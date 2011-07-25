Loading...

Trucchi A-Train HX

25/07/2011

Sbloccabili

Big City Popolazione (30): La popolazione della città supera i 100.000.

Città in espansione (50): Numero di proprietà di altre imprese  supera 1000.

Società di espansione (50): Il tuo numero di proprietà superiore a 60.

Domestic Prominent Enterprise (30):  Somma totale di proprietà supera 3000000000000 Yen.

Growth of Leisure Business (30): Il numero di strutture per il tempo libero è superiore a 20.

Growth of Real Estate Business (40): Utile in vendita con immobiliare supera 2000000000000 Yen.

Armonia con la natura (60): Avere un numero di alberi superiore a 300, quando il gioco è completato.

Punto importante per l’Industria (30):  Numero di fabbriche superiore a 30.

Industria Leader (30):  Totale attivo supera i 30 miliardi di euro.

Large Amount Taxpayer (40): Tassa di pagamento importo supera 1.000.000.000.000 Yen.

Conquista a livello nazionale (80): Completa l’attuale mappa di gioco.

Property Baron (40):  Profitti da proprietà supera i 20 miliardi di euro.

Trasporti pubblici King (30): Lunghezza totale della ferrovia supera i 2.000.

Segno di successo (40): Gli interessi della Banca pagati è superiore a 500 milioni di euro.

Started Aeronautical Business (30): Costruire l’aeroporto.

Started Harbor Business (10): Costruire il porto.

Nuova stazione di successo per lo sviluppo del programma (30): Il numero di stazioni superiore a 30.

Symptom of Management Success (40):  Interessi pagati alla banca supera 50000000000 Yen.

The Great Leap Forward (60): Completa il gioco entro 5 anni.

Top fiscale (40): Imposte pagate superare i 10 miliardi di euro.

Top Trader (40): L’utile netto a causa di acquisto e di vendita delle scorte supera 1000000000000 Yen.

Top Trader (40): Quota dei profitti commerciali supera i 10 miliardi di euro.

Tourist Trap (50): Costruire tutti i tipi di riferimento.

Underground Town Propulsion Project Success (30):  Il numero di città sotterranee supera 100.

Trucchi Ace Combat 6: Fires of Liberation

Come installare Ubuntu con 1 click

