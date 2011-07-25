Trucchi A-Train HX
Sbloccabili
Big City Popolazione (30): La popolazione della città supera i 100.000.
Città in espansione (50): Numero di proprietà di altre imprese supera 1000.
Società di espansione (50): Il tuo numero di proprietà superiore a 60.
Domestic Prominent Enterprise (30): Somma totale di proprietà supera 3000000000000 Yen.
Growth of Leisure Business (30): Il numero di strutture per il tempo libero è superiore a 20.
Growth of Real Estate Business (40): Utile in vendita con immobiliare supera 2000000000000 Yen.
Armonia con la natura (60): Avere un numero di alberi superiore a 300, quando il gioco è completato.
Punto importante per l’Industria (30): Numero di fabbriche superiore a 30.
Industria Leader (30): Totale attivo supera i 30 miliardi di euro.
Large Amount Taxpayer (40): Tassa di pagamento importo supera 1.000.000.000.000 Yen.
Conquista a livello nazionale (80): Completa l’attuale mappa di gioco.
Property Baron (40): Profitti da proprietà supera i 20 miliardi di euro.
Trasporti pubblici King (30): Lunghezza totale della ferrovia supera i 2.000.
Segno di successo (40): Gli interessi della Banca pagati è superiore a 500 milioni di euro.
Started Aeronautical Business (30): Costruire l’aeroporto.
Started Harbor Business (10): Costruire il porto.
Nuova stazione di successo per lo sviluppo del programma (30): Il numero di stazioni superiore a 30.
Symptom of Management Success (40): Interessi pagati alla banca supera 50000000000 Yen.
The Great Leap Forward (60): Completa il gioco entro 5 anni.
Top fiscale (40): Imposte pagate superare i 10 miliardi di euro.
Top Trader (40): L’utile netto a causa di acquisto e di vendita delle scorte supera 1000000000000 Yen.
Top Trader (40): Quota dei profitti commerciali supera i 10 miliardi di euro.
Tourist Trap (50): Costruire tutti i tipi di riferimento.
Underground Town Propulsion Project Success (30): Il numero di città sotterranee supera 100.
