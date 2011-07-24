Come installare la ram nel pc
di Redazione
24/07/2011
Tra tutte le operazioni possibili durante un upgrade del computer, quella relativa all’aggiornamento della memoria è senza dubbio la più facile. Basta seguire queste semplici istruzioni:
1. Spento il pc e staccata la spina aspettate qualche minuto, poi aprite il cabinet.
2. Cercate gli slot di memoria sulla motherboard e, in caso di sistema con RAM dual channel, rispettate l’attuale posizionamento delle memorie. In alternative individuate le indicazioni riportate sulla motherboard e relative a ciascuno dei 4 slot disponibili.
3. Se è necessario rimuovere i vecchi moduli, esercitate una leggera pressione sul meccanismo di blocco dello slot fino a quando la memoria non fuoriesce dalla sua sede di qualche millimetro. Ora dovrebbe essere facile togliere del tutto il modulo.
4. Per montare la nuova memoria non dovete far altro che operare una leggera pressione lungo il suo bordo. Naturalmente, solo dopo averla appoggiata in modo corretto all’interno del pettine dello slot cui è destinata.
5. Premete sui moduli fino a quando non sentite il rumore generato dai meccanismi di blocco, che ancorano saldamente la RAM alla scheda madre.
6. Chiudete il pc, riavviate e verificate che il sistema riconosca correttamente la nuova memoria. In caso contrario, spegnete tutto e verificate cosa potrebbe essere andato storto.
Articolo Precedente
Come sostituire il processore
Articolo Successivo
Creare bottone per aggiungere un contatto Msn
Redazione