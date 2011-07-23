Trucchi Batman: Arkham Asylum
di Redazione
23/07/2011
Vestito Corazzato: Completa il gioco una volta, può essere usato solo in modalità Sfida.
Visuale Batarang: Quando dovete lanciare il Batarang (non quello rapido) al posto del tasto R1 lanciatelo con R2 e vedrete il lancio in prima persona.
Mappa dei segreti Penitenziario: La mappa di questa zona si trova subito dopo aver imprigionato Harley Queen, entrate nella porta centrale andate al piano superiore e guardate subito su una scrivania a sinistra per trovarla.
Sbloccabili
Big Bang(Argento): Completare la modalità Storia a livello facile.
Bigger Bang (Argento): Completare la modalità Storia a livello normale.
Biggest Bang (Argento): Completare la modalità Storia a livello difficile.
Party Pooper (Bronzo): Ora la festa può iniziare.
Freeflow Combo 20 (Argento): Completare una combo di 20 mosse (in qualsiasi modalità di gioco)
Freeflow Combo 40 (Argento): Completare una combo di 40 mosse (in qualsiasi modalità di gioco)
Night Glider (Bronzo): Continuare a planare per più di 100 metri
Rope-A-Dope-A-Dope (Bronzo): Appendere un nemico e farlo cadere per sorprenderne un secondo (in qualsiasi modalità di gioco)
Mano-A-Mano (Argento): Affrontare la bestia a mani nude
Catch!(Bronzo): Prendere un Batarang al volo (in qualsiasi modalità di gioco)
Freeflow Combo 5 (Bronzo): Completare una combo di 5 mosse (in qualsiasi modalità di gioco)
Freeflow Combo 10 (Bronzo): Completare una combo di 10 mosse (in qualsiasi modalità di gioco)
Freeflow Perfection (Argento): Realizzare la combo perfetta usando tutte le mosse di Batman (in qualsiasi modalità di gioco)
Freakshow Rodeo (Bronzo): Cavalcare la bestia e sfruttare la sua forza
Freeflow Bronze (Bronzo): Ottenere 8 medaglie nelle Sfide Combattimento.
Freeflow Silver (Bronzo): Ottenere 16 medaglie nelle Sfide Combattimento.
Freeflow Gold (Argento): Ottenere 24 medaglie nelle Sfide Combattimento.
Predator Bronze (Bronzo): Ottenere 8 medaglie nelle Sfide Predatore.
Predator Silver (Bronzo): Ottenere 16 medaglie nelle Sfide Predatore
Predator Gold (Bronzo): Ottenere 24 medaglie nelle Sfide Predatore
Invisible Predator (Bronzo): Completare una Sfida Predatore effettuando unicamente K.O. silenziosi e senza farsi scoprire
Flawless Freeflow Fighter (Bronzo): Completare una Sfida Combattimento senza subire danni
Crack The E Nigma (Argento): Risolvere tutti gli enigmi dell’isola.
Arkham Analyst (Bronzo): Risolvere il 5% delle sfide dell’Enigmista
Cryptic Investigator (Bronzo): Risolvere il 10% delle sfide dell’Enigmista.
Lateral Thinker (Bronzo): Risolvere il 25% delle sfide dell’Enigmista.
Mystery Solver (Bronzo): Risolvere il 40% delle sfide dell’Enigmista
Conundrum Cracker (Bronzo): Risolvere il 55% delle sfide dell’Enigmista.
Mental Athlete (Bronzo): Risolvere il 70% delle sfide dell’Enigfmista.
Riddle Resolver (Argento): Risolvere l’85% delle sfide dell’Enigmista
World’s Greatest Detective (Argento): Risolvere il più grande mistero di Arkham
Perfect Knight (Oro): Completare al 100%
