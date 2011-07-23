Trucchi Aliens Vs Predator
23/07/2011
Trofei
BRONZO
Breaking and Entering: Trovate la strada per il laboratorio di ricerca.
Reclaimer: Trovate il secondo manufatto.
Stay Frosty: Completate la Campagna Marine a difficoltà Difficile.
I Admire its Purity: Completate la campagna Alien a difficoltà Difficile.
It Ain’t No Man: Completate la campagna Predator a difficoltà Difficile.
You Have My Sympathies: Aiutate Van Zandt.
Regicide: Eliminate la matriarca.
I Will Never Leave You…: Trovate Tequila.
..That’s A Promise: Portate Tequila in chirurgia.
One Big Bug: Eliminate il Pretorian.
Come to Mama: Liberate la matriarca.
Club Hopper: Sopravvivete al “party” nel Club.
Exit Strategy: Scappate dal blocco C.
Breaking Quarantine: Fuggite dal laboratorio di ricerca.
Grunt Hunt: Eliminate tutti i marine dalla colonia.
Under Pressure: Risolvete l’enigma delle rovine.
Grim Reaper: Nella campagna Alien, raccogliete tutti i civili.
It Uses The Jungle: Attraversate il Getaway.
Fallen Comrade: Trovate il Youngblood nella giungla.
Matter of Honor: Scoprite che fine ha fatto il Predator Elite.
Eyes of the Demon: Ottenete la maschera antica.
World of Hurt: Superate la prova di combattimento.
Quite A Specimen: Eliminate i 50 Royal Jelly Container.
Fortune and Glory: Trovate 45 trofei predator.
Scatter Shot: In Sopravvivenza, uccidete 20 nemici nell'arco di 60 secondi con la vostra squadra.
I Like to Keep This Handy: Eliminate 2 nemici con un singolo colpo di fucile a pompa.
Spin Doctor: Uccidete 2 nemici con un disco da battaglia
Let’s Rock!: Uccidete 5 nemici con una raffica di smartgun.
Sniper Elite: Centrate 10 colpi alla testa.
Killer Instinct: Arrivate primi in una partita deathmatch.
Very Tough Hombre: Fate 10 uccisioni di fila senza morire in una partita online classificata.
Persecution Complex: Raggiungete il persecutore più di una volta in una partita classificata.
Ain’t Got Time to Bleed: Guarite o rigenerate 30 blocchi di salute in Survivor.
Stick Around: Uccidete 20 nemici con Combi Stick.
Welcome to The War: Finite la prima Ranked Match in modalità Deathmatch standard.
ARGENTO
Game Over, Man!: Finite le 3 campagne.
Get to the Chopper!: Recuperate il datapad di Weyland.
Magnificent, Isn’t It?: Completate la campagna Alien a difficoltà Nightmare.
One Ugly Mother: Completate la campagna Predator a difficoltà Nightmare.
Harsh Language: Scoprite tutti i 67 diari audio.
Gunslinger: Uccidete 30 nemici usando la pistola.
Serial Killer: Vincete 10 partite classificate in qualsiasi modalità Deathmatch.
Six Pack: Giocate con 6 amici in una partita classificata.
Alien vs Predator: Create una nuova specie.
Extinction Agenda: Distruggete Abomination.
I LOVE the Corps!: Finite la campagna Marine a difficoltà Nightmare.
The Uninfected: Finite una partita infestamento rimanendo come ultima preda.
Welcome to the party: Raggiungete i 6.000 XP in partite classificate.
ORO
Real Nasty Habit: Totalizzate 18.060 XP in partite classificate.
PLATINO
Not Bad For A Human: Ottenete tutti i Trofei precedenti.
