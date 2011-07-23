Loading...

Trucchi Batman: Arkham Asylum

23/07/2011

TITOLO


Vestito Corazzato: Completa il gioco una volta, può essere usato solo in modalità Sfida.

Visuale Batarang: Quando dovete lanciare il Batarang (non quello rapido) al posto del tasto R1 lanciatelo con R2 e vedrete il lancio in prima persona.

Mappa dei segreti Penitenziario: La mappa di questa zona si trova subito dopo aver imprigionato Harley Queen, entrate nella porta centrale andate al piano superiore e guardate subito su una scrivania a sinistra per trovarla.

Sbloccabili

Big Bang(Argento): Completare la modalità Storia a livello facile.

Bigger Bang (Argento): Completare la modalità Storia a livello normale.

Biggest Bang (Argento): Completare la modalità Storia a livello difficile.

Party Pooper (Bronzo): Ora la festa può iniziare.

Freeflow Combo 20 (Argento): Completare una combo di 20 mosse (in qualsiasi modalità di gioco)

Freeflow Combo 40 (Argento): Completare una combo di 40 mosse (in qualsiasi modalità di gioco)

Night Glider (Bronzo): Continuare a planare per più di 100 metri

Rope-A-Dope-A-Dope (Bronzo): Appendere un nemico e farlo cadere per sorprenderne un secondo (in qualsiasi modalità di gioco)

Mano-A-Mano (Argento): Affrontare la bestia a mani nude

Catch!(Bronzo): Prendere un Batarang al volo (in qualsiasi modalità di gioco)

Freeflow Combo 5 (Bronzo): Completare una combo di 5 mosse (in qualsiasi modalità di gioco)

Freeflow Combo 10 (Bronzo): Completare una combo di 10 mosse (in qualsiasi modalità di gioco)

Freeflow Perfection (Argento): Realizzare la combo perfetta usando tutte le mosse di Batman (in qualsiasi modalità di gioco)

Freakshow Rodeo (Bronzo): Cavalcare la bestia e sfruttare la sua forza

Freeflow Bronze (Bronzo): Ottenere 8 medaglie nelle Sfide Combattimento.

Freeflow Silver (Bronzo): Ottenere 16 medaglie nelle Sfide Combattimento.

Freeflow Gold (Argento): Ottenere 24 medaglie nelle Sfide Combattimento.

Predator Bronze (Bronzo): Ottenere 8 medaglie nelle Sfide Predatore.

Predator Silver (Bronzo): Ottenere 16 medaglie nelle Sfide Predatore

Predator Gold (Bronzo): Ottenere 24 medaglie nelle Sfide Predatore

Invisible Predator (Bronzo): Completare una Sfida Predatore effettuando unicamente K.O. silenziosi e senza farsi scoprire

Flawless Freeflow Fighter (Bronzo): Completare una Sfida Combattimento senza subire danni

Crack The E Nigma (Argento): Risolvere tutti gli enigmi dell’isola.

Arkham Analyst (Bronzo): Risolvere il 5% delle sfide dell’Enigmista

Cryptic Investigator (Bronzo): Risolvere il 10% delle sfide dell’Enigmista.

Lateral Thinker (Bronzo): Risolvere il 25% delle sfide dell’Enigmista.

Mystery Solver (Bronzo): Risolvere il 40% delle sfide dell’Enigmista

Conundrum Cracker (Bronzo): Risolvere il 55% delle sfide dell’Enigmista.

Mental Athlete (Bronzo): Risolvere il 70% delle sfide dell’Enigfmista.

Riddle Resolver (Argento): Risolvere l’85% delle sfide dell’Enigmista

World’s Greatest Detective (Argento): Risolvere il più grande mistero di Arkham

Perfect Knight (Oro): Completare al 100%

