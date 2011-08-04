Trucchi Ace Combat X: Skies of Deceptio
di Redazione
04/08/2011
Distruggere gli aerei con il mitra facilmente: Per prima cosa dovrete sbloccare le parti “Sis Cecchino” e “KEPS”. Mettetele su un caccia modificabile e avvicinatevi di molto ad un aereo nemico. Il cannone seguirà l’aereo automaticamente e i proiettili lo distruggeranno più in fretta.
Medaglia Marksman Esperto: Distruggi 50 Aircraft con i fucili.
Medaglia Torre della Libertà: Libera Griswall per ottenere questa medaglia.
Medaglia Mark del Vioarr: Sconfiggi Fefnir per ottenere questa medaglia.
Medaglia Gold Ace: Distruggete 1000 Enemies.
Eye of the Storm: Sconfiggere Gleipnir.
Expert Marksman: Distruggere 50 Aircraft con Guns.
Medaglia Bronze Ace: Distruggi 200 nemici.
Medaglia Guardiano del mare: Mantieni al minimo i danni della flotta alleata alle Isole Terminus.
Medaglia Cecchino: Distruggi 15 Aircraft con i fucili.
Medaglia d’argento: Distruggi 500 nemici.
Freedom Tower: Liberate Griswall.
Eye of the Storm: Sconfiggere Gleipnir.
Expert Marksman: Distruggere 50 Aircraft con Guns.
Per battere il fenrir: Se non riuscite a vedere il fenrir o l’swbm mentre sono mimetizzati basta seguirli quando sono visibili e quando scompaiono si notano delle specie di onde nel cielo, sono loro, ma attenzione anche se non si vedono sono presenti e puoi scontrarti con loro.
Per colpire il fenrir: Quando il fenrir entra in mimetizzazione è inpossibile colpirlo con i missili ma si può colpire con la mitra.
Difficoltà Asso: Completate con successo il gioco in modalità Difficile.
SP stage Operation X: Completate con successo tutte le missioni, comprese quelle secondarie.
XFA-27: Completate con successo la missione 03B.
Fenrir: Completate con successo la modalità Cambagna in difficoltà Asso.
ADF-01 Falken: Completate con successo lo special stage Operation X.
Articolo Precedente
Trucchi Aedis Eclipse Generation
Articolo Successivo
Trucchi Ace Combat Joint Assault Full
Redazione