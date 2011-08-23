Trovare l'operatore con l'iPhone
di Redazione
23/08/2011
CheOperatore è un'app per iPhone che permette di sapere l'operatore di un numero telefonico. Fino a qualche tempo fa bastava guardare il prefisso ma ora è cambiato dato che c'è la possibilità di mantenere il numero di telefono attuale ma di cambiare solo operatore. L'applicazione costa 0,79€ ed è disponibile dall'App Store, mentre con altri 0,79€ c'è la versione Pro la quale "pesca" direttamente i numeri dalla rubrica e gli controlla in blocco.
Articolo Precedente
Fix Brasero per Ubuntu 11.04
Articolo Successivo
Recuperare un sms cancellato sull'iPhone
Redazione