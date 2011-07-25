Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Come bloccare alcuni siti

Redazione Avatar

di Redazione

25/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Alle volte può tornare utile bloccare l'accesso ad alcuni siti internet, per ragioni di sicurezza o per non far perdere tempo magari a tuo figlio.

Per farlo si può scaricare BinarySwitchEclipse, un programma gratuito che ci consente di farlo, una volta installato avviamolo.

Nella finestra aperta inseriamo l'indirizzo, comprenesivo di http://, e clicchiamo su "Add site", poi su "Options" e spuntiamo "Display a Notification" e diamo OK. In questo modo abbiamo evitato che vengano visualizzate delle notifiche quando navighiamo su siti bloccati.

Per sbloccarli basterà cliccare su "Unlock Site", inseriamo il codice e il sito è di nuovo accessibile.

Per cambiare la password si deve tornare in opzioni e cliccare su "Parental Control" e poi "Change Password".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Come installare Ubuntu con 1 click

Articolo Successivo

Come installare i temi e i plugin in WordPress

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022