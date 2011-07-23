Loading...

Trucchi Army Of Two

23/07/2011

TITOLO

Salute e munizioni infinite : mettete il gioco in pausa e premete TRIANGOLO, TRIANGOLO, X, X, L2, R2, R1, R2, CERCHIO, QUADRATO

Sblocca tutte le armi : Tutte le armi primarie: Completa il gioco con difficoltà recluta

Tutte le armi secondarie : Completa il gioco con difficoltà Contraente

Tutte le armi speciali : Completa il gioco con difficoltà Professionale

Sblocca difficoltà Professionale : Completa il gioco con difficoltà Recluta o Contraente

