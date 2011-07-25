Come installare Ubuntu con 1 click

Molti di noi hanno voglia di provare ad installare e usare Linux Ubuntu nel proprio pc, ma non vogliono perdere i dati come documenti, musica o video. Per farlo basta creareuna partizione dedicata a Linux e installare lì il sistema, ma non tutti sanno come fare. Ecco quindi che ci viene incontro un software molto utile, Wubi.

Una volta scaricato e avviato si presente con una semplice interfaccia, nella prima casella basta selezionare dove installare Ubuntu, le altre due sotto vi consiglio di lasciarle così come stanno, mentre a destra abbiamo le impostazioni del futuro login.

Una volta settato tutto come ci pare clicchiamo su Installa per avviare l'installazione.

In pratica Wubi scarica la iso di Ubuntu da internet e la installa da solo nell'hard disk.

Ecco uno screenshot che ho fatto mentre installavo Ubuntu 11.04: