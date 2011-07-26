Gli Anonymous attaccano la polizia italiana

Il gruppo di hacker Anonymous ha dichiarato di aver attaccato il sito della polizia postale italiana, successivamente hanno postato sul loro blog questo comunicato:

"Questo è un richiamo anche per l'attacco diretto ai nostri amici di Anonymous che nei giorni scorsi sono stati arrestati sia in Italia, che in Europa e negli Stati Uniti".

Insieme al comunicato hanno aggiunto anche 8Mb si dati, di documenti, tra Italia, Russia, Australia, Egitto, Bielorussia e Ucraina.