Trucchi Avatar The Last Airbender
di Redazione
04/08/2011
Modalità Trucchi
Seleziona l'opzione 'Code Entry' dal menu 'Extra', quindi digita i seguenti codici:
digita 37437
sblocca tutte le mappe del tesoro
digita 34743
Ottieni danno doppio
digita 24463
Ottieni 'Chi' infinito
digita 23637
Ottieni 'Copper' infinito
digita 94677
Salute infinita
digita 53467
Ottieni 'Stealth' infinito
digita 54641
sblocca 'colpo del disonore'
digita 97831
sblocca la 'Concept Gallery' dei personaggi
