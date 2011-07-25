Trucchi Ace Combat 6: Fires of Liberation
25/07/2011
Sbloccabili
Mirage 2000: Completa la missione 4 a difficolta normale.
CFA 44 Nosferatu Fighter: Completa il gioco in difficoltà difficile. Adesso potrete comprare l’hangar per $229,500.
Difficoltà Esperto: Completa il gioco una volta.
Modalità Ace of Aces: Completa il gioco in difficoltà normale o difficile.
Picture Esclusiva: Finite il game a livello di difficoltà “Ace”.
