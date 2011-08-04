Trucchi Battle Zone
04/08/2011
Codici
Dal "Menu Opzioni" seleziona la schermata "Cheats" ed inserite una delle seguenti combinazioni (se eseguite l'operazione correttamente vedrete apparire di fianco al codice immesso la scritta "On").
- Invisibile: L1, Sinistra, Destra, Quadrato, Triangolo, R1.
- Insta Gib: L1, Quadrato, Triangolo, Destra, Triangolo, R1.
- Giocatori Max: Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra.
- Solo Mortar: Triangolo, L1, Quadrato, Quadrato, Destra, Sinistra.
- Auto non Riparabili: Start, Destra, Sinistra, Select, Destra, Quadrato.
- Tempo Doppio: Quadrato, Destra, Triangolo, Destra, R1, L1.
- Ricarica Speciale: Destra, Destra, Sinistra, Quadrato, R1, L1.
- Munizioni Infinite: Sinistra, R1, L1, Triangolo, Destra, Quadrato.
Redazione