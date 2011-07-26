Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Gli Anonymous attaccano la polizia italiana

Redazione Avatar

di Redazione

26/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il gruppo di hacker Anonymous ha dichiarato di aver attaccato il sito della polizia postale italiana, successivamente hanno postato sul loro blog questo comunicato:



 

"Questo è un richiamo anche per l'attacco diretto ai nostri amici di Anonymous che nei giorni scorsi sono stati arrestati sia in Italia, che in Europa e negli Stati Uniti".

Insieme al comunicato hanno aggiunto anche 8Mb si dati, di documenti, tra Italia, Russia, Australia, Egitto, Bielorussia e Ucraina.

 

anonymous

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nokia N900 con 4 sistemi operativi

Articolo Successivo

Trucchi Alone in the Dark

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022