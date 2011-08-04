Trucchi ATV Offroad Fury Blazin' Trails
04/08/2011
Nel menu dei cheat inserire la seguente sequenza:
Sblocca tutte le gare di campionato: QUADRATO, TRIANGOLO, SINISTRA, SINISTRA, CERCHIO, CERCHIO, L, R, R, TRIANGOLO
Dal menu principale, andare su opzioni, selezionare profilo Giocatore, e poi inserire Cheat:
Ottenere 1500 Crediti: $moneybags$
Sblocca tutte le ATVs tranne la G-Ride o la moto Fury: TO LAZY
Sblocca tutte le parti delle moto: TRICK IT OUT
Sblocca tutti gli eventi: N0GAME
Sblocca tutti gli esausti: SMOG TEST
Sblocca tutto tranne la moto Fury: All Access
Sblocca Ravage Talon ATVs: +THREE
Sblocca tutti i video musicali: Billboards
Sblocca tutti i piloti: Duds
Sblocca tutti i cerchioni: Dubs
