Trucchi Aedis Eclipse Generation
04/08/2011
Sblocca i personaggi segreti (Lower World)
Questi nuovi pg possono essere sbloccati dalla base, selezionando il comando EXPLORE da uno dei tuoi eroi:
'Taerdus'
sbloccabile da "Alkina Region - Jeumona Star Base"
'Valzoa'
sbloccabile da "Wautuck Region - Derikine Star Base"
'Xena'
sbloccabile da "Dorand Region - Bateur Star Base"
'Zio'
sbloccabile da "Dorand Region - Bateur Star Base"
'Borgon'
sbloccabile da '"Galhara Region - Lusone Town"
'Elena'
sbloccabile da "Runedell Region - Recruiter"
'Gatrei'
sbloccabile da "Galhara Region - Look Out Post 2 Tower"
'Lululala'
sbloccabile da "Cook Road Region - Kahd Star Base"
'Marmilla'
sbloccabile da "Galhara Region - Magician's Grave Tower"
'Sicily'
sbloccabile da "Judeon Region - Bavalosk Town"
