Trucchi Alone in the Dark

25/07/2011

TITOLO

 

Obiettivi 49 Obiettivi per 1000G BLACKOUT [30G]

Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza

DOMANDE [30G]

Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza

RISPOSTE DOLOROSE [30G]

Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza

CONTRATTACCO E PERDITA [30G]

Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza

NON PIÙ SOLO [30G]

Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza

LA VERITÀ [30G]

Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza

LA VIA DELLA LUCE [30G]

Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza

IL PORTATORE DI LUCE [30G]

Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza

Un giorno a Central Park [150G]

Completa il gioco

Radici bruciate [25G]

Brucia metà delle radici del male

Rogo di radici [50G]

Brucia tutte le radici del male

Combinazione base [5G]

Combina una bottiglia con del nastro adesivo

Distruttore [25G]

Uccidi 3 Umaniz insieme

Il combattente ingegnoso [5G]

Uccidi un Umaniz con la combinazione "spray accendino"

La molotov [5G]

Combina una bottiglia piena di liquido infiammabile con uno stoppino

Bozzolo [20G]

Brucia un bozzolo

La bomba aerea [5G]

Combina una bottiglia piena di benzina e colpiscila in volo

La bomba adesiva [5G]

Combina uno spray o una bottiglia piena di liquido infiammabile con un adesivo

Proiettili di fuoco [5G]

Crea dei proiettili incendiari versandoci sopra del liquido infiammabile

La bomba luminosa [5G]

Combina uno spray o una bottiglia esplosiva legata a una luce d'emergenza azzurra

Inutile! [10G]

Combina una bottiglia vuota unita a uno stoppino e a una luce d'emergenza rossa

Carnby il Tuttofare [30G]

Crea tutte le possibili combinazioni dell'inventario

Il cecchino [20G]

Finisci un Umaniz sparando proiettili incendiari nella sua crepa

Demolitore esperto [20G]

Crea l'arma più distruttiva del gioco

Crepa [20G]

Brucia una crepa

Il più grande di tutti [25G]

Sconfiggi il mostro del museo

Goal! [20G]

Prendi a calci 10 Ratz

Uova alla fiamma [20G]

Brucia un nido di Ratz

Vampirz [20G]

Brucia un Vampirz

Nemico del pescatore [10G]

Spara a un pesce rosso

Offerta illimitata [10G]

Chiama tutti i contatti della tua rubrica

Cavi elettrici [10G]

Avvia un'auto con i cavi

Furto d'auto [10G]

Apri la portiera di un'auto dopo averne rotto il finestrino

Benzina gratis [10G]

Buca un serbatoio di benzina e riempi una bottiglia

Mai lasciare qui le chiavi [10G]

Cerca le chiavi di un'auto nel parasole

La corsa delle 10 miglia [20G]

Guida per almeno 10 miglia con un veicolo

Estirpazione [50G]

Uccidi 100 Umaniz

Bloody Mary [10G]

Benda 5 ferite sanguinanti

Conto alla rovescia alla morte [10G]

Ferma l'emorragia della tua ferita.

Radici in fiamme [10G]

Brucia una radice del male.

Pilota provetto [20G]

Guida lungo tutta la 59a strada con la visuale interna

Un' altro incontro [10G]

Incontra Theophille nella stanza 943 xbt

Fuoco purificatore [10G]

Distruggi il nido di Vampirz

Cascatore [10G]

Salta oltre la fenditura col carro attrezzi

Rianimazione [10G]

Rianima Sarah

Caverna segreta [10G]

Scopri il segreto di Central Park

L'uomo cieco [10G]

Completa la sequenza "Risveglio" senza battere le palpebre

La Via della Luce [15G]

Non uccidere Sarah

La Via dell'Oscurità [15G]

Uccidi Sarah

