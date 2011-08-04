Loading...

Trucchi Avatar The Last Airbender

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2011

TITOLO

Modalità Trucchi
Seleziona l'opzione 'Code Entry' dal menu 'Extra', quindi digita i seguenti codici:

digita 37437
sblocca tutte le mappe del tesoro

digita 34743
Ottieni danno doppio

digita 24463
Ottieni 'Chi' infinito

digita 23637
Ottieni 'Copper' infinito

digita 94677
Salute infinita

digita 53467
Ottieni 'Stealth' infinito

digita 54641
sblocca 'colpo del disonore'

digita 97831
sblocca la 'Concept Gallery' dei personaggi

