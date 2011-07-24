Loading...

Creare bottone per aggiungere un contatto Msn

Redazione Avatar

di Redazione

24/07/2011

TITOLO

Può tornare molto utile poter creare un bottone che, una volta premuto, vi aggiunga automaticamente il contatto Msn della persona.

Per farlo bisogna creare il bottone e nell'editor html aggiungerli:

msnim:add?contact=InserisciQuiIlContatto

Al posto di InserisciQuiIlContatto andrà scritto il nome del contatto, si tratta di un bottone molto utile da usare ad esempio nelle firme dei forum.

