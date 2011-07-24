Trucchi Wanted
di Redazione
24/07/2011
Sbloccabili
01110100: Modalità Cinematic
01100101: Modalità Close Combat
01100111: Modalità Headshot
01001100: Health Improvement
01110010: One Shot One Kill
01010111: Gioca con Airplane Bodyguard
01010100: Gioca con Cross
01000110: Gioca con Janice
01000011: Gioca con Wesley
01100001: Costume speciale
01001111: Super armi
01101101: Adrenalina infinita
01101111: Munizioni infinite
01000100: Usa 01000100 In DVD
Redazione