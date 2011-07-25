Come bloccare alcuni siti

Alle volte può tornare utile bloccare l'accesso ad alcuni siti internet, per ragioni di sicurezza o per non far perdere tempo magari a tuo figlio.

Per farlo si può scaricare BinarySwitchEclipse, un programma gratuito che ci consente di farlo, una volta installato avviamolo.

Nella finestra aperta inseriamo l'indirizzo, comprenesivo di http://, e clicchiamo su "Add site", poi su "Options" e spuntiamo "Display a Notification" e diamo OK. In questo modo abbiamo evitato che vengano visualizzate delle notifiche quando navighiamo su siti bloccati.

Per sbloccarli basterà cliccare su "Unlock Site", inseriamo il codice e il sito è di nuovo accessibile.

Per cambiare la password si deve tornare in opzioni e cliccare su "Parental Control" e poi "Change Password".