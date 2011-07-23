Trucchi Army Of Two
Salute e munizioni infinite : mettete il gioco in pausa e premete TRIANGOLO, TRIANGOLO, X, X, L2, R2, R1, R2, CERCHIO, QUADRATO
Sblocca tutte le armi : Tutte le armi primarie: Completa il gioco con difficoltà recluta
Tutte le armi secondarie : Completa il gioco con difficoltà Contraente
Tutte le armi speciali : Completa il gioco con difficoltà Professionale
Sblocca difficoltà Professionale : Completa il gioco con difficoltà Recluta o Contraente
