pagina, prima la carichiamo, e poi scriviamo l'url della stessa nella casella di testo sotto.

Con "More options" abbiamo altre opzioni disponibili ma quelle che abbiamo visto per ora vanno già molto bene.

Clicchiamo su "Upload Settings".

Ora andiamo nella pagina dove vogliamo impostare il sottofondo, apriamo l'editor Html e scriviamo questa riga:

[mp3j track="link canzone"]

Al posto di "link canzone" andiamo a impostare l'indirizzo dell'audio.