Trucchi Ace Combat 6: Fires of Liberation

25/07/2011

Sbloccabili

Mirage 2000: Completa la missione 4 a difficolta normale.

CFA 44 Nosferatu Fighter: Completa il gioco in difficoltà difficile. Adesso potrete comprare l’hangar per $229,500.

Difficoltà Esperto: Completa  il gioco una volta.

Modalità Ace of Aces: Completa il gioco in difficoltà normale o difficile.

Picture Esclusiva: Finite il game a livello di difficoltà “Ace”.

