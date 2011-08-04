Trucchi Assassin's Creed: Bloodlines





COME UCCIDERE I SOLDATI CON UN COLPO SOLO

Quando siete circondati prendete il pugnale che si mette con la freccia SU e parate con R1 aspettate che loro alzino la spada per colpirvi, premete subito QUADRATO e se siete stati veloci si conficcherà il pugnale uccidendolo con un solo colpo.

COME ELIMIARE IN FRETTA I BOSS DI TUTTI I LIVELLI

Quando vi scontrate( ad esempio con "federico il rosso" o con "il toro")mettetevi come arma il coltello e vedrete che l'energia dei nemici cala più in fretta.

COME SCONFIGGERE BUCHART NEL BLOCCO DI MEMORIA 7

Premete QUADRATO, QUADRATO, TRIANGOLO ripetutamente per levare vita a buchart, e R1 per contrattaccare. Quando non avete più vita mettetevi a correre in giro senza farvi prendere da buchart e ricaricatevi la vita. Fate questo procedimento più volte e vedrete che buchart cadrà a terra.

COME VINCERE FACILMENTE LA PARTE FINALE DEL SESTO LIVELLO

Salire sulla seconda rampa di scale e buttare giù 1 a 1 i soldati. Premere CERCHIO e spotare L'ANALOGICO verso la direzione giusta.

COME SCONFIGGERE L'ORACOLO

Bisogna fare molta attenzione con l'oracolo ma alla fine è semplice: Quando lancia i chiodi e ti salta di sopra non puoi fare niente ma per batterla devi, intanto eliminare i soldati che accorreranno in aiuto dell'oracolo e poi colpirla con la spada grade. Però mi raccomando, la cosa più importante è ricordarsi che dopo un colpo si deve subito parare il contrattacco del'oracolo, quindi continua più volte, un colpo e para, un colpo e para e il gioco è fatto.