Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Alan Wake

Redazione Avatar

di Redazione

25/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

 

 

Segui la luce- Segui un corso notturno sull'illuminazione 10G

 

Marcia Nordica - Fai una passeggiata nella sala d'attesa e incontra un bizzarro personaggio. 10G

 

Il meglio di Bright Falls- Chiama Aiuto! 20G

 

Televisione - Guarda cosa c'è alla TV.-5G

 

Sotto un sottile lembo di pelle-- Sfida il Ranger del Parco.10G

 

Guardia Forestale-Goditi la vista e i suoni del Parco Nazionale di Elderwood.-15G

Heavy Metal-Sopravvivi all'attacco del bulldozer- 10G

Cavallo di ferro- Affronta la macchina a vapore- 10G

Ruote su ruote- Incontra il rapinatore.- 20G

Pareri medici-Ascolta le registrazioni di Hartman.- 10G

 

Figlio dell'anziano Dio-Fate un pò di rock'n'roll senza danneggiare troppo il tuo stato di salute- 10G

Sognare per caso- Concediti un attimo per riflettere sugli eventi trascorsi.- 20G

Bevili entrambi- Metti il lime nella noce di cocco. Due volte.- 10G

 

Custode-Togli corrente all'area del trasformatore. 10G

 

La Signora della Luce-Scopri cosa custodisce la signora.- 20G

 

Tornado Wrangler-Sconfiggi il tornado.- 20G

 

Partenza-Completa il gioco in difficoltà Normale.-40G

 

Scrittore noir-Completa il gioco in difficoltà Difficile.- 40G

 

Wake, svegliati-Completa il gioco in difficoltà Incubo.- 50G

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Alarm for Cobra 11

Articolo Successivo

Trucchi Ace Combat 6: Fires of Liberation

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022