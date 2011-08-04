Loading...

Trucchi ATV Offroad Fury Blazin' Trails

04/08/2011

TITOLO

Nel menu dei cheat inserire la seguente sequenza:


Sblocca tutte le gare di campionato: QUADRATO, TRIANGOLO, SINISTRA, SINISTRA, CERCHIO, CERCHIO, L, R, R, TRIANGOLO

Dal menu principale, andare su opzioni, selezionare profilo Giocatore, e poi inserire Cheat:

Ottenere 1500 Crediti: $moneybags$
Sblocca tutte le ATVs tranne la G-Ride o la moto Fury: TO LAZY 
Sblocca tutte le parti delle moto: TRICK IT OUT 
Sblocca tutti gli eventi: N0GAME 
Sblocca tutti gli esausti: SMOG TEST 
Sblocca tutto tranne la moto Fury: All Access 
Sblocca Ravage Talon ATVs: +THREE 
Sblocca tutti i video musicali: Billboards 
Sblocca tutti i piloti: Duds
Sblocca tutti i cerchioni: Dubs

