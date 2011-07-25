Trucchi Alice Madness Returns
di Redazione
25/07/2011
Abiti sbloccabili
Classic (fa recuperare energia quando si restringe)
Completa "Infernal Train" (Capitolo 6)
Misstitched (la durata dello "Shrink Sense" si raddoppia)
Completa "The Dollhouse" (Capitolo 5)
Royal Suit (l'energia è limitata a 4 rose totali)
Completa "Queensland" (Capitolo 4)
Silk Maiden (i nemici vengono abbattuti più facilmente)
Completa "Oriental Grove" (Capitolo 3)
Siren (i nemici vengono eliminati più facilmente)
Completa "Deluded Depths" (Capitolo 2)
Steamdress
Completa "Hatter's Domain" (Capitolo 1)
Redazione