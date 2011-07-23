Trucchi Aliens Vs Predator

Trofei

BRONZO

Breaking and Entering: Trovate la strada per il laboratorio di ricerca.

Reclaimer: Trovate il secondo manufatto.

Stay Frosty: Completate la Campagna Marine a difficoltà Difficile.

I Admire its Purity: Completate la campagna Alien a difficoltà Difficile.

It Ain’t No Man: Completate la campagna Predator a difficoltà Difficile.

You Have My Sympathies: Aiutate Van Zandt.

Regicide: Eliminate la matriarca.

I Will Never Leave You…: Trovate Tequila.

..That’s A Promise: Portate Tequila in chirurgia.

One Big Bug: Eliminate il Pretorian.

Come to Mama: Liberate la matriarca.

Club Hopper: Sopravvivete al “party” nel Club.

Exit Strategy: Scappate dal blocco C.

Breaking Quarantine: Fuggite dal laboratorio di ricerca.

Grunt Hunt: Eliminate tutti i marine dalla colonia.

Under Pressure: Risolvete l’enigma delle rovine.

Grim Reaper: Nella campagna Alien, raccogliete tutti i civili.

It Uses The Jungle: Attraversate il Getaway.

Fallen Comrade: Trovate il Youngblood nella giungla.

Matter of Honor: Scoprite che fine ha fatto il Predator Elite.

Eyes of the Demon: Ottenete la maschera antica.

World of Hurt: Superate la prova di combattimento.

Quite A Specimen: Eliminate i 50 Royal Jelly Container.

Fortune and Glory: Trovate 45 trofei predator.

Scatter Shot: In Sopravvivenza, uccidete 20 nemici nell'arco di 60 secondi con la vostra squadra.

I Like to Keep This Handy: Eliminate 2 nemici con un singolo colpo di fucile a pompa.

Spin Doctor: Uccidete 2 nemici con un disco da battaglia

Let’s Rock!: Uccidete 5 nemici con una raffica di smartgun.

Sniper Elite: Centrate 10 colpi alla testa.

Killer Instinct: Arrivate primi in una partita deathmatch.

Very Tough Hombre: Fate 10 uccisioni di fila senza morire in una partita online classificata.

Persecution Complex: Raggiungete il persecutore più di una volta in una partita classificata.

Ain’t Got Time to Bleed: Guarite o rigenerate 30 blocchi di salute in Survivor.

Stick Around: Uccidete 20 nemici con Combi Stick.

Welcome to The War: Finite la prima Ranked Match in modalità Deathmatch standard.

ARGENTO

Game Over, Man!: Finite le 3 campagne.

Get to the Chopper!: Recuperate il datapad di Weyland.

Magnificent, Isn’t It?: Completate la campagna Alien a difficoltà Nightmare.

One Ugly Mother: Completate la campagna Predator a difficoltà Nightmare.

Harsh Language: Scoprite tutti i 67 diari audio.

Gunslinger: Uccidete 30 nemici usando la pistola.

Serial Killer: Vincete 10 partite classificate in qualsiasi modalità Deathmatch.

Six Pack: Giocate con 6 amici in una partita classificata.

Alien vs Predator: Create una nuova specie.

Extinction Agenda: Distruggete Abomination.

I LOVE the Corps!: Finite la campagna Marine a difficoltà Nightmare.

The Uninfected: Finite una partita infestamento rimanendo come ultima preda.

Welcome to the party: Raggiungete i 6.000 XP in partite classificate.

ORO

Real Nasty Habit: Totalizzate 18.060 XP in partite classificate.

PLATINO

Not Bad For A Human: Ottenete tutti i Trofei precedenti.