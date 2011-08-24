Fix Brasero per Ubuntu 11.04

Brasero, il programma per masterizzare con Linux Ubuntu 11.04, ha un bug in questa versione e praticamente non riesce e masterizzare. Si possono installare tantissimi altri programmi dedicati allo scopo ma se abbiamo quello di default che senso ha.. Apriamo il terminale e digitiamo: sudo apt-get install dconf-tools per installare dconf-tools, il fix per risolvere il guaio, poi diamo: dconf-editor Andiamo in apps->brasero->plugins e cambiate le voci libburn e libisofs da 0 a -1.