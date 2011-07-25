Trucchi Alan Wake
Redazione
25/07/2011
Segui la luce- Segui un corso notturno sull'illuminazione 10G
Marcia Nordica - Fai una passeggiata nella sala d'attesa e incontra un bizzarro personaggio. 10G
Il meglio di Bright Falls- Chiama Aiuto! 20G
Televisione - Guarda cosa c'è alla TV.-5G
Sotto un sottile lembo di pelle-- Sfida il Ranger del Parco.10G
Guardia Forestale-Goditi la vista e i suoni del Parco Nazionale di Elderwood.-15G
Heavy Metal-Sopravvivi all'attacco del bulldozer- 10G
Cavallo di ferro- Affronta la macchina a vapore- 10G
Ruote su ruote- Incontra il rapinatore.- 20G
Pareri medici-Ascolta le registrazioni di Hartman.- 10G
Figlio dell'anziano Dio-Fate un pò di rock'n'roll senza danneggiare troppo il tuo stato di salute- 10G
Sognare per caso- Concediti un attimo per riflettere sugli eventi trascorsi.- 20G
Bevili entrambi- Metti il lime nella noce di cocco. Due volte.- 10G
Custode-Togli corrente all'area del trasformatore. 10G
La Signora della Luce-Scopri cosa custodisce la signora.- 20G
Tornado Wrangler-Sconfiggi il tornado.- 20G
Partenza-Completa il gioco in difficoltà Normale.-40G
Scrittore noir-Completa il gioco in difficoltà Difficile.- 40G
Wake, svegliati-Completa il gioco in difficoltà Incubo.- 50G
Redazione