Trucchi Alarm for Cobra 11

25/07/2011

TITOLO

 

Trucchi di Alarm For Cobra 11 Burning Wheels per Sbloccare alcuni Obbiettivi del Gioco...

Per ottenere il corrispondente numero di punti Gamerscore, devi raggiungere gli obbiettivi che ti indico.

A Deep Fall (5 Punti) = Cadi da un'altezza di almeno 30 metri.

A Fast Career (50 Punti) = Ottieni il 50 % di Progresso nel Gioco.

A Good Start (1 point) = Risolvi il primo caso.

A Long Way (30 Punti) = Guida senza interruzioni in una pattuglia per 30 minuti.

A Matter of Speed (15 Punti) = Guida a 280Km/h per 15 secondi.

Amateur (10 Punti) = Vinci 10 corse singole.

Becoming a Legend (75 Punti) = Ottieni il 75 % di Progresso nel Gioco.

Change of Scene (10 Punti) = Cambia lo scenario 10 volte.

Cheater (10 Punti) = Resetta 100 volte.

Close Encounters (10 Punti) = Sbatti nel traffico 100 volte.

Driving on Eggshells (100 Punti) = Vinci una corsa senza causare danni.

Garage Owner (20 Punti) = Sblocca tutte le macchine.

High Dive (5 Punti) = Salta dentro il Rhine.

Hot Ride (10 Punti) = Ottieni tutte le parti del MadCop.

Insurance Nightmare (50 Punti) = Fai danno per 10.000.000 in una corsa.

Into the Past (8 Punti) = Guida indietro per 200 metri.

Kaput (5 Punti) = Trasforma la tua macchina in rottami.

Long Jump (50 Punti) = Salta una distanza di almeno 100 metri.

Manual Labor (20 Punti) = Guida 50Km usando lo spostamento con lo stick analogico.

Pro (50 Punti) = Vinci 50 corse singole.

Progress (25 Punti) = Ottieni il 25 % di Progresso nel Gioco.

Records (30 Punti) = Raggiungi una velocità di 450 Km/h.

Red Herring (100 Punti) = Trova il Red Herring.

Road Rage (20 Punti) = Fai esplodere 100 veicoli.

Running Amok (10 Punti) = Fai danno per 1.000.000 consecutivamente.

Shopping Spree (10 Punti) = Guida diretto all'interno di un supermarket.

Soar Like an Eagle (20 Punti) = Vai in aria 200 volte.

State of Emergency (100 Punti) = Fai danno per 1.000.000.000.

Supercop (100 Punti) = Ottieni il 100 % di Progresso nel Gioco.

Swashbuckler (10 Punti) = Distruggi 10 avversari.

The Big Jump (10 Punti) = Salta oltre il sito di costruzione del ponte.

The Bomb (10 Punti) = Distruggi 1.000 oggetti.

The Grouch (1 point) = Suona il clacson 1 volta.

The Navigator (10 Punti) = Guida 2Km nel garage.

The Two-Wheeler (10 Punti) = Rimuovi almeno 2 gomme abilmente.

