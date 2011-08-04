Trucchi Ace Combat X: Skies of Deceptio





Distruggere gli aerei con il mitra facilmente: Per prima cosa dovrete sbloccare le parti “Sis Cecchino” e “KEPS”. Mettetele su un caccia modificabile e avvicinatevi di molto ad un aereo nemico. Il cannone seguirà l’aereo automaticamente e i proiettili lo distruggeranno più in fretta.

Medaglia Marksman Esperto: Distruggi 50 Aircraft con i fucili.

Medaglia Torre della Libertà: Libera Griswall per ottenere questa medaglia.

Medaglia Mark del Vioarr: Sconfiggi Fefnir per ottenere questa medaglia.

Medaglia Gold Ace: Distruggete 1000 Enemies.

Eye of the Storm: Sconfiggere Gleipnir.

Expert Marksman: Distruggere 50 Aircraft con Guns.

Medaglia Bronze Ace: Distruggi 200 nemici.

Medaglia Guardiano del mare: Mantieni al minimo i danni della flotta alleata alle Isole Terminus.

Medaglia Cecchino: Distruggi 15 Aircraft con i fucili.

Medaglia d’argento: Distruggi 500 nemici.

Freedom Tower: Liberate Griswall.

Per battere il fenrir: Se non riuscite a vedere il fenrir o l’swbm mentre sono mimetizzati basta seguirli quando sono visibili e quando scompaiono si notano delle specie di onde nel cielo, sono loro, ma attenzione anche se non si vedono sono presenti e puoi scontrarti con loro.

Per colpire il fenrir: Quando il fenrir entra in mimetizzazione è inpossibile colpirlo con i missili ma si può colpire con la mitra.

Difficoltà Asso: Completate con successo il gioco in modalità Difficile.

SP stage Operation X: Completate con successo tutte le missioni, comprese quelle secondarie.

XFA-27: Completate con successo la missione 03B.

Fenrir: Completate con successo la modalità Cambagna in difficoltà Asso.

ADF-01 Falken: Completate con successo lo special stage Operation X.