Trucchi Aedis Eclipse Generation

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2011

TITOLO

Sblocca i personaggi segreti (Lower World)
Questi nuovi pg possono essere sbloccati dalla base, selezionando il comando EXPLORE da uno dei tuoi eroi:

'Taerdus'
sbloccabile da "Alkina Region - Jeumona Star Base"

'Valzoa'
sbloccabile da "Wautuck Region - Derikine Star Base"

'Xena'
sbloccabile da "Dorand Region - Bateur Star Base"

'Zio'
sbloccabile da "Dorand Region - Bateur Star Base"

'Borgon'
sbloccabile da '"Galhara Region - Lusone Town"

'Elena'
sbloccabile da "Runedell Region - Recruiter"

'Gatrei'
sbloccabile da "Galhara Region - Look Out Post 2 Tower"

'Lululala'
sbloccabile da "Cook Road Region - Kahd Star Base"

'Marmilla'
sbloccabile da "Galhara Region - Magician's Grave Tower"

'Sicily'
sbloccabile da "Judeon Region - Bavalosk Town"

