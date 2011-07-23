Loading...

Trucchi Agarest War Zero

23/07/2011

TITOLO

 

 

Trofei di gioco - 44 trofei totali


Bronzo:

Ch-Ch-Ch-Ch-Changes: Converti un oggetto.

Homeowner: Ottieni il tuo primo titolo.

Fleet of Foot: La tua agilità è superiore a 50.

It's a Trap!: Cattura un mostro.

It's My Specialty: Esegui una Special Art.

It's the Only Way to be Sure: Sconfiggi un nemico con un Overkill.

Monstrous: Combina dei mostri.

Nirvana...?: Crea una marionetta.

Sound of Mind: La tua intelligenza è superiore a 50.

Stay Class, Kraltarla: Cambia la tua classe.

Stout of Heart: La tua vitalità è superiore a 50.

Stroke of Luck : La tua fortuna è superiore a 50.

Strong of Body: La tua forza è superiore a 50.

Certified Pre-Owned: Vendi 1,000 oggetti.

Til You Drop: Fai acquisti 500 volte.

Enhance! Enhance!: Guadagna 25,000,000 EP.

Point Technician: Guadagna 10,000 TP.

Profilific: Sblocca tutti i profili.

Spoils of War: Guadagna 25,000,000 G.

Time and Again: Esegui con un successio una Special Art particolare.

 

First in our Hearts: Completa la Generazione 1.

to None: Completa la Generazione 2

It Happens to a Lot of Guys: No, lo ha fatto di nuovo.

He Chose...Poorly: Cambia l'abbigliamento di Ellis.

Argento:


Better Safe Than Sorry: Overkilla 500 nemici.


David Attentborough: Completa il libro di immagini dei mostri.


Fight in the Shade: Sconfiggi 10,000 nemici.


Landlord: Possiedi più di 100 titoli.


Love is a Battlefield: Affronta 2,500 battaglie.


You're En Good Hance: Incanta degli oggetti più di 5,000 volte.



Real Soviet Damage: Infliggi 10,000,000 punti danno.


You're Already Dead!: Ottieni un hit count di 650.


Don't Get Cocky: Sconfiggi il mostruoso Decimal.


Dungeon Master: Completa tutti i dungeon segreti.


Hot Springs Eternal: Hai visitato le terme.


Son of a Beach: Hai visitato la spiaggia.


They Mostly Come Out at Night: Sconfiggi i quattro tipi di mostri segreti.



We Meet al Last: Incontra il peggior nemico.


I Know Hai raggiunto la fine di una generazione con almeno una donna completamente innamorata di te.


The Important Bits, at Least: Completa il "Digest Route".


The Combine: Combina dei mostri 100 volte.



Oro:


Truth and Consequences: Assisti al vero finale.


Monarch: Ottieni tutti i titoli.



Platino:


Platinum Trophy: Ottieni tutti i trofei.

