Trucchi Alarm for Cobra 11
di Redazione
25/07/2011
Trucchi di Alarm For Cobra 11 Burning Wheels per Sbloccare alcuni Obbiettivi del Gioco...
Per ottenere il corrispondente numero di punti Gamerscore, devi raggiungere gli obbiettivi che ti indico.
A Deep Fall (5 Punti) = Cadi da un'altezza di almeno 30 metri.
A Fast Career (50 Punti) = Ottieni il 50 % di Progresso nel Gioco.
A Good Start (1 point) = Risolvi il primo caso.
A Long Way (30 Punti) = Guida senza interruzioni in una pattuglia per 30 minuti.
A Matter of Speed (15 Punti) = Guida a 280Km/h per 15 secondi.
Amateur (10 Punti) = Vinci 10 corse singole.
Becoming a Legend (75 Punti) = Ottieni il 75 % di Progresso nel Gioco.
Change of Scene (10 Punti) = Cambia lo scenario 10 volte.
Cheater (10 Punti) = Resetta 100 volte.
Close Encounters (10 Punti) = Sbatti nel traffico 100 volte.
Driving on Eggshells (100 Punti) = Vinci una corsa senza causare danni.
Garage Owner (20 Punti) = Sblocca tutte le macchine.
High Dive (5 Punti) = Salta dentro il Rhine.
Hot Ride (10 Punti) = Ottieni tutte le parti del MadCop.
Insurance Nightmare (50 Punti) = Fai danno per 10.000.000 in una corsa.
Into the Past (8 Punti) = Guida indietro per 200 metri.
Kaput (5 Punti) = Trasforma la tua macchina in rottami.
Long Jump (50 Punti) = Salta una distanza di almeno 100 metri.
Manual Labor (20 Punti) = Guida 50Km usando lo spostamento con lo stick analogico.
Pro (50 Punti) = Vinci 50 corse singole.
Progress (25 Punti) = Ottieni il 25 % di Progresso nel Gioco.
Records (30 Punti) = Raggiungi una velocità di 450 Km/h.
Red Herring (100 Punti) = Trova il Red Herring.
Road Rage (20 Punti) = Fai esplodere 100 veicoli.
Running Amok (10 Punti) = Fai danno per 1.000.000 consecutivamente.
Shopping Spree (10 Punti) = Guida diretto all'interno di un supermarket.
Soar Like an Eagle (20 Punti) = Vai in aria 200 volte.
State of Emergency (100 Punti) = Fai danno per 1.000.000.000.
Supercop (100 Punti) = Ottieni il 100 % di Progresso nel Gioco.
Swashbuckler (10 Punti) = Distruggi 10 avversari.
The Big Jump (10 Punti) = Salta oltre il sito di costruzione del ponte.
The Bomb (10 Punti) = Distruggi 1.000 oggetti.
The Grouch (1 point) = Suona il clacson 1 volta.
The Navigator (10 Punti) = Guida 2Km nel garage.
The Two-Wheeler (10 Punti) = Rimuovi almeno 2 gomme abilmente.
Articolo Precedente
Trucchi Alice Madness Returns
Articolo Successivo
Trucchi Alan Wake
Redazione