Trucchi Agarest War Zero
23/07/2011
Trofei di gioco - 44 trofei totali
First in our Hearts: Completa la Generazione 1.
to None: Completa la Generazione 2
It Happens to a Lot of Guys: No, lo ha fatto di nuovo.
He Chose...Poorly: Cambia l'abbigliamento di Ellis.
Argento:
Better Safe Than Sorry: Overkilla 500 nemici.
David Attentborough: Completa il libro di immagini dei mostri.
Fight in the Shade: Sconfiggi 10,000 nemici.
Landlord: Possiedi più di 100 titoli.
Love is a Battlefield: Affronta 2,500 battaglie.
You're En Good Hance: Incanta degli oggetti più di 5,000 volte.
Real Soviet Damage: Infliggi 10,000,000 punti danno.
You're Already Dead!: Ottieni un hit count di 650.
Don't Get Cocky: Sconfiggi il mostruoso Decimal.
Dungeon Master: Completa tutti i dungeon segreti.
Hot Springs Eternal: Hai visitato le terme.
Son of a Beach: Hai visitato la spiaggia.
They Mostly Come Out at Night: Sconfiggi i quattro tipi di mostri segreti.
We Meet al Last: Incontra il peggior nemico.
I Know Hai raggiunto la fine di una generazione con almeno una donna completamente innamorata di te.
The Important Bits, at Least: Completa il "Digest Route".
The Combine: Combina dei mostri 100 volte.
Oro:
Truth and Consequences: Assisti al vero finale.
Monarch: Ottieni tutti i titoli.
Platino:
Platinum Trophy: Ottieni tutti i trofei.
