Trucchi Alone in the Dark
di Redazione
25/07/2011
Obiettivi 49 Obiettivi per 1000G BLACKOUT [30G]
Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza
DOMANDE [30G]
Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza
RISPOSTE DOLOROSE [30G]
Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza
CONTRATTACCO E PERDITA [30G]
Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza
NON PIÙ SOLO [30G]
Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza
LA VERITÀ [30G]
Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza
LA VIA DELLA LUCE [30G]
Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza
IL PORTATORE DI LUCE [30G]
Completa l'episodio senza saltare alcuna sequenza
Un giorno a Central Park [150G]
Completa il gioco
Radici bruciate [25G]
Brucia metà delle radici del male
Rogo di radici [50G]
Brucia tutte le radici del male
Combinazione base [5G]
Combina una bottiglia con del nastro adesivo
Distruttore [25G]
Uccidi 3 Umaniz insieme
Il combattente ingegnoso [5G]
Uccidi un Umaniz con la combinazione "spray accendino"
La molotov [5G]
Combina una bottiglia piena di liquido infiammabile con uno stoppino
Bozzolo [20G]
Brucia un bozzolo
La bomba aerea [5G]
Combina una bottiglia piena di benzina e colpiscila in volo
La bomba adesiva [5G]
Combina uno spray o una bottiglia piena di liquido infiammabile con un adesivo
Proiettili di fuoco [5G]
Crea dei proiettili incendiari versandoci sopra del liquido infiammabile
La bomba luminosa [5G]
Combina uno spray o una bottiglia esplosiva legata a una luce d'emergenza azzurra
Inutile! [10G]
Combina una bottiglia vuota unita a uno stoppino e a una luce d'emergenza rossa
Carnby il Tuttofare [30G]
Crea tutte le possibili combinazioni dell'inventario
Il cecchino [20G]
Finisci un Umaniz sparando proiettili incendiari nella sua crepa
Demolitore esperto [20G]
Crea l'arma più distruttiva del gioco
Crepa [20G]
Brucia una crepa
Il più grande di tutti [25G]
Sconfiggi il mostro del museo
Goal! [20G]
Prendi a calci 10 Ratz
Uova alla fiamma [20G]
Brucia un nido di Ratz
Vampirz [20G]
Brucia un Vampirz
Nemico del pescatore [10G]
Spara a un pesce rosso
Offerta illimitata [10G]
Chiama tutti i contatti della tua rubrica
Cavi elettrici [10G]
Avvia un'auto con i cavi
Furto d'auto [10G]
Apri la portiera di un'auto dopo averne rotto il finestrino
Benzina gratis [10G]
Buca un serbatoio di benzina e riempi una bottiglia
Mai lasciare qui le chiavi [10G]
Cerca le chiavi di un'auto nel parasole
La corsa delle 10 miglia [20G]
Guida per almeno 10 miglia con un veicolo
Estirpazione [50G]
Uccidi 100 Umaniz
Bloody Mary [10G]
Benda 5 ferite sanguinanti
Conto alla rovescia alla morte [10G]
Ferma l'emorragia della tua ferita.
Radici in fiamme [10G]
Brucia una radice del male.
Pilota provetto [20G]
Guida lungo tutta la 59a strada con la visuale interna
Un' altro incontro [10G]
Incontra Theophille nella stanza 943 xbt
Fuoco purificatore [10G]
Distruggi il nido di Vampirz
Cascatore [10G]
Salta oltre la fenditura col carro attrezzi
Rianimazione [10G]
Rianima Sarah
Caverna segreta [10G]
Scopri il segreto di Central Park
L'uomo cieco [10G]
Completa la sequenza "Risveglio" senza battere le palpebre
La Via della Luce [15G]
Non uccidere Sarah
La Via dell'Oscurità [15G]
Uccidi Sarah
