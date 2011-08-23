Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trovare l'operatore con l'iPhone

Redazione Avatar

di Redazione

23/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
CheOperatore è un'app per iPhone che permette di sapere l'operatore di un numero telefonico. Fino a qualche tempo fa bastava guardare il prefisso ma ora è cambiato dato che c'è la possibilità di mantenere il numero di telefono attuale ma di cambiare solo operatore. L'applicazione costa 0,79€ ed è disponibile dall'App Store, mentre con altri 0,79€ c'è la versione Pro la quale "pesca" direttamente i numeri dalla rubrica e gli controlla in blocco.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fix Brasero per Ubuntu 11.04

Articolo Successivo

Recuperare un sms cancellato sull'iPhone

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

16/09/2022

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

05/08/2022

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

28/07/2022