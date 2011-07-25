Loading...

Trucchi Alice Madness Returns

25/07/2011

TITOLO

 

Abiti sbloccabili

Classic (fa recuperare energia quando si restringe)

Completa "Infernal Train" (Capitolo 6)

Misstitched (la durata dello "Shrink Sense" si raddoppia)

Completa "The Dollhouse" (Capitolo 5)

Royal Suit (l'energia è limitata a 4 rose totali)

Completa "Queensland" (Capitolo 4)

Silk Maiden (i nemici vengono abbattuti più facilmente)

Completa "Oriental Grove" (Capitolo 3)

Siren (i nemici vengono eliminati più facilmente)

Completa "Deluded Depths" (Capitolo 2)

Steamdress

Completa "Hatter's Domain" (Capitolo 1)

