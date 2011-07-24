Come installare i temi e i plugin in WordPress

Se abbiamo trovato nuovi plugin che potrebbero risultare utili con il nostro blog, o magari vogliamo installare un nuovo template dobbiamo vedere come fare.

Bene, basterà seguire questa guida.

Per prima cosa scarichiamo e installiamo un client ftp, io consiglio FileZilla che si scarica da qua, poi avviamolo.

Ci troviamo davanti ad una schermata divisa in sezioni:

-Abbiamo un box sopra dove ci saranno i vari comandi del programma, li non serve toccare niente.

-Sito locale: si tratta delle cartelle nel nostro pc, infatti per navigare nei file useremo quello.

-Sito remoto: la stessa cosa ma le cartelle che sono nel nostro server.

-Nome file: sia a destra che a sinistra abbiamo questo riquadro, in sostanza è lo stesso dei due sopra ma riguarda i files mentre gli altri solo le cartelle.

-Infine sotto abbiamo un box rettangolare dove vedremo le varie operazioni in corso.

Entriamo nel nostro spazio ftp inserendo in Host il sito (di solito è ftp.nomesito.estensione), in Nome utente i dati che ci sono stati assegnati dall'hosting, in Password anche e in Porta inseriamo 21.

Clicchiamo su Connessione rapida e ci ritroveremo una serie di cartelle nei riquadri sottostanti. Ora possiamo muoverci nel nostro sito.

Andiamo, con due click, in wp-content, poi plugins.

Qua dobbiamo caricare i nostri plugin scaricati (vanno decompressi), per farlo una volta estratti ci troveremo davanti ad una cartella. Andiamo a trovarla con i due box di sinistra e clicchiamo con il destro su di essa, poi su Upload.

Insieme a plugins troveremo anche themes, qua facciamo la stessa cosa ma con i template.

Una volta caricato possiamo chiudere FileZilla e andare nel back-end di WordPress, raggiungibile da www.nomesito.estensione/wp-admin.

Una volta entrati andiamo su Plugin per attivare i nuovi appena installati e su Aspetto per gestire i nostri template.

Concludo citando il migliore sito per i temi e il sito ufficiale dei plugin.

Template WordPress

WordPress Plugin Directory